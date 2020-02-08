Евгений Бедарев: Наш фильм о России и для России

Кто-то увидит в персонажах фильма "Счастье в конверте" себя, кто-то своих близких

7 февраля во Владивостоке состоялась премьера российского художественного фильма начинающего режиссера Светланы Сухановой «Счастье в конверте». Открытый показ ленты прошел в кинотеатре «Океан».

«Счастье в конверте» – совместный проект общественного объединения «Народное кино» и кинокомпании «Интеграция». Картина состоит из трёх новелл: «Время поздних романтиков», «Куда уходят поезда» и «Подарок Деда Мороза». Новеллы рассказывают истории о любви, дружбе, вере в мечту, связи поколений и о том, как оставаться человечным в любой жизненной ситуации. Режиссер фильма – российская актриса и режиссер театральных постановок Светлана Суханова, ставшая известной после участия в картинах «Юнкер», «Тариф «Новогодний», «Пока цветет Папоротник» и «Полицейский с Рублевки».

Картину «Счастье в конверте» представили участники съёмочной группы: генеральный директор кинокомпании «Интеграция» Александр Хачко, руководитель объединения «Народное кино» Сергей Берлов, автор сценария Евгений Бедарев и PR-директор проекта Мария Безрук.

«Сегодня мы начинаем наше триумфальное шествие по городам России. Солнце встаёт на востоке, а наша картина с востока следует на запад к Санкт-Петербургу. Сегодня пройдет наша первая премьера в стране, а далее на протяжении месяца наша картина побывает в 23 городах России», – рассказала представитель проекта Мария БЕЗРУК.

В своём масштабном автобусном туре по городам России съемочная группа «Счастья в конверте» планирует не только представить массовому зрителю дебютную, трогательную работу российского режиссера, но и совершить ряд добрых дел, исполнив различные детские желания. «Почему мы решили принять участие в таком большом туре? Потому что наш фильм о России и для России. Мы живем в этой стране, поэтому хотим показать зрителям народное кино» – пояснил идею тура автор сценария картины Евгений БЕДАРЕВ.

Народное кино, по мнению участников съемочной группы, не должно становиться «заложником» Москвы, которая является для произведений замкнутым кругом. Фильм «Счастье в конверте» создан для жителей всех регионов, городов и самых дальних уголков России. Именно поэтому картина была снята в различных удаленных друг от друга частей страны: в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии и Крыму. Также основная сложность реализации проекта состояла в том, что локации фильма должны были являться разнообразными по своей географии, пейзажам и временам года. В связи с этим, съёмки картины продолжались в течение трёх лет и производились в разительно отличающихся друг от друга местностях.

Все актеры дебютной работы Светланы Сухановой – именитые профессионалы, однако они не являются известными широкой публике. «Не замыленные» лица актёров фильма, по мнению представителей съемочной группы, позволят зрителю беспристрастно оценить характеры героев сюжета, а также перенести простые и знакомые образы персонажей на свою реальную жизнь, узнать в них своих соседей, коллег, родственников и давних друзей. «Актеры подбирались в тех местах, где непосредственно происходили сами съёмки. Если мы снимали в Крыму, это были севастопольские театральные актеры, если в Санкт-Петербурге – питерские. Фильм будет восприниматься абсолютно целостно и у вас не будет никаких отсылок к другим историям. Кто-то увидит в этих персонажах себя, кто-то своих близких» – поделился продюсер фильма Сергей БЕРЛОВ.

Народным фильм «Счастье в конверте» назван также потому, что проект реализован без какой-либо поддержки со стороны фонда культуры, министерств и государства в целом. Фильм был создан стараниями неравнодушных общественных организаций и движений, таких как «Российский союз ветеранов» ,«Бессмертный полк России» и т.д. Придвигают народное кино различные ячейки общественных организаций со всей страны.

Первый открытый показ «Счастья в конверте» прошел в кинотеатре «Океан». Перед премьерой картины посетителей кинотеатра ожидал приятный сюрприз. Организаторами показа в холле было размещено импровизированное почтовое отделение. Все желающие имели возможность бесплатно получить конверт и открытку с кадрами премьеры и затем опустить оформленное письмо в специальный почтовый ящик. Представители проекта пообещали, что письма непременно будут доставлены адресатам.

Мероприятия съемочной группы «Счастья в конверте запланированы в 23 городах России. В каждом городе пройдёт премьера фильма и пресс-конференция.





9.02 Хабаровск, 11.02 Благовещенск, 15.02 Иркутск, 17.02 Красноярск, 18.02 Кемерово, 19.02 Барнаул, 20.02 Новосибирск, 21.02 Омск, 22.02 Тюмень, 23.02 Екатеринбург, 24.02 Челябинск, 25.02 Уфа, 27.02 Самара, 28.02 Казань, 29.02 Нижний Новгород, 1.03 Саратов, 2.03 Волгоград, 3.03 Ростов-на-Дону, 4.03 Краснодар, 5.03 Севастополь, 10.03 Москва, 11.03 Санкт-Петербург

Жители Владивостока смогут увидеть картину на большом экране с 12 марта.

Стоит отметить, что никто ранее не промоутировал показ фильмов подобным образом – посредством тура съёмочной группы, лично представляющей картину в различных городах страны. В настоящее время в Москве многие компании заинтересовались данной схемой и активно наблюдают за развитием проекта «Счастье в конверте». Есть вероятность, что после завершения тура данная модель продвижения станет рабочей для киноиндустрии, т.к. на сегодняшний день традиционные методы маркетинга кино изживают себя, а непосредственный контакт с аудиторией на местах становится ценнее.

Полина КАШПУР. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



