www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.53 р. 100 JPY: 57.06 р.
EUR: 69.59 р. 10 CNY: 89.23 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Знай наших!
Распечатать

Новогоднюю арт-елку представили дизайнеры Владивостока

20 Декабря 2019, 13:47 | Приморье

Выставка-конкурс необычных елок и украшений по случаю приближающихся праздников «Новогодняя Арт-Елка» проходит в эти дни в выставочном комплексе ВГУЭС

Организована выставка приморском отделением «Союза дизайнеров России», а творческие работы предоставили приморские дизайнеры, российские и китайские студенты – будущие профессионалы в этой сфере деятельности. «Конкурс является смотром произведений светового и средового дизайна, созданных или внедренных в канун Нового 2019 года», сказано в официальных сообщениях по этому поводу. Подобный конкурс в области средового дизайна проводится ежегодно с 2007 года.

 


 
 

 

 

Выставка погружает в атмосферу таинства нового года. Уникальность ее не только в оригинальных идеях самих елок и украшений, но и в материале, использованном для создания непременных атрибутов самого популярного в нашей стране праздника.

Фото автора

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: елка  ВГУЭС  праздник  конкурс 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]