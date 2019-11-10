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Второй день XVI Международного джазового фестиваля во Владивостоке был посвящен корейскому джазу

10 Ноября 2019, 15:44 | Приморье

На сцену Приморской краевой филармонии  вышли гости из Республики Корея – группа Woongsan Вand, названная именем очаровательной солистки Вунг САН.

Во второй день XVI Международного джазового фестиваля перед началом концерта выступил Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке г-н О Сунг ХВАН, который представил известную джазовую певицу и выразил надежду, что музыка, не требующая перевода, будет способствовать укреплению дружеских связей и взаимному пониманию народов наших стран.  

 


 

Имя корейской певицы широко известно поклонникам джаза в Азии, знают ее и в Приморье, ведь она не в первый раз приезжает на наш джазовый фестиваль и уже приобрела здесь своих поклонников.  Джазовые критики ценят Вунг Сан прежде всего за широкий диапазон голоса и особый теплый, душевный, бархатный тембр, который раскрывается в исполнении самых разных произведений, от чувствительных баллад до мощных ритмичных музыкальных композиций. Одна из таких проникновенных баллад прозвучала на корейском языке в фестивальном концерте 9 ноября и, конечно же, тронула сердца слушателей. Впрочем, так же, как и зажигательные композиции в стиле джаз-фанк. Хорошую поддержку певице составили музыканты ее группы – виртуозные и обаятельные.

Надо заметить, что в этот вечер в зале было много гостей из Республики Корея. Они вместе с российскими любителями джаза включились в предложенную Вунг Сан игру, хором повторяя исполненные певицей музыкальные фразы. Овации певице и ее коллективу были громкими и единодушными, вне зависимости от того, какой язык – русский, корейский или английский - был более понятен пришедшим на концерт любителям джаза.

 


 

 

Стоит сказать и еще об одной особенности Международного джазового фестиваля во  Владивостоке – по традиции почти каждый день на сцену филармонии выходят не только зарубежные гости, но и состоявшиеся исполнители-дальневосточники. В этот день в первом отделении концерта выступил дуэт известных в Приморье талантливых музыкантов: вокалист с особой манерой исполнения Сергей МОИСЕЕВ и виртуозный музыкант-клавишник Илья ЛУШНИКОВ. Их выступление было ярким и самобытным.

Ирина БАРАННИК. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

   

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Теги: джаз  владивосток  фестиваль  Республика Корея 



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