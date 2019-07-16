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"Мариинский" бенефис

16 Июля 2019, 18:20 | Приморье

Программа Дальневосточного фестиваля будет не менее яркой и насыщенной, чем в предыдущие годы

 

Приморская сцена Мариинского театра является одним из крупнейших культурных центров Дальнего Востока. Здесь регулярно проходят спектакли и концерты в исполнении труппы Приморской сцены, а также выступления ведущих приглашенных звезд из России, стран Азии, Европы и Америки. Важнейшим событием в регионе является ежегодный Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», который в четвертый раз пройдет во Владивостоке с 24 июля по 9 августа на Приморской сцене Мариинского театра. Программа будет не менее яркой и насыщенной, чем в предыдущие годы.

Приморская сцена Мариинского театра признана одним из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здание театра было построено в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. Самый крупный культурный проект региона - Международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» - Приморская сцена представила в 2016 году. Тогда в программе фестиваля выступили ведущие исполнители мировой оперы, балета и инструментальной музыки из России, стран АТР, Европы, США. В итоге фестиваль вызвал настолько ощутимый интерес как среди туристов, так и среди музыкального сообщества Азии, что руководством театра было решено сделать событие ежегодным.

Приморская сцена Мариинского театра тесно сотрудничает с консульствами стран АТР, туристическими компаниями, принимает участие в профильных выставках, а коллектив театра гастролирует по странам Азии. Огромную долю полиграфической продукции театр переводит на иностранные языки: на английский, китайский, корейский и японский. Поскольку туризм в Приморье становится доступнее в рамках программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, интерес к событиям театра возрастает с каждым годом как у жителей края, так и у туристов из России и разных стран мира.

Традиционно в фестивале принимают участие иностранные коллективы и музыканты. Так, в преддверии фестиваля «Мариинский» состоится сольный концерт Люки ДЕБАРГА – французского пианиста, лауреата XV конкурса имени П.И. Чайковского. В программе фестиваля – творческий вечер с Кимин КИМ, который, приехав в Россию из Кореи, стал за два года не только премьером Мариинского театра, но и суперзвездой. Концертную программу откроет выступление концертмейстера Мюнхенского филармонического оркестра, знаменитого скрипача и дирижера Лоренца НАСТУРИКА-ГЕРШОВИЧИ и Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра. Состоится концерт японской пианистки, лауреата международных конкурсов Канон МАЦУДЫ и других.

В числе известных международных коллективов, которые приедут на фестиваль - Китайский филармонический оркестр под управлением своего художественного руководителя и главного дирижера Луна Ю. Всемирно известный дирижер Юстус ФРАНТЦ (Германия) выйдет в двойном амплуа - как дирижер за пультом Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра и солист.

IV Дальневосточный фестиваль «Мариинский» откроется дальневосточной премьерой балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник» в постановке Юрия СМЕКАЛОВА. Гости фестиваля увидят дальневосточную премьеру балета Лео Делиба «Сильвия» в хореографии Фредерика АШТОНА, премьеры опер «Лючия ди Ламмермур» и «Парсифаль». Закрывает программу международного фестиваля опера в четырех действиях «Аида».

На фото: Приморская сцена Мариинского театра признана одним из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Фото Анны МАЦОВСКОЙ

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Мариинский  фестиваль 






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