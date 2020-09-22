Кинокорону из-за коронавируса наденут позже

Пандемия скорректировала проведение кинофестиваля «Pacific Meridian»

Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» вот уже много лет является узнаваемым культурным брендом Приморского края. Он обрел признание не только в России, но и за ее пределами.

Праздник проходит во Владивостоке ежегодно, осенью. В фестивале принимают участие около 200 фильмов из 60 стран мира, собирая более 50 тысяч зрителей. Его посещают около 200 гостей и участников из России, Азии, Европы и Америки. Учредитель кинофестиваля - правительство Приморского края при содействии Министерства культуры РФ. Привлечение зарубежных и российских гостей в регион является приоритетной задачей, реализующейся в рамках Госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Этой осенью мероприятие международного масштаба пройдет в 18-й раз, с 10 по 16 октября. Подробнее о кинофестивале в интервью газете «Золотой Рог» рассказал программный директор МКФ стран АТР «Pacific Meridian» Юрий ГОНЧАРОВ.

Известные всё лица

- Расскажите, пожалуйста, кто входит в состав руководителей кинофестиваля?

- Это люди, известные в Приморском крае и за его пределами. Генеральным директором кинофестиваля «Меридианы Тихого» является художественный руководитель театра имени Максима Горького, народный артист Российской Федерации Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ. Почётный президент Кинофестиваля - советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Российской Федерации Сергей СТЕПАНЧЕНКО. Исполнительный директор - Наталья ШАХНАЗАРОВА.

- Как проходит формирование состава жюри?

- Ежегодно в кинофестивале принимают участие более шестидесяти стран Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки и побережья Тихого океана. В состав международного жюри кинофестиваля традиционно входят представители профессионального сообщества национального и мирового кинематографа. С 2011 года на Кинофестивале работает жюри NETPAC - это международное объединение по продвижению азиатского кино. Эта паназиатская кинематографическая и культурная организация объединяет 30

стран-участниц, в частности, кинокритиков, кинематографистов, организаторов и кураторов кинофестивалей, кинопрокатчиков и преподавателей. NETPAC участвует в составлении программ азиатского кино для международных кинофестивалей, публикует книги, организует семинары и конференции, а также учредила особую награду NETPAC - «Лучший азиатский фильм», которая присуждается на 44 кинофестивалях по всему миру.

С 2013 года на Фестивале работает жюри FIPRESCI, международной ассоциации Кинопрессы, существующей уже 90 лет, объединяющей кинокритиков и киноведов всего мира. Основной целью организации является поддержка кино как искусства и как яркого и независимого способа выражения видения мира. Премия этой организации имеет большое значение в кинематографическом мире.

В этом году жюри - уникальное. В связи с закрытием границ, в состав жюри войдут исключительно представители российского профессионального сообщества, сформированного крайне удачно, в него входят: режиссер, который знает о кино буквально все, программный директор, соответственно, формирующий программу, продюсер и киновед. То есть, конкурсную программу кинофестиваля-2020 будут рассматривать люди самых разных профессий под разными углами и с учетом специфики своей профессиональной деятельности.

Хоть киноведческий факультет открыть

- Какие перспективы у участников «Меридианов Тихого»? Можно ли, например, позиционировать кинофестиваль как площадку для старта в «большое кино»?

- Помимо таланта, нужно понимать, что даже малобюджетное кино требует определенного финансирования. Необходимо иметь современное техническое оснащение - свет, звук и так далее. Невозможно снять фильм, условно говоря, на камеру смартфона и ожидать признания. К сожалению, не все участники фестиваля придают ключевое значение грамотному процессу съемки, в итоге мы нередко получаем слабые в техническом отношении картины. С другой стороны, человек, живущий кинематографом, будет развиваться, обучаться, набираться опыта, искать средства на приобретение аппаратуры, снимать и продвигать свое кино на всех возможных ресурсах. А кто настойчиво идет к успеху - тот его добивается. Я считаю, что главный вопрос в другом. Наш кинофестиваль мог бы стать катализатором, неким толчком для открытия долгожданного факультета кинематографии в одном из университетов города, например, на площадке ДВФУ. Ведь в Приморье много талантливых, перспективных молодых ребят, жаждущих знаний и не имеющих возможности их получить.

