Камрань не дает покоя

Читая книгу Юрия Крутских, жены забывают о домашних делах и ссорятся с мужьями, а беременные рожают раньше срока

Завсегдатаи книжных магазинов во Владивостоке наверняка приметили на стендах среди новинок отлично изданную книгу с длинным названием «Камрань или невыдуманные приключения подводников во Вьетнаме». Не напрягайте свою память, имя и фамилия ее автора, Юрия КРУТСКИХ, ничего вам не скажут. Это начинающий прозаик, который только делает первые, но отнюдь не робкие, шаги в литературе. Крутских сразу заявил о себе, о своем творчестве не стихами, сказками или рассказами, которые тоже могут быть очень интересными, а многоплановым произведением.

Повесть «Камрань», именно повесть, а не роман, как ошибочно указано в аннотации книги, это не мемуары, а художественно-документальный эпос, основанный на личном опыте бывшего офицера-подводника. В конце 80-х годов, на закате СССР, Юрий Крутских служил на старой подлодке во вьетнамском порту «Камрань», «вдали от Родины, на переднем крае «холодной войны».





Перечитывал и сам себя хвалил

Рассказ в повести идет от молодого лейтенанта с высшим минно-торпедным образованием. Всю фактуру автор доставал из своей памяти, не используя дневниковые записи, которых, собственно, и не было.

- Я не собирался писать книгу. Конечно, какие-то случаи со службы в памяти откладывались, думал, когда-нибудь пригодятся. Потом мне стали сниться подводная лодка либо кто-то из офицеров или матросов. Или какая-то ситуация. И так едва ли не каждую ночь на протяжении года. Я думал, что за ерунда, отчего такие сны, где обязательно присутствует подводная лодка? Камрань не давала мне покоя. Я этим озаботился, и даже хотел обратиться к психиатру. Думал, что у меня с головой проблемы. Но кто-то из друзей посоветовал записывать сны. Полезная, сказал, вещь. Я стал записывать неделю, вторую, третью, когда перечитал записи, увидел, что получаются интересные фантасмагории, где-то серьезные, где-то с юмором. На базе этих фантасмагорий я и написал книгу, - признался корреспонденту газеты «Золотой Рог» Юрий Крутских.

Около 200 страниц он написал с середины книги. Потом добавил начало. Его первыми читателями были люди из ближнего круга. Они одобрили его труд и сказали, что надо продолжать. Что Крутских и сделал. По его словам, примерно 50% глав ему очень нравятся, за них ему не стыдно. Иногда он их перечитывает, сам себя нахваливая: «Ай да Юра! Ай да сукин сын, хорошо получилось! Молодец!».

Без крепкого слова не обошлось

Крутских скромничает, когда говорит, что он не профессиональный писатель и литературных институтов не заканчивал. Повесть «Камрань», как сказали бы лет 30 назад литературные критики «советского розлива», написана на высокохудожественном уровне, с флотским юмором и убойной порцией адреналина. Это напряженное и увлекательное повествование о нелегкой морской службе, о веселых и грустных ее моментах. Чаще всего, смешных до колик и «до боли в кишках». Поэтому в своем обращении к читателям автор «категорически не рекомендует читать его книгу беременным и тем, у кого слабое сердце. Чтобы потом не отвечать за непредвиденные последствия. Конечно, это шутка.

Есть в «Камрани…» и «соленые» крепкие выражения. Правда, они встречаются очень редко. Но, как говорит Юрий Крутских, «повествуя о флоте, его реальных живых людях, невозможно в некоторых местах не употребить колоритные, придающие дополнительную сочность образу или ситуации, словосочетания».

- Были такие моменты, которые я намеренно сгладил, к примеру, взаимоотношения между матросами и офицерами. Понятно, что писать один в один, как было на самом деле, я не мог. Меня могли обвинить в чрезмерном увлечении неуставными отношениями, - рассказывает автор книги. - Конец 80-х и начало 90-х годов – страшное время. Пацифизм и «горбачевщина» пропитали все слои общества и проникли в армию и на флот. Дисциплина в воинских коллективах стала катастрофически падать. Матросам стало ничего не надо. Они не понимали, что мы делаем во Вьетнаме, когда врагов вроде бы нет. Приходилось их заставлять все делать через силу. Этой теме я посвятил несколько глав. Но ничего обидного я не писал. Многие офицеры, мои сослуживцы, которые прочитали книгу, себя узнают. Хотя имена и фамилии я изменил. Это не мемуары, и не многоплановый роман, а повесть, где идет линейное повествование.

Вторая, даст бог, не последняя

Над книгой Юрий Крутских начал работать в 2008 году, закончил – в 2018-м. Около восьми лет труд «отлеживался» в компьютере, дожидаясь своего звездного часа. На последние штрихи в окончательной редакции у автора «Камрани…» не хватало времени. То работа затягивала, то строительство дома, которому он посвятил два года. Однажды, собрав силу воли в кулак, Крутских за два месяца вычитал книгу и дописал последние главы.

