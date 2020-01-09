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Детворе из Артема и Трудового подарили спектакль
Всего в постановке было задействовано почти 70 человек
Спектакль «Золушка» подарили ребятам из города Артема и посёлка Трудовое депутаты Игорь Чемерис, Ефим Звеняцкий и Игорь Шауфлер.
В рамках реализации на территории региона партийного проекта «Крепкая семья» депутаты краевого парламента в последний день каникул, 8 января, решили порадовать самых главных членов семей - детей. Во Дворце культуры Угольщиков города Артема состоялся настоящий новогодний праздник, который завершился показом спектакля «Золушка» от Приморского драматического театра им. Максима Горького.
«Я благодарен театру им. М. Горького и лично художественному руководителю, нашему коллеге, Ефиму Семеновичу Звеняцкому, который отозвался на мое приглашение и помог организовать приезд артистов театра со сказкой «Золушка» в город Артём», - прокомментировал Игорь Чемерис.
«Мы привезли почти 40 артистов театра, а в общей сложности, вместе с работниками сцены, нас было почти 70 человек.
Декорации, костюмы, детские - развлекательные зоны, фотозоны - сегодняшний день, я уверен, стал настоящим праздником для ребят. Ведь практически весь состав театра выехал, чтобы создать атмосферу праздника и настоящей сказки», - поделился впечатлениями Ефим Звеняцкий.
В общей сложности депутаты подарили семьям города Артема и посёлка Трудовое 620 билетов, а вместе с детьми пришли мамы, бабушки, папы, дедушки. Настоящий семейный праздник получился!
«От всей души хочу пожелать благополучия в семьях, здоровья, радости и исполнения желаний, загаданных на Новый год.
Мы все с вами, как дети, ждём чуда и праздника! Так пускай то, о чем мечтаем - сбывается чаще.
Благодарю за помощь и поддержку в организации праздника председателя Думы Артемовского городского округа Анатолия Викторовича Баделя, депутата Думы города Владивостока Розу Чемерис, депутатов Думы Артемовского городского округа, Зарину Фардзинову и Алексея Писаренко», - обратился с пожеланиями и благодарностями Игорь Чемерис.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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