Владивостокская школа современного искусства ищет желающих стать кураторами выставок

К участию принимаются заявки от молодых художников, кураторов, философов, архитекторов, дизайнеров, арт-менеджеров Дальнего Востока и Сибири до 4 августа

Владивостокская школа современного искусства (ВШСИ) и Центр современного искусства «Заря» совместно с Гете-Институтом в Новосибирске проводят открытый конкурс на участие в двухнедельной осенней школе для молодых художников, кураторов, философов, архитекторов, дизайнеров, арт-менеджеров и всех, кто интересуется созданием и курированием выставок, под руководством двух кураторов с международным опытом - Тибо де Ройтера (Thibaut de Ruyter) и Рут Ноак (Ruth Noack).

Занятия пройдут во Владивостоке с 21 по 26 октября (курс Тибо де Ройтера) и с 28 октября по 1 ноября (курс Рут Ноак). К участию принимаются заявки от резидентов Дальнего Востока и Сибири. Грант Гете-Института в Новосибирске покрывает оплату за участие в курсе, а также проживание в общей квартире во Владивостоке на период воркшопов. Семинары школы сопровождаются последовательным переводом с английского на русский язык.

Срок подачи заявок на участие в школе: до 4 августа 2019 г.

Объявление списка участников школы: 1 сентября 2019 г.

Прием заявок ведется на сайте: http://vsca.ru/join_autumn_curatorial_school

Осенняя школа «Создание выставок: от словарного запаса до дизайна»





Курс Тибо де Ройтера (Thibaut de Ruyter, Berlin)

21-26 октября 2019 г.

Финальная презентация проекта: 26 октября (суббота) 18:00.

Курс Тибо де Ройтера ориентирован на приобретение практических инструментов, используемых создателями выставок на ежедневной основе: конструирование моделей и планов экспозиции, использование определенного словарного запаса, работа со всевозможными выставочными пространствами с различным бюджетом для выставок (от частных галерей до нетрадиционных мест). Изучение этих инструментов явится поводом для обсуждения процесса создания выставки со студентами как на теоретическом, так и на практическом уровне (от концепции до графического дизайна, от сценографии до пресс-релиза). Участники научатся создавать простые модели, в которых они реализуют свои проекты для потенциальных выставок на собственную тему, что приведет к разработке совершенно разных выставок (от современного до прикладного искусства, биографичных выставок и др.). Курс предназначен всем, кто интересуется практическим созданием выставок (художники, кураторы, архитекторы, историки, дизайнеры, критики). Опыт работы куратором не требуется.

Семинар проводился ранее на нескольких летних курсах (Летняя Академия в Берлине, Летняя Школа Баухаус в Бернау), в художественных школах (Национальная Академия Искусств Осло) и в художественных центрах (Ярат, Баку).

Курс длится рабочую неделю: два дня отводится для изучения основных понятий и производства моделей, три дня уходят на разработку выставки в рамках модели, и завершается семинар публичной презентацией проектов. Курс обычно сопровождается лекциями и показами фильмов об искусстве. В конце курса участники должны иметь более глубокое понимание и осознание выставок как особой сферы деятельности внутри современного искусства.

Тибо де Ройтер - архитектор по образованию, работает в области архитектуры, изобразительного искусства и критического письма с конца 90-х годов. В 2001 году переехал в Берлин, где с тех пор работает независимым куратором, критиком и архитектором выставок. Работал с Hartware MedienKunstVerein в Дортмунде, а также с музеем Angewandte Kunst во Франкфурте-на-Майне, для которого в 2012 году создал новую выставочную концепцию. Реализовал многочисленные выставки современного искусства в Германии и за рубежом. С 2014 года исследует художественную сцену в Центральной Азии, Восточной Европе и на Кавказе для выставки Die Grenze, которая начала свое путешествие в 2017 году.

Форма заявки на курс

Максимальное количество участников: 15

Осенняя школа «Каких выставок мы желаем?»





Курс Рут Ноак (Ruth Noack, Berlin)

28 октября - 1 ноября 2019 г.

Финальная презентация проекта: 1 ноября (суббота) 18:00

Курс посвящен концептуализации выставок и процесса их создания. Рут Ноак представит собственный опыт в качестве куратора выставок на основе двух десятилетий своей международной практики. Группа будет заниматься практическими упражнениями. Для этого каждому участнику предлагается взять с собой произведение искусства, так или иначе затрагивающее проблему детства.

Курс проводится в экспериментальном формате взаимодействия участников друг с другом и дискуссий. Формат финального проекта будет придуман и реализован группой самостоятельно.

Рут Ноак - куратор, визуальный художник и искусствовед по профессии, работает как автор, искусствовед, преподаватель университета и организатор выставок с 1990-х годов. В 2007 году Ноак была куратором двенадцатого выпуска одной из самых главных выставок современного искусства - Documenta, проходящей раз в 5 лет в Касселе (Германия). Среди выставок, прокурированных ею также: «Scenes of a Theory» (1995), «Things We Don’t Understand» (2000), «The Government» (2005) и «Not Dressed for Conquering – Ines Doujak’s Loomshuttles/Warpaths» (2012). Выставка «Notes on Crisis, Currency and Consumption» (2015) была первой в серии из десяти эссе-выставок о проблемах современной жизни. Сейчас Рут работает над серией выставок «Sleeping with a Vengeance − Dreaming of a Life and Fragments and Compounds».

Она являлась руководителем образовательной программы Curating Contemporary Art в Лондонском Королевском колледже искусств (Royal College of Art, London) в 2012–2013 гг., работала в качестве лидера исследований в рамках европейского проекта MeLa - European Museums in an age of migrations (Европейские музеи в эпоху миграций). Ноак была профессором в Академии изящных искусств в Праге (2013-2014 гг.) и в 2014 году руководила Международным кураторским курсом на биеннале в Кванджу (Gwangju Biennale). С 2015 года она отвечает за одну из образовательных траекторий в Голландском Институте искусств (DAI Roaming Academy). В 2017 и 2018 годах была преподавателем в Зальцбургской летней академии художеств.

Форма заявки на курс

Максимальное количество участников: 10

Данный образовательный интенсив по организации выставок особенно актуален в свете планов по открытию во Владивостоке Единого музейного комплекса с филиалами Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и Музея Востока. Образовавшиеся в результате кураторского интенсива навыки и связи будут работать на общую необходимость наличия экспертов с международной конкурентоспособностью в регионе.

Контакт для связи: Яна Гапоненко, руководитель Владивостокской школы современного искусства (ВШСИ), куратор проекта, 8 914 680 82 80, [email protected]

