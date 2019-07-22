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Портрет Осипа Мандельштама появился на улице Светланской во Владивостоке

22 Июля 2019, 18:20 | Приморье

Следующей работой молодых художников станет портрет советского писателя Александра Фадеева

Портрет известного русского поэта Осипа Мандельштама теперь украшает улицу Светланскую во Владивостоке. Он появился на одной из подпорных стен в районе цирка. Авторами изображения выступили уличные художники Павел Фролов и Сергей Мотофанов. Появление граффити стало возможным благодаря конкурсу «Молодежная инициатива», сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Инициатор проекта - Павел Ивановский, который в этом году стал победителем городского конкурса «Молодежная инициатива». Там он представил проект «Культура в каждый дом – пусть это будет традицией». Его суть – появление на улицах Владивостока портретов известных людей. На реализацию этой идеи администрация города выделила 60 тысяч рублей.

«Первый рисунок – портрет Осипа Мандельштама. Этот поэт особенно связан с нашим городом, знаю, что его творчество ценят и очень любят местные жители. Надеемся, что рисунок понравится горожанам и гостям дальневосточной столицы», - рассказал Павел, который несколько дней назад получил диплом об окончании ДВФУ.

В ближайшее время художники приступят к работе над еще одним изображением. Сейчас они вместе с администрацией города определяются с местом его размещения. По замыслу молодых людей их следующей работой станет портрет советского писателя Александра Фадеева.

«Здорово, что молодежь Владивостока проявляет интерес к развитию своего города, уделяя особое внимание дизайну городской среды. Мы в свою очередь всегда готовы поддерживать смелые и интересные идеи», - отметил Сергей Язев, начальник отдела по реализации проектов и программ  городского управления по делам молодёжи.

Напомним, что в этом году на конкурс грантов «Молодежная инициатива» поступило 34 заявок. В итоге конкурсной комиссией были определены пять проектов, которые получили средства на реализацию задуманного.

Павел Ивановский (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Мандельштам  граффити 



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