Книгу напечатали в Ульяновске на средства автора солидным, по нынешним временам, тиражом – 3 тыс.экземпляров. Почему в Ульяновске, а не во Владивостоке или в Китае?

- Потому что там дешевле даже с транспортными расходами, - признается Крутских.

В столице Приморья, где много военных моряков, тираж «Камрани…» уходит очень хорошо. Многие покупают книгу в качестве подарка. А почему бы и нет? Подобный презент для мужчины, например, на день рождения или на 23 февраля - гораздо лучше, чем очередная пара шерстяных носков, рубашка или набор для бритья с дезодорантом. В ближайших планах начинающего прозаика Юрия Крутских – издать вторую часть «Камрани…» и переиздать первую, но уже в «дешевом» варианте, в мягкой обложке.

- У людей нет денег. Книгу продают в магазинах по 500-550 рублей. Это дорого. В мягкой обложке книга будет стоить не больше 150 рублей. Если с реализацией «Камрани…» не будет проблемы, то через 2-3 месяца издам продолжение. Вторая книга такого же объема уже готова. Ее рабочее название - «Камрань: новые приключения подводников во Вьетнаме» либо как-то иначе. У нее будет другая обложка и другая стилистика. В ней читатели встретятся с уже знакомыми персонажами из экипажа нашей подлодки, но вторую книгу можно будет читать как самостоятельное произведение, без привязки к первой части, - говорит автор «Камрани».

По секрету он рассказал, что во второй книге, в числе прочих историй, будут две главы о том, как их подлодка встретила в море госпитальное судно «Обь», когда возвращалась из Вьетнама на Родину. Лодка всплыла, офицеры на мостике схватили бинокли, чтобы лучше рассмотреть плавучий госпиталь, на котором было около 150 женщин медперсонала. Собираясь на экскурсию на «Обь», моряки захватили с собой 20-литровую канистру спирта.

Что было дальше, Крутских умолчал, лишь намекнул, что дружеская вечеринка удалась. Поэтому будем ждать выхода второй книги о приключениях подводников, которая заканчивается возвращением лодки во Владивосток. И в которой автор оставил лазейку для… третьей части, скорее всего, финальной. Пока Юрий работал над первой и второй книгами, вспомнил много интересных историй, которые так и просятся на бумажные страницы.

Дружбы народов во Вьетнаме не было

Двадцать экземпляров книги «Камрань или невыдуманные приключения подводников во Вьетнаме» Крутских переправил во Вьетнам, на место описываемых событий. Здесь их раскупили за три дня русские туристы. Можно было отправить и больше, если бы не дорогой трафик, доставка одного тома обходится в 300 рублей. Для популяризации своего произведения в международном масштабе Юрий даже думал о переводе «Камрани…» на вьетнамский язык.

- На недавнем экономическом форуме во Владивостоке я хотел подарить книгу послу Вьетнама, но потом отказался от этой мысли. В повести есть фразы, негативно характеризующие вьетнамцев и, я думаю, им было бы обидно их прочитать. Когда мы там были, эта страна была нищей. Война с американцами недавно закончилась. Вьетнамцы голодали и тащили у нас все подряд. Даже резали медные силовые кабели под напряжением 380 вольт. С одной стороны кабеля один вьетнамец стоял с топором, с другой – еще один, и тоже с топором. Они рубили одновременно и оставались невредимыми. А у нас неделю не было света, пока линию не восстановили. На подводной лодке, если вахтенный ночью отвернулся или не следит за палубой, они подплывали на джонке и отрезали капроновый швартовый конец, из которого потом делали сумочки, тапочки, корпуса для часов. Соответственно, никакой дружбы народов во Вьетнаме не было, - рассказал Юрий Крутских.

Если третья книга все-таки увидит свет, то, по словам прозаика, это будет его последний труд, посвященный подводникам:

- Из пальца высасывать истории не хочу. И не хочу описывать чужие впечатления. Можно было набрать флотских баек, поговорить с сослуживцами. Но мне кажется, что рассказ получается наиболее достоверным, когда пишешь о себе, о том, что сам пережил. И тогда люди тянутся к таким книгам. Одна знакомая женщина в шутку высказала мне претензию, что из-за «Камрани» едва не поссорилась с мужем. Она настолько увлеклась книгой, что не приготовила ужин. Конечно, супруг стал возмущаться. А для меня, как автора, это была лучшая оценка моей работы. Мне рассказывали, что беременная в Ялте так зашлась смехом, когда читала «Камрань», что родила на два дня раньше срока, - улыбается довольный Крутских.

МНЕНИЕ

Читаешь на одном дыхании

Под финал хочется процитировать известного российского журналиста и писателя Петра АЛЕШКОВСКОГО:

- Нет более увлекательного чтения, чем правдивая история, написанная специалистом. Будни нашего советского флота, труд подводников, равно как и будничные дни моряков на суше, преданность делу и история, прокатившаяся по судьбам военспецов во время развала СССР – все это и есть «Камрань» Юрия Крутских, которую читаешь на одном дыхании.

Сергей КОЖИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.