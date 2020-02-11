Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Счастье в конверте": Киномарафон отправился из Владивостока в Севастополь
Во Владивостоке состоялась первая премьера фильма «Счастье в конверте» режиссёра Светланы Сухановой
7 февраля во Владивостоке в кинотеатре «Океан» съёмочная группа в составе автора сценария Евгения Бедарева, продюсеров Александра Хачко и Сергея Берлова, а также PR-директора Марии Безрук представила картину жителям Владивостока. «Это народное кино и поэтому мы хотели, чтобы первыми этот фильм посмотрели зрители в регионах. Мы покажем нашу картину ещё в двадцати городах России прежде, чем её увидят москвичи и петербуржцы», - поведал собравшимся Евгений Бедарев.
Авторы фильма планируют представить картину в 23 городах России. Творческий десант будет не только знакомить зрителя со своей картиной о добре и любви, но и дарить исполнять десткие желания.
Кириллу, юному жителю Владивостока, был вручен планшет, о котором мальчик давно мечтал. В большинстве городов подобные акции будут проводиться при участии благотворительного проекта «Мечтай со мной», цель которого – исполнение заветных желаний детей с опасными для жизни заболеваниями. В базе проекта десятки детей в возрасте от 3-х до 17-ти лет.
«За время работы над фильмом мы встретили очень много добрых людей. Нам многие помогали. Поэтому мы хотим отправить «бумеранг добра» дальше. Помочь всем невозможно, но сделать счастливыми десяток детей в наших силах», - признаётся продюсер Александр Хачко.
Перед показом фильма зрители Владивостока, собравшиеся в зале, передали видео-эстафету Хабаровску, где состоится следующий показ фильма. Приморцы с энтузиазмом исполнили кричалку «Вы нам поверьте, есть счастье в конверте» и поприветствовали жителей Хабаровска.
9 февраля в Хабаровске на премьере фильма в кинотеатре «Гигант» это приветствие показано на большом экране перед сеансом. Хабаровские зрители записали свое обращение к Благовещенску. Так же в каждом городе представление фильма будет начинаться с небольшого ролика о том, как снималась картина. Публика Владивостока оценила такой подход – многие зрители признались, что после такого вступление картину было смотреть ещё интереснее.
В фойе кинотеатра первым зрителям фильма "Счастье в конверте" предлагается отправить письмо с пожеланием счастья своим родным и друзьям.
«В наш век, когда всё стало цифровым и люди большую часть времени проводят, уткнувшись в гаджеты, нам хочется напомнить о том волшебстве, которым обладает письмо, написанное от руки. Поэтому мы предлагаем нашим зрителям вспомнить как это приятно, написать несколько слов на открытке и отправить близкому человеку», - рассказал продюсер фильма Сергей Берлов.
Во Владивостое после премьеры съемочная группа собралась возле Золотого моста – символа города.
Здесь, на площади возле Приморского филиала Мариинского театра, московских гостей провожали студенты и зрители фильма, которые пришли пожелать доброго пути кинематографистам, отправляющимся в Хабаровск. Главным украшением проводов стал отряд барабанщиц, исполнивший торжественный марш в честь отъезжающих гостей. После памятного фото с благодарными зрителями, группа фильма села в автобус и отправилась в промо-тур. Беспрецедентное путешествие фильма по России завершится 11 марта в Санкт-Петербурге, а 12 марта картина стартует в широком прокате.
«Счастье в конверте» - новый совместный проект общественного объединения «Народное кино» и кинокомпании «Интеграция». Фильм снят как альманах, в который входят три новеллы: «Время последних романтиков», «Куда уходят поезда» и «Подарок Деда Мороза».
Режиссеры фильма - Светлана Суханова и Евгений Бедарев, написавший сценарий.
Продюсеры: Александр Хачко, Александр Петров, Сергей Берлов
Художник-постановщик: Василий Бернарделли
Композиторы: Роман Архипов, Александр Афанасов
В ролях: Татьяна Самарина, Анна Захарова, Евгения Глотова, Залим Мирзоев, Виктор Куклин, Эра Зиганшина, Юлия Рудина, Варвара Гусинская, Ефим Каменецкий, Федор Лещев, Евгений Капитонов, Любовь Макеева и другие.
Основные партнеры фильма: Российский Союз ветеранов, объединяет около 100 общественных ветеранских и военных организаций, более 5 млн. участников, Бессмертный полк России.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Счастье в конверте": Киномарафон отправился из Владивостока в Севастополь
- Во Владивостоке будет дан старт премьерному автотуру фильма "Счастье в конверте"
- Новогоднюю арт-елку представили дизайнеры Владивостока
- "Ангел Владивостока" родится в "Артэтаже"
- Писатели из Якутии, Забайкалья и с Сахалина дошли до финала премии им. В. К. Арсеньева
- Событие года: 45 живописных работ Рюрика Тушкина впервые покажут зрителю
- Сахалинский писатель открыл "Землю страхов" во Владивостоке
- Любители и профессиональные исполнители аргентинского танго покажут "El pulso del tango" во Владивостоке
- Земля страхов "поселилась" в Музее современного искусства "Артэтаж" во Владивостоке
- Во Владивостоке в Морском государственном университете прошел традиционный осенний бал
Новости раздела
- Во Владивосток прилетает герой голливудского блокбастера "Последний самурай"
- "Счастье в конверте": Киномарафон отправился из Владивостока в Севастополь
- Во Владивостоке будет дан старт премьерному автотуру фильма "Счастье в конверте"
- Во Владивостоке в Соборе Пресвятой Богородицы прозвучат "Хиты о любви"
- Детворе из Артема и Трудового подарили спектакль
- Новогоднюю арт-елку представили дизайнеры Владивостока
- "Ростелеком" и "ЛитРес" запустили кобрендинговый проект "Ростелеком. Книги"
- "Ангел Владивостока" родится в "Артэтаже"
- Писатели из Якутии, Забайкалья и с Сахалина дошли до финала премии им. В. К. Арсеньева
- Событие года: 45 живописных работ Рюрика Тушкина впервые покажут зрителю
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Лучшие PR-проекты Дальнего Востока определят во Владивостоке
- Сфера туризма за прошлый год принесла в бюджет Сахалина 650 миллионов рублей
- Триумфатора Сурдлимпийских игр в Италии Елену Яковишину наградили в Правительстве Камчатского края
- В Хабаровском крае возобновила работу межведомственная группа по контроля за перегрузкой угля
- Проверка качества лесоуправления в Приморье помогла выявить пробелы в законодательстве
- Уволенный судом по иску губернатора Кожемяко мэр района вновь во власти
- Медики рассказали, опасны ли посылки с китайских интернет-магазинов
- Во Владивостоке будет дан старт премьерному автотуру фильма "Счастье в конверте"
- Наследие миллиардера Неклюдова будет работать на благо жителей Хабаровска
- Московский трамвай успешно прокатился по Владивостоку