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Во Владивостоке презентовали шоу-проект "Литературная гостиная"

20 Февраля 2020, 19:00 | Приморье

14 февраля на площадке винного бара «Виноваты звезды» состоялось открытие шоу-проекта «Литературная гостиная Анастасии Садриевой»

Своим восприятием мира поделились известные в мире приморской поэзии Катерина Ионова, Екатерина Бабенко, Наталья Форикова, Евгения Володина, Иван Шепета, Константин Есенин, Валерия Дубинко, а также молодые поэты Екатерина Хоменок и Егор Шахов. Под аккомпанемент живой музыки (рояль в исполнении Евгения Семененко и саксофон Роман Сковчик) гости узнали, что такое любовь для наших поэтов и поэтесс.
 
По словам Натальи Фориковой, председателя Приморского регионального отделения ООО"Российский союз писателей", "литературная гостиная Анастасии Садриевой стала ярким событием во Владивостоке, все участники ощутили ее особую атмосферу. Было приятно лично услышать выступления авторов: Екатерины Бабенко, Кати Ионовой, понравился дебют Екатерины Хоменко. Идея собрать вместе разных авторов очень нужная - признание публики вдохновляет и ещё гостиная - это прекрасная возможность выйти в свет в вечернем платье».

Екатерина Ионова, поэтесса, основатель клуба заграничных поездок «Ответы», отметила встречу как «прекрасный шанс проявить себя, познакомиться с незнакомыми ранее авторами и получить огромное удовольствие!»

Екатерина Бабенко и Евгения Володина обозначили проект как «мероприятие нужное городу» и «обещающее стать огромным событием в культурной жизни Владивостока».

Ведущим выступил Денис Синиша. Генеральные партнеры мероприятия: жилищный кооператив «Бест Вэй» и Ассоциация Бизнес-клуб «Авангард». Проект проходит при поддержке администрации Владивосток.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: литературная гостиная  культура  поэты  шоу-проект 



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