Во Владивостоке на Спортивной набережной откроют фестивальную деревню

17-й международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» начнёт свою работу 13 сентября во Владивостоке

Смотреть кино и любоваться звёздами будут владивостокцы в дни международного фестиваля «Меридианы Тихого». Одна из площадок 17-го форума развернётся на Спортивной набережной.



Здесь построят фестивальную деревню. Под открытым небом будет работать кинотеатр. Рядом разместят тематические павильоны, в которых пройдут творческие встречи с представителями киноиндустрии и популярными актёрами.



Напомним, 17-й международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» начнёт свою работу 13 сентября. Администрация Владивостока ежегодно помогает в организации и проведении фестивальных мероприятий. В этом году одну из площадок кинофестиваля решено разместить в самом популярном месте отдыха жителей и гостей краевого центра.

Фото из архива