Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье после продолжительного перерыва смогут возобновить работу кинотеатры
Для этого их начнут проверять административные комиссии на соответствие санитарным нормам, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Соответствующее решение сейчас прорабатывает оперативный штаб под руководством Губернатор края Олега Кожемяко в пятницу, 14 августа.
Олег Кожемяко подчеркнул, что со следующей недели административные комиссии начнут проверять кинотеатры на соответствие рекомендациям Роспотребнадзора с занесением их в реестр.
«Мы знаем, что кинопрокат сейчас в тяжелом положении, но возобновлять работу нужно поэтапно и с осторожностью, чтобы не создавать очаги распространения коронавируса. Поэтому к работе смогут приступить кинотеатры в отдельно стоящих зданиях с отдельным входом. Обязательно наличие дезинфицирующих средств, бесконтактной термометрии, зрители должны соблюдать масочный режим и рассажены в зале с учетом “социальной дистанции”», – обозначил Губернатор.
Напомним, 14 августа также были приняты и другие послабления режима повышенной готовности – разрешено проводить некоторые культурные мероприятия и экскурсии группами до 40 человек.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Новости партнеров
Новости тематики
Новости раздела
- В Приморье после продолжительного перерыва смогут возобновить работу кинотеатры
- В Хабаровском крае вышла книга "Дальневосточный ысыах объединяет народы"
- "Мы начинаем с войны и приходим к миру..."
- Во Владивостоке презентовали шоу-проект "Литературная гостиная"
- Во Владивостоке Собор Пресвятой Богородицы приглашает встретить весну
- Подари Владивостоку взгляд
- Во Владивосток прилетает герой голливудского блокбастера "Последний самурай"
- "Счастье в конверте": Киномарафон отправился из Владивостока в Севастополь
- Евгений Бедарев: Наш фильм о России и для России
- Во Владивостоке будет дан старт премьерному автотуру фильма "Счастье в конверте"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Некоторым разрешили посидеть на больничном
- Приморье подготовилось к COVID 2.0
- Энергетика Артема трещит по швам
- Главный тренд этого лета - безопасность
- Сергей Шойгу десантировался на Дальнем Востоке
- Забота без выходных
- Болезнь "зрелого возраста"
- Мишустин уже здесь
- "Мы их закроем"
- В модернизацию единственной птицефабрики в Приморье вложат миллиарды рублей