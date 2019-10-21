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Музыка соединила культуры стран АТР на сцене Приморской филармонии во Владивостоке
Фестиваль культур стран АТР завершился во Владивостоке выступлением оперных певцов из Республики Корея
Первая половина октября в Приморской краевой филармонии прошла под знаком ставшего уже традиционным Фестиваля культур стран АТР. Владивосток в эти дни принимал артистов из Японии, Республики Корея, США. Подготовили несколько фестивальных программ и наши музыканты.
Как рассказали в Приморской краевой филармонии, цель проекта – представить лучшие творческие коллективы Азиатско-Тихоокеанского региона, открыть новые имена исполнителей, дать возможность музыкантом из разных стран установить творческие контакты, пообщаться на понятном без переводчиков языке музыки. Именно так и происходит уже несколько лет, причем фестиваль постепенно выходит за пределы Приморского края. Например, в прошлом году в рамках фестиваля Тихоокеанский симфонический оркестр с успехом выступил в японском городе Коконоэ (префектура Оита) и в пяти городах Республики Корея, включая Сеул.
На этот раз японские и корейские артисты с успехом представили свое искусство во Владивостоке. Открылся фестиваль благотворительным русско-японским концертом «Во имя жизни», средства от которого пошли в помощь детям, страдающим онкологическим и заболеваниями. На приморскую сцену вышли российские и японские хоровые коллективы, ансамбль колокольчиков, солисты Токийской оперы.
Прозвучали хоровые произведения русских и японских композиторов, а также состоялась российская премьера оперы Юки АНДО «Сэмпо Сугихара. Сакуры надежды». Это сценическое воплощение истории жизни японского дипломата Тиунэ СУГИХАРЫ, спасшего тысячи жизней еврейских беженцев от преследования нацистов во время Второй мировой войны. Его называют японским Шиндлером. Интересно, что путь спасенных им людей из стран Прибалтики и Японию лежал через Владивосток.
В заключительный день фестиваля на сцене Приморской филармонии блистали оперные певцы из Республики Корея, выступившие в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра, за пульт которого на этот раз встал приглашенный дирижер – KIM Young Keun. В исполнении солистов Сеульской оперы прозвучали лучшие вокальные партии из мировой сокровищницы западноевропейского оперного искусства. А своеобразным комплиментом для российских зрителей стала ария Ленского из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении тенора CHO Yun Hwan.
Впрочем, и другие участники концерта принесли приморским зрителям немало приятных минут от общения с большим искусством, и сопрано KIM Sung Young c Вальсом Джульетты из оперы Ш. Гуно «Ромео и Джульетта», и драматическое сопрано SHIN Sun Mi с арией Манон из оперы Дж. Пуччини «Манон Леско». Тепло владивостокская публика встретила обаятельного Jeong Seung Hwa c не нуждающимися в представлении Каватиной Фигаро и куплетами Тореадора.
Интересно, что все исполнители, вышедшие на приморскую филармоническую сцену в этот вечер, совершенствовали свое вокальное мастерство в лучших учебных заведениях Италии и Германии, а KIM Sung Young училась в России, в Уфимской государственно академии искусств.
В небольшом интервью перед концертом, которое она дала корреспонденту «Золотого Рога» на хорошем русском языке, артистка рассказала, что в России ее звали Соня, и что она, как и ее партнеры по сцене, очень рада возможности выступить во Владивостоке. Приморский город понравился корейским гостям. «Прямо как Европа», - заметили они, выступавшие на лучших европейских сценах. Сейчас, получив этот несравненный опыт, они не только активно концертируют на родине, но и преподают вокал в Сеуле и Пусане.
Спросили мы у Сони и о ее музыкальных пристрастиях в части русской музыки. «Рахманинов, Чайковский, Прокофьев», - назвала KIM Sung Young своих любимых композиторов и заметила, что ее коллеге Shin Sun Mi тоже очень нравится эта музыка.
Она рассказала, что им очень приятно работать с Тихоокеанским симфоническим оркестром, что они чувствуют здесь поддержку и заботу. Похоже, главная цель фестиваля культур АТР достигнута – творческий диалог деятелей искусства стран региона состоялся, что не может не радовать их поклонников.
Ирина БАРАННИК.
Фото автора.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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