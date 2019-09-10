"Меридианы Тихого" обновили афишу

В этом году организаторы кинофестиваля приготовили для посетителей необычную программу

С 13 по 19 сентября во Владивостоке пройдет 17-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». Президентом фестиваля в этом году станет выдающийся российский актер Константин ХАБЕНСКИЙ. Какие фильмы войдут в программу, и что интересного в этом году приготовили организаторы кинофестиваля – в материале газеты «Золотой Рог».

Кинофестиваль «Меридианы Тихого» сформировал устойчивый интерес к киноискусству и киноиндустрии в целом не только у жителей Приморского края, но и гостей региона. Зрителей все больше интересует программа кинопоказов, и в этом году организаторы приготовили для посетителей необычную программу.

Традиционно фестиваль откроется показами двух фильмов – мелодрамой Оксаны КАРАС «Выше неба» и детективным триллером корейского режиссера Ли Вон-Тхе «Гангстер, коп и дьявол». Обширная программа смотра состоит из семнадцати секций, развернуто представляющих самые важные фильмы текущего сезона. Жюри международного конкурса под председательством российского режиссера Анны МЕЛИКЯН оценит фильмы, созданные кинематографистами из Китая, Японии, Чили, Кореи, США, Вьетнама и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Россию в конкурсе представляют три фильма: «Мальчик русский» Александра ЗОЛОТУХИНА и «Большая поэзия» Александра ЛУНГИНА – в полном метре, «Топливо» Михаила АРХИПОВА – в коротком.

Досье "Золотого Рога"

Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» - конкурс полнометражного и короткометражного кино, панорама мирового кинематографа, программа российского кино, короткометражные, документальные и анимационные фильмы, ретроспективы мастеров мирового кино, семинары, мастер-классы. Одной из основных отличительных особенностей кинофестиваля, вызывающей к нему интерес профессионалов и зрителей, является специализация на фильмах АТР. «Меридианы Тихого» – единственный в России кинофестиваль, ориентированный на данное направление. Фестиваль проводится Приморским академическим краевым драматическим театром им. М. Горького при поддержке администрации Приморского края. Продвижение фестиваля соответствует мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы.

В секции «Панорама» будут представлены главные хиты ведущих мировых режиссеров – Абеля ФЕРРАРЫ, Дяо ИНАНЯ, Брюно ДЮМОНА, Альберта СЕРРА, Корнелиу ПОРУМБОЮ. В честь 100-летия кинематографа Республики Корея кураторы фестиваля подготовили ретроспективу, состоящую из знаковых фильмов, определивших современный облик корейского кино.

Комедия нового времени

На кинофестивале зрители смогут увидеть возрождение советской комедии. Считается, что вместе с распадом СССР данный формат перестал существовать, а комедии начали производиться по принципу франшизы. Последняя картина, признанная всеми как подходящая под жанр «советской комедии» стала «Особенности национальной рыбалки». Однако фильм Анны ПАРМАС «Давай разведемся» стал примером возрождения данного жанра с виртуозными диалогами, снятый очень изящно и тонко. Данная картина является примером настоящего зрительского кино, за которым люди в советское время стояли в очередях.

«Меридианы Тихого» представит специальную программу для поклонников театров, которая посвящена Году театра в России. Состоится премьера фильма «Миры Маргариты Тереховой» – крайне необычно снятая история о жизни великой актрисы. Также будет показан фильм «Театр Папы/Дети Драмы», который посвящен Приморскому краевому академическому театру драмы имени М. Горького и его главному режиссеру – народному артисту России Ефиму ЗВЕНЯЦКОМУ. Будет демонстрироваться фильм «Партизан», посвященный знаменитому немецкому театру. Для юных зрителей и их родителей будет представлена опера «Румпельштильцхен».

Уроки кино

Основные показы пройдут в кинотеатре «Океан IMAX», часть из них – в «Уссури». В стенах кинотеатра «Океан IMAX» также состоятся творческие встречи с создателями фильмов, актерами и участниками съемочного процесса, мастер-классы и лекции от ведущих деятелей кинематографа, киноведов и кинокритиков.

Так, в кинотеатре пройдет мастер-класс «Как снять свой первый короткометражный фильм с минимальным бюджетом». В рамках мероприятия Екатерина СТАШЕВСКАЯ и Олег ЛУКИЧЕВ будут говорить о ключевых этапах в создании фильма. С гостями фестиваля встретится выдающийся китайский аниматор Чэнь Си, который поделится личным опытом и расскажет о своем творческом пути в независимой анимации КНР.

Два дня Всеволод КОРШУНОВ будет давать сценарный мастер-класс, который будет состоять из теоретического и практического разбора основ сценарного мастерства. Всеволод Коршунов расскажет слушателям об основах построения характера, психологических инструментах разработки структуры сценария, особенностях подхода к жанровой структуре, а также о конфликте антагонист-протагонист. Во второй день мастер-класса Коршунов проведет семинар с разбором проектов. Фестиваль заранее открывает прием заявок, проектов или синопсисов фильмов, от начинающих или пишущих авторов. На примере работ лектор обсудит сценарные темы и проведет психологический разбор и анализ характера как основы истории.

Состоится встреча с кинокритиком Антоном ДОЛИНЫМ, который расскажет об истории кино и современном состоянии индустрии, объяснит, как устроен жанр рецензии, научит, как правильно смотреть фильмы и потом их анализировать, как брать интервью у актеров и режиссеров. Киновед Наталья ЛУКИНЫХ поделится со слушателями историей создания документальной анимации, которая сегодня стала важным и модным трендом в современном киноискусстве, предлагающим различные художественные способы соединения актуальных тем документального кино или съемок реальных событий и героев с образными и технологическими формами анимации.

Взгляд со стороны

Есть среди лекторов и иностранцы: старший преподаватель кинематографии в Университете Нового Южного Уэльса Грег ДОЛГОПОЛОВ. Он также является директором кинофестиваля The Vision Splendid Outback Film Festival (крупнейшего кинофестиваля австралийского кино), Short+Sweet кинофестиваля (гастролирует по России в течение последних двух лет с лучшими австралийскими фильмами) и Russian Resurrection (крупнейший российский кинофестиваль за пределами России). Лектор расскажет о первом в мире полнометражном фильме, а также об истории австралийского кино в ранние годы, и о том, как много национальных сокровищ было потеряно из-за небрежности и отсутствия представления о культурной ценности.

Также во время кинофестиваля «Меридианы Тихого» состоится круглый стол «Ангелы истории. Кинематографическое наследие и его роль в развитии индустрии и институте кинокритики». Спикеры попытаются ответить, каким образом богатое наследие мирового кинематографа оказывает влияние на развитие индустрии и институт кинокритики, можно ли говорить о новом типе зрителя, который появился в эпоху доступного контента, и существует ли запрос у аудитории на качественно новые сюжеты и героев?

На фото: «Меридианы Тихого» уже давно стали визитной карточкой Приморья.

Фото НАТАЛЬИ КОМИССАРОВОЙ.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.