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"Меридианы Тихого": "Бриннеровские чтения" стали частью программы кинофестиваля во Владивостоке

12 Октября 2020, 16:27 | Приморье

В Приморье стартовала специальная культурная программа ко дню рождения знаменитого голливудского актера из Владивостока – Юла Бриннера. Она включает кинопоказы, выставки, лекции и читки пьес. Тематические мероприятия проходят в рамках 18-ого Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».

В понедельник, 12 октября, с 17.00 до 18.30 в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева состоится театрализованная читка сцен из пьесы Юрия Гончарова «Ковбой. Король. Великолепный». Для публики выступают артисты Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького.

С 20.00 до 21.45 в сквере Бриннера, который находится по адресу: Владивосток, улица Алеутская, 15б, состоится показ фильма «Анастасия» с участием Юла Бриннера. Перед показом на большом экране покажут видеообращение сына знаменитого актера и завсегдатая кинофестиваля «Меридианы Тихого», который не смог посетить мероприятие в этом году из-за пандемии – Рока Бриннера.

Во вторник, 13 октября, в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева состоится лекция «В роли воды. Пять ирландских фильмов, где без моря никак». Позже, с 20.00 до 22.00 в сквере Бриннера покажут фильм «Короли солнца» с участием Юла Бриннера.

В среду, 14 октября, с 17.00 до 18.30 в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева представят читку пьесы Рока Бриннера «Опий. Дневник излечения». С 20.00 до 22.00 в сквере Бриннера покажут фильм «Мир будущего» с участием Юла Бриннера.

Олег Кожемяко приветствовал участников Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» в Приморье

В четверг, 15 октября, с 20.00 до 21.00 в сквере Бриннера состоится показ документального фильма Маргариты Куклиной «Юл Бриннер: Душа бродяги».

Напомним, международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» стартовал 10 октября во Владивостоке. В этом году публике представят более 200 фильмов из России, Китая, Японии, Чили, Кореи, США, Вьетнама и других стран АТР.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал кинофестиваль знаковым мероприятием в области искусства, без которого очень трудно представить край.

«Здесь формируются тенденции и создается киноистория и все мы говорим на одном языке кинематографа. Понимание и значение этого языка находит отражение у всех людей и народов, представляющих здесь фильмы. Фестиваль с каждым годом расширяет границы, привлекая участников из разных стран, но в то же время увеличивается число территорий края, жители которых смогут увидеть хорошие фильмы и пообщаться с любимыми актерами», – отметил глава региона во время торжественной церемонии открытия «Меридианов».

Фото – пресс-служба кинофестиваля

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Бриннеровские чтения  кинофестиваль  Меридианы Тихого 



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