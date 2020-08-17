В Приморье после продолжительного перерыва смогут возобновить работу кинотеатры

Для этого их начнут проверять административные комиссии на соответствие санитарным нормам, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Соответствующее решение сейчас прорабатывает оперативный штаб под руководством Губернатор края Олега Кожемяко в пятницу, 14 августа.



Олег Кожемяко подчеркнул, что со следующей недели административные комиссии начнут проверять кинотеатры на соответствие рекомендациям Роспотребнадзора с занесением их в реестр.



«Мы знаем, что кинопрокат сейчас в тяжелом положении, но возобновлять работу нужно поэтапно и с осторожностью, чтобы не создавать очаги распространения коронавируса. Поэтому к работе смогут приступить кинотеатры в отдельно стоящих зданиях с отдельным входом. Обязательно наличие дезинфицирующих средств, бесконтактной термометрии, зрители должны соблюдать масочный режим и рассажены в зале с учетом “социальной дистанции”», – обозначил Губернатор.



Напомним, 14 августа также были приняты и другие послабления режима повышенной готовности – разрешено проводить некоторые культурные мероприятия и экскурсии группами до 40 человек.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.