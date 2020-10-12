Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Меридианы Тихого": "Бриннеровские чтения" стали частью программы кинофестиваля во Владивостоке
В Приморье стартовала специальная культурная программа ко дню рождения знаменитого голливудского актера из Владивостока – Юла Бриннера. Она включает кинопоказы, выставки, лекции и читки пьес. Тематические мероприятия проходят в рамках 18-ого Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».
В понедельник, 12 октября, с 17.00 до 18.30 в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева состоится театрализованная читка сцен из пьесы Юрия Гончарова «Ковбой. Король. Великолепный». Для публики выступают артисты Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького.
С 20.00 до 21.45 в сквере Бриннера, который находится по адресу: Владивосток, улица Алеутская, 15б, состоится показ фильма «Анастасия» с участием Юла Бриннера. Перед показом на большом экране покажут видеообращение сына знаменитого актера и завсегдатая кинофестиваля «Меридианы Тихого», который не смог посетить мероприятие в этом году из-за пандемии – Рока Бриннера.
Во вторник, 13 октября, в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева состоится лекция «В роли воды. Пять ирландских фильмов, где без моря никак». Позже, с 20.00 до 22.00 в сквере Бриннера покажут фильм «Короли солнца» с участием Юла Бриннера.
В среду, 14 октября, с 17.00 до 18.30 в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева представят читку пьесы Рока Бриннера «Опий. Дневник излечения». С 20.00 до 22.00 в сквере Бриннера покажут фильм «Мир будущего» с участием Юла Бриннера.
Олег Кожемяко приветствовал участников Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» в Приморье
В четверг, 15 октября, с 20.00 до 21.00 в сквере Бриннера состоится показ документального фильма Маргариты Куклиной «Юл Бриннер: Душа бродяги».
Напомним, международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» стартовал 10 октября во Владивостоке. В этом году публике представят более 200 фильмов из России, Китая, Японии, Чили, Кореи, США, Вьетнама и других стран АТР.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал кинофестиваль знаковым мероприятием в области искусства, без которого очень трудно представить край.
«Здесь формируются тенденции и создается киноистория и все мы говорим на одном языке кинематографа. Понимание и значение этого языка находит отражение у всех людей и народов, представляющих здесь фильмы. Фестиваль с каждым годом расширяет границы, привлекая участников из разных стран, но в то же время увеличивается число территорий края, жители которых смогут увидеть хорошие фильмы и пообщаться с любимыми актерами», – отметил глава региона во время торжественной церемонии открытия «Меридианов».
Фото – пресс-служба кинофестиваля
Новости партнеров
Новости тематики
- "Меридианы Тихого": "Бриннеровские чтения" стали частью программы кинофестиваля во Владивостоке
- Фестиваль "Владивостокская крепость" состоится 27 сентября в Приморье
- Работа головой в темпе вальса
- Выставка заслуженного художника России Сергея Черкасова открылась во Владивостоке
- Самое масштабное "тигриное" граффити украсит Владивосток
- "Мы начинаем с войны и приходим к миру..."
- Во Владивостоке презентовали шоу-проект "Литературная гостиная"
- Во Владивостоке Собор Пресвятой Богородицы приглашает встретить весну
- Подари Владивостоку взгляд
- "Счастье в конверте": Киномарафон отправился из Владивостока в Севастополь
Новости раздела
- "Меридианы Тихого": "Бриннеровские чтения" стали частью программы кинофестиваля во Владивостоке
- Фестиваль "Владивостокская крепость" состоится 27 сентября в Приморье
- Кинокорону из-за коронавируса наденут позже
- Работа головой в темпе вальса
- Выставка заслуженного художника России Сергея Черкасова открылась во Владивостоке
- Самое масштабное "тигриное" граффити украсит Владивосток
- Кинотеатры Владивостока проверяют перед открытием
- В Приморье после продолжительного перерыва смогут возобновить работу кинотеатры
- В Хабаровском крае вышла книга "Дальневосточный ысыах объединяет народы"
- "Мы начинаем с войны и приходим к миру..."
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Автор романа "Казус Кукоцкого" Людмила Улицкая может стать лауреатом Нобелевской премии
- Как отдыхать на море, если пляж жмет с боков?
- То, чего хотят приморцы
- "Черные лесорубы" могут отдыхать
- Роза Чемерис: приморец Сергей Нехаев спасает туристический имидж Камчатки
- Очевидный результат
- "Океан 2007" - лучшая на Дальнем Востоке
- "Дать пятеру волонтеру" пока не получится
- Страсти по докерам и ВМТП: президент FESCO хочет натравить правоохранительные органы на сотрудников порта
- Благоустройство в мрачных тонах