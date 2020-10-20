"Звёздная" точка притяжения

Приморский край привлекает знаменитостей со всего мира

В Приморском крае продолжается активная работа по формированию нового бренда – туризм в шоу-бизнесе. В рамках Государственной программы «Развитие туризма Приморского края» на 2020-2027 годы Владивосток планируется позиционировать как место съёмок, локацию для фотосессий, привлекательное место для путешественников, интересующихся новостями поп-индустрии стран Азии и Тихоокеанского региона, площадку для создания выпусков популярных телепередач.

Огромное количество звёздных гостей в столицу Дальневосточного федерального округа привлекают международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», международный джазовый фестиваль, международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский». На деловые встречи и события тоже приезжают звёзды, особенно популярен проводящийся по инициативе президента России Владимира ПУТИНА Восточный экономический форум. Присутствие знаменитости даже на небольшом мероприятии добавляет статусности и привлекает внимание прессы, общественности, так как программа становится намного ярче и интереснее. Подробности - в материале газеты «Золотой Рог».

Джазовый фестиваль

Международный джазовый фестиваль во Владивостоке является одним из важнейших музыкальных явлений не только города, но и всего Дальневосточного федерального округа. Праздник джаза - одно из самых ярких и популярных событий Тихоокеанской России. Как и большинство джазовых фестивалей в мире, он проходит ежегодно осенью, в ноябре.

Большой джаз впервые прозвучал во Владивостоке в 2003 году, за семнадцать минувших лет фестиваль стал одним из первых мероприятий такого формата в Приморье. Все эти годы праздник музыки развивался и в настоящее время является центром джазовой культуры региона. Ежегодно его гостями становится более пяти тысяч человек.

Во время фестиваля концерты и встречи с музыкантами проходят каждый день на различных сценах города. Главной концертной площадкой является Приморская краевая филармония. Помимо концертов в рамках фестиваля проводятся пресс-конференции, мастер-классы, творческие встречи с участниками. Каждый гость фестиваля, в зависимости от музыкальных предпочтений, имеет возможность найти подходящее музыкальное общение, позволяющее насладиться живым звучанием джаза.

Традиционно участниками фестиваля, помимо представителей дальневосточной джазовой культуры, становятся звёзды мирового масштаба из разных стран. Во Владивосток они приезжают не только показать своё мастерство, но также увидеться и пообщаться с коллегами. Среди участников прошлых лет назовём таких знаменитых музыкантов, как Билли КОБЭМ, Ренди БРЕКЕР, группа «Меццофорте», группа «Papanosh», Марко МИННЕМАНН, Грег ХАУ, Диана ПЕНТОН, Эдмар КАСТАНЕДА, джаз-трио «Chicken & Friends», Игорь БУТМАН, Олег БУТМАН, Девид ХЕЛЬБОК, Марк БЕРТУМЬЕ, Эльдар ДЖАНГИРОВ, Анатолий КРОЛЛ, Сергей МАНУКЯН, группа «Маримба плюс», Валерий ГРОХОВОХСКИЙ, Стенли ДЖОРДАН, Джесси ДЕВИС, Кени ВАШИНГТОН, Эрик ЛЕНИНИ, Мирна КЛЕЙТОН, Дениз ПЕРЬЕ, Олег КИРЕЕВ, Себастьян СТУДНИЦКИЙ.

Два года назад, в 2018 году участниками XVI Международного джазового фестиваля во Владивостоке стали всемирно известные музыканты из США, Японии, Германии, Кореи, Польши, России.

В фестивале обязательно принимают участие музыканты Приморского края. Для них с 2014 года в программу праздника введена специальная номинация «Приз зрительских симпатий». Фестиваль даёт уникальную возможность молодым талантам быть открытыми в мире джаза.