Достаточно было бы открыть киноведческий факультет с несколькими базовыми специальностями - режиссер, оператор, сценарист и так далее, - где молодежь сможет обучиться деталям съемочного процесса. Тогда и само отношение к созданию фильма поменяется, появится грамотное понимание кинематографа, осознанный подход, молодые люди станут более активными, и, соответственно, количество качественных фильмов увеличится. Я не раз предлагал приглашать к нам педагогов из ближних стран - Китая, Японии, Индонезии: иностранные специалисты не менее квалифицированные, чем российские, но более доступны в части гонораров. Скажу откровенно, лично у меня возникает недоумение: с учетом того внимания, которое уделяется правительством России развитию Дальневосточного региона, странно, что до сих пор никаких мер по созданию подобного формата обучения не создано.

- Каковы дальнейшие возможности Приморского края в части привлечения зарубежных киносъемочных групп и перспективы развития кинопроизводства в регионе?

- В этом году, как я и говорил, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, границы закрыты, а ближайшие перспективы - туманны. Но когда ограничения будут сняты, мы рассчитываем, что в 19-м фестивале традиционно примет участие большое количество зарубежных гостей. По большому счету, приезжающие во Владивосток иностранные коллеги какого-то ключевого значения для развития российского кинематографа не имеют. Это профессионалы, со своей самобытной культурой, менталитетом, особенностями рабочих процессов, к которым никто из посторонних не допускается. Это люди, которые приехали, продемонстрировали свое искусство - и уехали. Развитие российского, в частности, приморского кинематографа должно идти по пути наращивания профессионализма, основанного на обучающем процессе, об этом я говорил выше.

Приморский кинобренд

- Расскажите о главных призах кинофестиаля, в чем их уникальность?

- Главные награды Кинофестиваля - Морская Раковина и Морская Звезда. Они созданы по эскизам художника Илоной ГАНСОВСКОЙ. Каждый приз - это ручная работа известного мастера Юичи НОДА, который в течение трех месяцев кропотливо работает над их созданием в студии института художественного стекла в Японии. Поэтому награды кинофестиваля неповторимы и уникальны.

- И все-таки, в чем главная миссия кинофестиваля?

- Кинофестиваль «Меридианы Тихого» - это, прежде всего, бренд, призванный формировать культурную среду и позитивный, привлекательный имидж Приморского края. Мы информируем, просвещаем, вовлекаем в фестивальное кинематографическое движение местное сообщество, поддерживая динамичное развитие связей местной, национальной и международной киноиндустрии. Кроме того, фестиваль способствует диалогу между кинематографистами и зрителями в неформальной обстановке. Хочется отдельно отметить, что международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» является не только местом для просмотра фильмов, это и профессиональная площадка для деятелей кино. В дни фестиваля посредством личных коммуникаций и дискуссий рождаются новые проекты и идеи, обсуждаются важные вопросы индустрии, а молодые кинематографисты встречаются с профессионалами, обзаводятся новыми знакомствами, перенимают опыт, имея практическую возможность для личностного роста.

КСТАТИ

«Меридианы» прошли через «Океан»

Совершая небольшой экскурс в историю, вспомним: Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» впервые прошел во Владивостоке в 2003 году, на площадке кинотеатра «Океан». Его организатором и вдохновителем тогда выступил Приморский краевой Академический театр драмы им. Максима Горького.

За 17 лет на кинофестивале было показано порядка 2,5 тысяч лент, которые посмотрели свыше миллиона зрителей. Каждый год Фестиваль собирает вместе профессионалов кинематографа - актеров, режиссеров, продюсеров и кинокритиков из разных стран мира, привлекает зрителей из других регионов России и дает возможность молодежи получить практический опыт, участвуя в организации фестиваля.

«Меридианы Тихого» - это единственный кинофестиваль на территории России, который отбирает в конкурсную программу 8 полнометражных и 8 короткометражных фильмов только из стран АТР, успешно развивающийся кинематограф которых ежегодно широко представлен в конкурсе фестиваля, что позволяет удовлетворить огромный интерес как профессионалов, так и зрителей к кинематографу этого региона.

На фото: Юрий Гончаров: «Кинофестиваль «Меридианы Тихого» - это, прежде всего, бренд, призванный формировать культурную среду и позитивный, привлекательный имидж Приморского края».

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.