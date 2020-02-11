"Счастье в конверте": Киномарафон отправился из Владивостока в Севастополь

Во Владивостоке состоялась первая премьера фильма «Счастье в конверте» режиссёра Светланы Сухановой

7 февраля во Владивостоке в кинотеатре «Океан» съёмочная группа в составе автора сценария Евгения Бедарева, продюсеров Александра Хачко и Сергея Берлова, а также PR-директора Марии Безрук представила картину жителям Владивостока. «Это народное кино и поэтому мы хотели, чтобы первыми этот фильм посмотрели зрители в регионах. Мы покажем нашу картину ещё в двадцати городах России прежде, чем её увидят москвичи и петербуржцы», - поведал собравшимся Евгений Бедарев.









Авторы фильма планируют представить картину в 23 городах России. Творческий десант будет не только знакомить зрителя со своей картиной о добре и любви, но и дарить исполнять десткие желания.





Кириллу, юному жителю Владивостока, был вручен планшет, о котором мальчик давно мечтал. В большинстве городов подобные акции будут проводиться при участии благотворительного проекта «Мечтай со мной», цель которого – исполнение заветных желаний детей с опасными для жизни заболеваниями. В базе проекта десятки детей в возрасте от 3-х до 17-ти лет.

«За время работы над фильмом мы встретили очень много добрых людей. Нам многие помогали. Поэтому мы хотим отправить «бумеранг добра» дальше. Помочь всем невозможно, но сделать счастливыми десяток детей в наших силах», - признаётся продюсер Александр Хачко.

Перед показом фильма зрители Владивостока, собравшиеся в зале, передали видео-эстафету Хабаровску, где состоится следующий показ фильма. Приморцы с энтузиазмом исполнили кричалку «Вы нам поверьте, есть счастье в конверте» и поприветствовали жителей Хабаровска.

9 февраля в Хабаровске на премьере фильма в кинотеатре «Гигант» это приветствие показано на большом экране перед сеансом. Хабаровские зрители записали свое обращение к Благовещенску. Так же в каждом городе представление фильма будет начинаться с небольшого ролика о том, как снималась картина. Публика Владивостока оценила такой подход – многие зрители признались, что после такого вступление картину было смотреть ещё интереснее.





В фойе кинотеатра первым зрителям фильма "Счастье в конверте" предлагается отправить письмо с пожеланием счастья своим родным и друзьям.

«В наш век, когда всё стало цифровым и люди большую часть времени проводят, уткнувшись в гаджеты, нам хочется напомнить о том волшебстве, которым обладает письмо, написанное от руки. Поэтому мы предлагаем нашим зрителям вспомнить как это приятно, написать несколько слов на открытке и отправить близкому человеку», - рассказал продюсер фильма Сергей Берлов.

Во Владивостое после премьеры съемочная группа собралась возле Золотого моста – символа города.





Здесь, на площади возле Приморского филиала Мариинского театра, московских гостей провожали студенты и зрители фильма, которые пришли пожелать доброго пути кинематографистам, отправляющимся в Хабаровск. Главным украшением проводов стал отряд барабанщиц, исполнивший торжественный марш в честь отъезжающих гостей. После памятного фото с благодарными зрителями, группа фильма села в автобус и отправилась в промо-тур. Беспрецедентное путешествие фильма по России завершится 11 марта в Санкт-Петербурге, а 12 марта картина стартует в широком прокате.

Телеканал Катунь24

«Счастье в конверте» - новый совместный проект общественного объединения «Народное кино» и кинокомпании «Интеграция». Фильм снят как альманах, в который входят три новеллы: «Время последних романтиков», «Куда уходят поезда» и «Подарок Деда Мороза».

Режиссеры фильма - Светлана Суханова и Евгений Бедарев, написавший сценарий.

Продюсеры: Александр Хачко, Александр Петров, Сергей Берлов

Художник-постановщик: Василий Бернарделли

Композиторы: Роман Архипов, Александр Афанасов

В ролях: Татьяна Самарина, Анна Захарова, Евгения Глотова, Залим Мирзоев, Виктор Куклин, Эра Зиганшина, Юлия Рудина, Варвара Гусинская, Ефим Каменецкий, Федор Лещев, Евгений Капитонов, Любовь Макеева и другие.



Основные партнеры фильма: Российский Союз ветеранов, объединяет около 100 общественных ветеранских и военных организаций, более 5 млн. участников, Бессмертный полк России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.







