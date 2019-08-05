www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.64 р. 100 JPY: 60.44 р.
EUR: 71.71 р. 10 CNY: 93.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Связь
Распечатать

Во Владивостоке открыт 4G-кинотеатр

05 Августа 2019, 13:40 | Приморье

Жители и гости Владивостока смогут посмотреть несколько десятков картин разных жанров абсолютно бесплатно.

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает посетить 4G-кинотеатр на Спортивной набережной.

Tele2 предлагает смотреть кино по другим правилам. В 4G-кинотеатре нет кассы, билетов и рядов кресел. Здесь – большой экран, мягкие пуфы, бесплатный попкорн и фильмы на скорости 4G. Зрителям доступны комедии и триллеры, боевики, мелодрамы, подборка мультфильмов для маленьких зрителей. Новинки и классика большого кино – в нестандартной обстановке.

Уличный показ кино стартовал 3 августа. Павильон Tele2 располагается в непосредственной близости от арт-объекта «Семь сопок». Киносеансы на высоких скоростях 4G состоятся при любой погоде. При необходимости каждого зрителя уличного кинозала обеспечат теплым пледом.

Также для любителей интересных фотосессий на территории мобильного кинотеатра организаторами установлена фотозона. Посетить киносеансы можно будет до 16 августа включительно. Афиша 4G-кинотеатра доступна на сайте kino.tele2.ru.

Андрей Шмалев, директор приморского филиала Tele2:

«Tele2 предлагает жителям Владивостока разнообразить свой досуг и посмотреть фильмы в 4G-кинотеатре. Наш высокоскоростной мобильный интернет позволяет транслировать видео в хорошем качестве и в любом месте. Каждый может убедиться в качестве 4G-интернета Tele2, посетив наш онлайн-кинотеатр на Спортивной набережной. Это отличное место, чтобы провести летний вечер с семьей или друзьями, окунувшись в атмосферу большого кино».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: tele2  4g-кинотеатр 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]