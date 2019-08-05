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Во Владивостоке на Спортивной набережной откроют фестивальную деревню
17-й международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» начнёт свою работу 13 сентября во Владивостоке
Смотреть кино и любоваться звёздами будут владивостокцы в дни международного фестиваля «Меридианы Тихого». Одна из площадок 17-го форума развернётся на Спортивной набережной.
Здесь построят фестивальную деревню. Под открытым небом будет работать кинотеатр. Рядом разместят тематические павильоны, в которых пройдут творческие встречи с представителями киноиндустрии и популярными актёрами.
Напомним, 17-й международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» начнёт свою работу 13 сентября. Администрация Владивостока ежегодно помогает в организации и проведении фестивальных мероприятий. В этом году одну из площадок кинофестиваля решено разместить в самом популярном месте отдыха жителей и гостей краевого центра.
Фото из архива
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