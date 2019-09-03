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Американский режиссер расскажет об экономическом потенциале киноиндустрии на ВЭФ-2019

03 Сентября 2019, 08:40 | Приморье
4 сентября в рамках деловой программы V Восточного экономического форума состоится сессия «Культурные люди – реализация проектов по повышению интеллектуального и культурного уровня образования»
 
На мероприятии будут обсуждаться вопросы доступности культуры, важности культурного образования и повышения интереса к культурному достоянию России на национальном и международном уровне.
 
В дискуссии примет участие американский кинопродюсер и режиссер Марта Де Лаурентис. Вместе со своим мужем, легендарным продюсером Дино Де Лаурентисом, она спродюсировала более 40 фильмов. В их числе такие известные картины, как «Кинг Конг жив» (1986), «Ганнибал» (2001) и «Ганнибал. Восхождение» (2006), «Красный дракон» (2002). Одна из последних работ Марты де Лаурентис – сериал «Ганнибал» для американской телекомпании NBC – была высоко оценена критиками. Также де Лаурентис руководила тремя международными киностудиями: Screen Gems, Warner Brothers / Village Roadshow и CLA-De Laurentiis Studios. На сессии продюсер поделится своим опытом в сфере кино и оценит перспективы развития рынка киноиндустрии в АТР и на Дальнем Востоке России.
 
В последние годы Дальний Восток привлекает все больше внимания кинематографистов. Так, во Владивостоке снимают фильмы азиатские режиссеры, в числе которых Саммо Хунг и Киёси Куросава. Также с 2003 года во Владивостоке проходит ежегодный международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».
 
V Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке.
 
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru.
 
Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума
 

 

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Теги: киноиндустрия  вэф 






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