Фестиваль «Мариинский»

С 14 августа по 6 сентября текущего года во Владивостоке, на Приморской сцене Мариинского театра, проходило одно из главных музыкальных событий года - Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», уже пятый по счёту. Завершился он исполнением произведения «Война и мир»нашего выдающегося отечественного композитора Сергея ПРОКОФЬЕВА. В постановке грандиозной оперы приняли участие артисты двух трупп: приглашённые солисты из Санкт-Петербурга и коллектив Приморской сцены Мариинки. За дирижёрским пультом спектакль возглавил главный дирижёр Приморской сцены Павел СМЕЛКОВ.

В ходе пятого Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» прозвучали четыре дальневосточные оперные премьеры: «Дон Карлос» Джузеппе Верди в постановке Юрия АЛЕКСАНДРОВА, «Огненный ангел» Сергея Прокофьева, «Сельская честь» Пьетро МАСКАНЬИ, «Нюрнбергские мейстерзингеры» Рихарда ВАГНЕРА (в концертном исполнении). Также публике представили премьерную постановку балета «Тысяча и одна ночь» Эльдара АЛИЕВА на музыку Фикрета АМИРОВА. В общей сложности, за 24 дня фестиваль порадовал зрителей Владивостока и Приморского края, показав 19 спектаклей и концертов, которыми смогли насладиться более тринадцати тысяч зрителей.

«Меридианы Тихого»

Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» («Pacific Meridian») вот уже без малого два десятка лет является узнаваемым культурным брендом Приморского края. Он обрёл признание не только в России, но и за её пределами.

Праздник мирового кино проходит во Владивостоке ежегодно, осенью. Фестиваль постоянно расширяет границы своих участников, и представляет киноленты из большинства стран Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки и побережья Тихого океана. В этом году, например, на 18-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» свои заявки прислали даже из далёкой Ирландии и Конго. Кинофорум ежегодно собирает в залах более пятидесяти тысяч зрителей. Его посещают около 200 гостей и участников. Учредителем кинофестиваля выступает правительство Приморского края при содействии Министерства культуры Российской Федерации.

Программный директор 18-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» («Pacific Meridian») Юрий ГОНЧАРОВ рассказал, что в состав руководителей кинофестиваля входят известные в Приморском крае и за его пределами люди: «Генеральным директором кинофестиваля «Меридианы Тихого» является художественный руководитель Приморского Академического краевого драматического театра имени Максима Горького народный артист Российской Федерации Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ, почётный президент кинофестиваля – советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, Народный артист Российской Федерации Сергей СТЕПАНЧЕНКО. Исполнительный директор - Наталья ШАХНАЗАРОВА. Президентом восемнадцатого Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» стал режиссёр, сценарист, президент киноакадемии «Ника» Андрей Кончаловский», – отметил Юрий Гончаров.

В состав международного жюри кинофестиваля традиционно входят представители профессионального сообщества национального и мирового кинематографа. С 2011 года на кинофестивале во Владивостоке работает жюри NETPAC - международного объединения по продвижению азиатского кино. Эта паназиатская кинематографическая и культурная организация объединяет тридцать стран-участниц, а также кинокритиков, кинематографистов, орган изаторов и кураторов кинофестивалей, кинопрокатчиков и преподавателей. NETPAC участвует в составлении программ азиатского кино для международных кинофестивалей, издаёт книги, организует семинары и конференции, а также учредила особую награду NETPAC – «Лучший азиатский фильм», которая присуждается на 44 кинофестивалях по всему миру.

С 2013 года на «Меридианах Тихого» работает жюри FIPRESCI, международной ассоциации Кинопрессы, существующей уже девяносто лет, объединяющей кинокритиков и киноведов всего мира. Основной целью организации является поддержка кино как искусства и как яркого и независимого способа выражения видения мира. Премия FIPRESCI имеет большое значение в кинематографическом мире.

«В этом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, границы закрыты, а ближайшие перспективы – туманны. Но когда ограничения будут сняты, мы рассчитываем, что в девятнадцатом фестивале традиционно примет участие большое количество зарубежных гостей», – заметил Юрий Гончаров, добавив, что кинофестиваль «Меридианы Тихого» является прежде всего брендом, который призван формировать культурную среду и позитивный, привлекательный образ Приморского края.

