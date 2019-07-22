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Портрет Осипа Мандельштама появился на улице Светланской во Владивостоке
Следующей работой молодых художников станет портрет советского писателя Александра Фадеева
Портрет известного русского поэта Осипа Мандельштама теперь украшает улицу Светланскую во Владивостоке. Он появился на одной из подпорных стен в районе цирка. Авторами изображения выступили уличные художники Павел Фролов и Сергей Мотофанов. Появление граффити стало возможным благодаря конкурсу «Молодежная инициатива», сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Инициатор проекта - Павел Ивановский, который в этом году стал победителем городского конкурса «Молодежная инициатива». Там он представил проект «Культура в каждый дом – пусть это будет традицией». Его суть – появление на улицах Владивостока портретов известных людей. На реализацию этой идеи администрация города выделила 60 тысяч рублей.
«Первый рисунок – портрет Осипа Мандельштама. Этот поэт особенно связан с нашим городом, знаю, что его творчество ценят и очень любят местные жители. Надеемся, что рисунок понравится горожанам и гостям дальневосточной столицы», - рассказал Павел, который несколько дней назад получил диплом об окончании ДВФУ.
В ближайшее время художники приступят к работе над еще одним изображением. Сейчас они вместе с администрацией города определяются с местом его размещения. По замыслу молодых людей их следующей работой станет портрет советского писателя Александра Фадеева.
«Здорово, что молодежь Владивостока проявляет интерес к развитию своего города, уделяя особое внимание дизайну городской среды. Мы в свою очередь всегда готовы поддерживать смелые и интересные идеи», - отметил Сергей Язев, начальник отдела по реализации проектов и программ городского управления по делам молодёжи.
Напомним, что в этом году на конкурс грантов «Молодежная инициатива» поступило 34 заявок. В итоге конкурсной комиссией были определены пять проектов, которые получили средства на реализацию задуманного.
Павел Ивановский (фото)
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