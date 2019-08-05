Во Владивостоке открыт 4G-кинотеатр

Жители и гости Владивостока смогут посмотреть несколько десятков картин разных жанров абсолютно бесплатно.

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает посетить 4G-кинотеатр на Спортивной набережной.

Tele2 предлагает смотреть кино по другим правилам. В 4G-кинотеатре нет кассы, билетов и рядов кресел. Здесь – большой экран, мягкие пуфы, бесплатный попкорн и фильмы на скорости 4G. Зрителям доступны комедии и триллеры, боевики, мелодрамы, подборка мультфильмов для маленьких зрителей. Новинки и классика большого кино – в нестандартной обстановке.

Уличный показ кино стартовал 3 августа. Павильон Tele2 располагается в непосредственной близости от арт-объекта «Семь сопок». Киносеансы на высоких скоростях 4G состоятся при любой погоде. При необходимости каждого зрителя уличного кинозала обеспечат теплым пледом.

Также для любителей интересных фотосессий на территории мобильного кинотеатра организаторами установлена фотозона. Посетить киносеансы можно будет до 16 августа включительно. Афиша 4G-кинотеатра доступна на сайте kino.tele2.ru.

Андрей Шмалев, директор приморского филиала Tele2:

«Tele2 предлагает жителям Владивостока разнообразить свой досуг и посмотреть фильмы в 4G-кинотеатре. Наш высокоскоростной мобильный интернет позволяет транслировать видео в хорошем качестве и в любом месте. Каждый может убедиться в качестве 4G-интернета Tele2, посетив наш онлайн-кинотеатр на Спортивной набережной. Это отличное место, чтобы провести летний вечер с семьей или друзьями, окунувшись в атмосферу большого кино».