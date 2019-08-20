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Во Владивостоке объявлен состав жюри NETPAC
Параллельно основному жюри в рамках Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» работают две команды профессионалов, которые оценивают фильмы конкурсной и внеконкурсных программ смотра. Это жюри международной федерации кинопрессы FIPRESCI и организации по продвижению азиатского кинематографа NETPAC.
В этом году в состав жюри NETPAC вошли:
Кеопрасит Суваннавонг (Франция) (на верхнем фото)
Журналист радио и телевещания, а также печатной прессы. С 1993 года сотрудничает с Международным радио Франции (RFI). В течение 14 лет писал статьи, короткие новостные заметки, крупные сюжеты и репортажи о политических и культурных событиях (в том числе о кинофестивалях), в настоящее время занимает пост главного редактора интернет-службы RFI, сайт которой является самым посещаемым новостным ресурсом на французском языке. Будучи ценителем кино, снялся также в фильме «Аромат зеленой папайи», который получил награду «Золотая камера» и приз молодежного жюри на Каннском кинофестивале в 1993 году, а также премию «Сезар» в Париже как лучший кинодебют, и впоследствии был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Живет в Париже. Член жюри различных кинофестивалей.
Андроника Мартонова (Болгария)
Кинокритик, исследователь и университетский преподаватель, специализирующаяся на азиатском кино. Доцент, имеет научную степень Института исследования искусства Болгарской академии наук, где она возглавляет кафедру киноискусства. В настоящее время является председателем Государственной экспертной комиссии по вопросам кинопроката в Государственном киноцентре Болгарии. В качестве кинокритика пишет для журнала об искусстве “ARTizanin” и электронного издания “A Platform for Arts”, выпускаемого Институтом исследования искусства Болгарской академии наук. Автор множества критических и научных публикаций о современном азиатском кино, текущем состоянии мировой и болгарской киноиндустрии. Член жюри многочисленных международных кинофестивалей — в Варшаве (Польша), Бангкоке (Таиланд), Брисбене (Австралия), Софии и Варне (Болгария), Алма-Аты (Казахстан), Битоле (Македония), Кочине, штат Керала (Индия).
Сергей Дёшин (Россия)
Кинокритик, куратор, независимый кинопрокатчик. С 2010 года постоянный автор и со-основатель сайта Cineticle.com. Публиковался в журналах «Сеанс» и «Искусство кино», на сайтах «Афиша», Colta.ru, Kinote.info, Openspace.ru и др. Один из авторов книги «Михаэль Ханеке. Малый сборник режиссерских забав». С 2013 по 2016 — зам. директора по спецпроектам кинотеатра «Пионер». В 2016 году основал независимую кинопрокатную компанию Cineticle Films. С 2017 – куратор проекта КАРО.Арт. Член жюри молодых критиков «Голос» на фестивале «Зеркало» (Иваново, 2017). Лауреат премии «Слон» памяти Михаила Левитина (лучший молодой кинокритик) в 2018 году.
Досье "Золотого Рога": NETPAC — международное объединение, в которое входят 30 стран, было создано в 1990 году. Главная задача организации — продвижение азиатского кино. Она объединяет под своим началом кинокритиков, кинематографистов, организаторов и кураторов, кинопрокатчиков и преподавателей. Специальное жюри, которое состоит из представителей этой организации, ежегодно работает на многих престижных кинофестивалях, в том числе на МКФ в Берлине, Роттердаме, Таллине и Москве.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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