Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как живёт книгоиздательское дело на Дальнем Востоке
Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор» вернулась во Владивосток, спустя три года. Её участниками стали 45 издательств со всего региона: из Магадана и Хабаровска, с Камчатки, Сахалина и даже с Чукотки…И это была лишь часть всех желающих представить свои книги. К сожалению, угроза распространения коронавирусной инфекции не позволила многим посетить «Печатный двор».
На этот раз книгоиздателей и авторов книг, литературоведов и библиофилов, продавцов и букинистов, представителей академической и вузовской науки, всех любителей книг принимал в своих залах Пушкинский театр Дальневосточного федерального университета. Здесь на протяжении трёх дней участники и гости выставки на круглых столах, дискуссиях и при личных встречах могли обменяться мнениями, обсудить сложности издательского дела, представить книжные – и не только – новинки, познакомиться с авторами и узнать о планах на будущее.
Так, на одной из встреч издатели, библиотекари и преподаватели ДВФУ рассмотрели волнующую всех проблему – наметившуюся тенденцию к исключению редакционно-издательского процесса из производства книг. Сегодня современные средства коммуникации, интернет позволяют буквально каждому самостоятельно создавать и издавать книги, писать музыку, снимать фильмы… Теперь авторы могут сразу пойти со своим текстом в типографию, минуя работу с редактором или специалистом по вёрстке книги. Поэтому читатели зачастую могут наблюдать некачественную вёрстку и многочисленные ошибки в тексте.
Проблему распространения электронной продукции и уменьшение тиражей традиционной печатной продукции также поднимали на обсуждении. Как оказалось, у изданий на бумажном носителе сохраняется большое количество сторонников – не всем ведь удобно читать электронный вариант книги, газеты или журнала. Решение проблемы специалистам видится в соединении печатного и электронного вариантов изданий. Например, издатель из Хабаровска поделился идеей создания печатной книги с дополненной реальностью – наводишь смартфон на книгу через специальное приложение, и картинка оживает прямо в твоём телефоне.
Представители Департамента коммуникаций и медиа ДВФУ рассказали о подготовке кадров по специальности «Издательское дело». Вот уже 10 лет программу модернизируют под современные технологии; планируется, что уже в следующем году студентов станут учить создавать дополненную реальность. Стоит отметить, что раньше в программе обучения больше внимания уделялось вопросам редактирования, русскому языку. Сейчас курс урезали, добавив больше технических предметов, таких как вёрстка, дизайн и создание сайтов.
Студенты-первокурсники в свою очередь рассказали, что выбрали будущую специальность осознанно, учиться им нравится, ведь преподаватели – профессионалы своего дела. По окончании курса они хотели бы работать по профилю на полиграфическом предприятии – дизайнерами, верстальщиками или даже открыть собственную издательскую компанию.
На это преподаватель ДВФУ Татьяна Владимировна Прудкогляд заметила, что, к сожалению, выпускники направления в большинстве своём уезжают в западные регионы страны и работают в известных издательских компаниях, например, АСТ, Эксмо. А выпускники вуза рассказали, что уезжать их вынуждает отсутствие работы по специальности на Дальнем Востоке, им трудно устроиться по профилю, а если и удаётся, то заработок оставляет желать лучшего. Поэтому приходится или менять сферу деятельности, устраиваться менеджерами, логистами, продавцами, а полученными в вузе навыками пользоваться в нерабочее время, как хобби.
Фото Сергей СЕМЁНОВ.
Мария КЛИМЕНТЬЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Как живёт книгоиздательское дело на Дальнем Востоке
- "Меридианы Тихого": "Бриннеровские чтения" стали частью программы кинофестиваля во Владивостоке
- Фестиваль "Владивостокская крепость" состоится 27 сентября в Приморье
- Работа головой в темпе вальса
- Выставка заслуженного художника России Сергея Черкасова открылась во Владивостоке
- Самое масштабное "тигриное" граффити украсит Владивосток
- "Мы начинаем с войны и приходим к миру..."
- Во Владивостоке презентовали шоу-проект "Литературная гостиная"
- Во Владивостоке Собор Пресвятой Богородицы приглашает встретить весну
- Подари Владивостоку взгляд
Новости раздела
- Как живёт книгоиздательское дело на Дальнем Востоке
- "Меридианы Тихого": "Бриннеровские чтения" стали частью программы кинофестиваля во Владивостоке
- Фестиваль "Владивостокская крепость" состоится 27 сентября в Приморье
- Кинокорону из-за коронавируса наденут позже
- Работа головой в темпе вальса
- Выставка заслуженного художника России Сергея Черкасова открылась во Владивостоке
- Самое масштабное "тигриное" граффити украсит Владивосток
- Кинотеатры Владивостока проверяют перед открытием
- В Приморье после продолжительного перерыва смогут возобновить работу кинотеатры
- В Хабаровском крае вышла книга "Дальневосточный ысыах объединяет народы"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Автор романа "Казус Кукоцкого" Людмила Улицкая может стать лауреатом Нобелевской премии
- "Океан 2007" - лучшая на Дальнем Востоке
- COVID в Приморье: "Без маски ни в автобус, ни в такси, ни в магазин человека не пускать"
- Приморские легкоатлеты заняли призовые места на Чемпионате и первенстве ДФО по кроссу
- Олег Кожемяко договорился: 2021 года Приморский край начнет масштабную газификацию
- Банк Приморье подключился к Системе быстрых платежей
- Приморье передаст эстафету флага корпоративного спорта Сибири
- "Терминал Астафьева" взял под опеку находкинский ФК "Океан"
- Осеннее изобилие просится в запас
- Наблюдательный совет ПАО "ВМТП" не подтвердил увольнение гендиректора Заирбека Юсупова