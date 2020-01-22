Во Владивостоке в Соборе Пресвятой Богородицы прозвучат "Хиты о любви"

Во Владивостоке 5 и 6 февраля в Соборе Пресвятой Богородицы состоятся концерты "Хиты о любви" с участием Светланы Полянской (вокал) и Марины Омельченко (орган), Москва

Февраль - время прощаться с холодом зимы, в которой все вокруг замирает, и думать о любви. О любви ко всему: к жизни и ее пробуждению, к Высшему, к тому и к тем, кто окружает нас. Камерное настроение концерта (а он будет именно таким) рождает свою неповторимую атмосферу, где декорациями становятся и уникальная готическая архитектура Собора, и приглушенный свет в устремляющихся ввысь сводах, и музыка: лучшая, знаменитая.



Любимые хиты превращают время во мгновение, отзываются необыкновенным трепетом в душе и рождают необъяснимую жажду слышать их вновь и вновь. «Ромео и Джульетта» Прокофьева, и искрящийся, словно алмазными гранями, Моцарт, вечно весенний Вивальди, Крейслер и Массне, поражающий воображение гармонией своей музыки Иоганн Себастьян Бах и многие другие композиторы.





Московская органистка Марина Омельченко уже выступала перед жителями и гостями Владивостока.

Досье «Золотого Рога»: Марина ОМЕЛЬЧЕНКО - титулярный органист Римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и артистический директор Благотворительного фонда «Искусство добра». Выпускница знаменитого Университета музыки и драматических искусств г. Грац, Австрия (церковная музыка, концертный орган, класс профессора Г. Роста) и Дальневосточной академии музыки во Владивостоке (музыковедение). Также обучалась в Московской консерватории (класс проф. Паршина А.А.) и в «Jacobs School of Music» Индианского университета в США. Преподает класс органа в Детской органной школе при Кафедральном соборе. Член гильдии органистов США, Европейской ассоциации церковных музыкантов, Ассоциации церковных музыкантов (Pasroral Musicians, USA). Имеет записи на радио и СD. Выступала с концертами в крупнейших соборах и концертных залах России, США, Испании, Италии, Франции, Австрии, Германии, Китая. С 2010 года приглашенная солистка Пекинского международного камерного оркестра. (www.bico-china.com) Автор и исполнитель эксклюзивных концертных программ - "Восток-Запад: Орган. Дудук. Голос", "Орган и звонница София".



Вторая участница концертов - Светлана Полянская - солистка ансамбля «Vivaldi Orchestra» (Москва), знаменита в среде академической музыки.

В эти два вечера искрометный дуэт расскажет языком музыки о веками волнующих человечество историях любви.

Начало концертов 5 и 6 февраля в 19.00.

Билеты в продаже: ул. Володарского 22 | телефон 8 (423) 226-96-14