«Мы информируем, просвещаем, вовлекаем в фестивальное кинематографическое движение местное сообщество, поддерживая динамичное развитие связей местной, национальной и международной киноиндустрии. Кроме того, фестиваль во Владивостоке способствует диалогу между кинематографистами и зрителями в неформальной обстановке. Хочется отдельно отметить, что Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» является не только местом для просмотра фильмов, это и профессиональная площадка для деятелей кино. В дни фестиваля посредством личных коммуникаций и дискуссий рождаются новые проекты и идеи, обсуждаются важные вопросы индустрии, а молодые кинематографисты встречаются с профессионалами, обзаводятся новыми знакомствами, перенимают опыт, имея практическую возможность для личностного роста», – отмечает программный директор Международного кинофестиваля стран АТР «Pacific Meridian».

Популяризация края

Всё чаще Приморский край становится площадкой для съёмок сюжетов известных блогеров, знаменитых режиссёров и музыкантов. Так, в 2019 году наш край посетил известный российский рэпер L’One, который снял клип к композиции «Никто кроме нас». По словам наблюдателей, звезда отечественного шоу-бизнеса стал ещё одним артистом, чей приезд доказывает стремительное развитие нового направления туризма в Приморье.

Часть съёмок клипа рэпера прошла во Владивостоке, на побережье Тихого океана и в Шкотовском районе. К работе привлекли и обычных людей, местных жителей. По словам менеджера L’One, рэпер планирует выпустить «самое мотивирующее видео в России».

Отметим, что губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО пояснял, что в 2020 году в регионе ведётся подготовка большого количества новых проектов, направленных на развитие бренда краевого центра Приморья – Владивостока.

После снятия карантинных ограничений во Владивосток планируют пригласить известных блогеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках проведения ознакомительных туров. Как рассказал глава исполнительной власти края, в начале года у Приморья был ряд договоренностей с представителями блогер-индустрии Южной Кореи и Японии. Например, запланировано пригласить японского блогера-повара в качестве гостя на фестиваль гастрономии. Все договоренности с представителями стран АТР сейчас пока приостановлены и поставлены на паузу, но не отменены. Приморский край в настоящий момент - в ожидании открытия границ, чтобы иметь возможность принимать зарубежных туристов.

«Как только это произойдёт, мы будем активно работать с блогерами, также запустим рекламную кампанию на платформе Expedia для японской аудитории. В следующем году возобновим работу с агрегатором Сtrip, который очень популярен в Китае», – заметил Олег Кожемяко.

Управляющая проектами Туристско-информационного центра Приморского края Ирина ТЕППЕР уверена, что Приморский край продвигает себя как площадку для съёмки кино.

«Владивосток – это первый европейский город в Азии. Конечно, это хороший шанс снимать здесь фильмы. В будущем киностудии будут активно этим пользоваться», – уверено отмечает она.

Безусловно, внимание звёзд к нашему краю добавляет ему популярности. В частности, это происходит из-за того, что приезды звёзд сопровождаются активностью в социальных сетях. Фанаты доверяют своим кумирам и прислушиваются к их мнению. Особенно это важно для продвижения Приморья среди азиатской аудитории.

«Туристы из Азии любят подражать идолам и готовы ехать за ними и подражать им. Именно это стало одной из причин популярности Владивостока у корейцев. Во Владивостоке часто снимают клипы и фильмы корейские, китайские и японские звёзды, проводят концерты. Когда в мире разрешится ситуация с закрытыми границами, и мы снова начнём свободно путешествовать, во Владивостоке обязательно пройдёт большой фестиваль с участием звёзд К-pop. А это значит, мы привлечём большой поток фанатов из Азии и России, потому что в России много фанатов этой культуры. Кроме того, Туристско-информационный центр края проводит блогер-туры и организует съёмки телепередач со звёздами кинематографа, эстрады и интернета», – добавляет Ирина Теппер.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



