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Кинотеатры Владивостока проверяют перед открытием

21 Августа 2020, 18:20 | Приморье
Кинотеатры, так же как предприятия торговли и точки общественного питания, должны строго соблюдать установленные санитарные требования
 
Административные комиссии Владивостока приступили к проверке организации в сфере культуры, которые намерены возобновить свою работу. Сегодня, 21 августа, специалисты проверяют кинотеатры.
 
Как уточнили в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока, начать свою работу в рамках действующего режима повышенной готовности кинозалы смогут только при условии обеспечения санитарно-эпидемиологических требований.
 
«Кинотеатры, так же как предприятия торговли и точки общественного питания, должны строго соблюдать установленные санитарные требования. Все сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, раз в два часа должна проводиться дезинфекция общественных и санитарных зон, а также кресел и контактных поверхностей. Нельзя забывать и о наличии специальной разметки для социального дистанцирования. Кроме того, у кинотеатра должен быть отдельный вход. Соблюдение всех этих условий мы и проверяем», – рассказывают специалисты городской администрации.
 
Еще одно важное условие для открытия кинотеатров – максимальное количество посетителей одномоментно не может превышать 50 % от общей вместимости помещения. Контролировать число гостей будут сотрудники и служба безопасности. Рассадка посетителей в залах – в шахматном порядке, а кафе и бары внутри зон обслуживания смогут работать только навынос.
 
Напомним, что для возобновления деятельности учреждениям необходимо письменно уведомить о готовности к работе ответственное ведомство – министерство культуры и архивного дела Приморского края. Утвержденную форму следует направлять на адрес электронной почты [email protected] Далее будет проведен мониторинг всех подавших уведомления организаций с внесением их в реестр как выполняющих или невыполняющих санитарные требования.
 
Фото из архива
 

 

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Теги: режим повышенной готовности  кинотеатр  коронавирус 



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