Как живёт книгоиздательское дело на Дальнем Востоке

Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор» вернулась во Владивосток, спустя три года. Её участниками стали 45 издательств со всего региона: из Магадана и Хабаровска, с Камчатки, Сахалина и даже с Чукотки…И это была лишь часть всех желающих представить свои книги. К сожалению, угроза распространения коронавирусной инфекции не позволила многим посетить «Печатный двор».

На этот раз книгоиздателей и авторов книг, литературоведов и библиофилов, продавцов и букинистов, представителей академической и вузовской науки, всех любителей книг принимал в своих залах Пушкинский театр Дальневосточного федерального университета. Здесь на протяжении трёх дней участники и гости выставки на круглых столах, дискуссиях и при личных встречах могли обменяться мнениями, обсудить сложности издательского дела, представить книжные – и не только – новинки, познакомиться с авторами и узнать о планах на будущее.

Так, на одной из встреч издатели, библиотекари и преподаватели ДВФУ рассмотрели волнующую всех проблему – наметившуюся тенденцию к исключению редакционно-издательского процесса из производства книг. Сегодня современные средства коммуникации, интернет позволяют буквально каждому самостоятельно создавать и издавать книги, писать музыку, снимать фильмы… Теперь авторы могут сразу пойти со своим текстом в типографию, минуя работу с редактором или специалистом по вёрстке книги. Поэтому читатели зачастую могут наблюдать некачественную вёрстку и многочисленные ошибки в тексте.

Проблему распространения электронной продукции и уменьшение тиражей традиционной печатной продукции также поднимали на обсуждении. Как оказалось, у изданий на бумажном носителе сохраняется большое количество сторонников – не всем ведь удобно читать электронный вариант книги, газеты или журнала. Решение проблемы специалистам видится в соединении печатного и электронного вариантов изданий. Например, издатель из Хабаровска поделился идеей создания печатной книги с дополненной реальностью – наводишь смартфон на книгу через специальное приложение, и картинка оживает прямо в твоём телефоне.

Представители Департамента коммуникаций и медиа ДВФУ рассказали о подготовке кадров по специальности «Издательское дело». Вот уже 10 лет программу модернизируют под современные технологии; планируется, что уже в следующем году студентов станут учить создавать дополненную реальность. Стоит отметить, что раньше в программе обучения больше внимания уделялось вопросам редактирования, русскому языку. Сейчас курс урезали, добавив больше технических предметов, таких как вёрстка, дизайн и создание сайтов.

Студенты-первокурсники в свою очередь рассказали, что выбрали будущую специальность осознанно, учиться им нравится, ведь преподаватели – профессионалы своего дела. По окончании курса они хотели бы работать по профилю на полиграфическом предприятии – дизайнерами, верстальщиками или даже открыть собственную издательскую компанию.

На это преподаватель ДВФУ Татьяна Владимировна Прудкогляд заметила, что, к сожалению, выпускники направления в большинстве своём уезжают в западные регионы страны и работают в известных издательских компаниях, например, АСТ, Эксмо. А выпускники вуза рассказали, что уезжать их вынуждает отсутствие работы по специальности на Дальнем Востоке, им трудно устроиться по профилю, а если и удаётся, то заработок оставляет желать лучшего. Поэтому приходится или менять сферу деятельности, устраиваться менеджерами, логистами, продавцами, а полученными в вузе навыками пользоваться в нерабочее время, как хобби.

Фото Сергей СЕМЁНОВ.

Мария КЛИМЕНТЬЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



