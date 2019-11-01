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Приморье накроет "Ночь искусств"
Всероссийская ежегодная акция «Ночь искусств» пройдет в Приморском крае 3 ноября. Культурные организации, выставочные и концертные залы Владивостока организуют вечерние программы, которые смогут посетить жители и гости города.
«Ночь искусств» пройдет уже в седьмой раз, в этом году ее приурочили к празднованию Дня народного единства. Музеи, театры, выставочные и концертные залы, культурные центры и колледжи проведут тематические мероприятия, выставки, экскурсии и спектакли вечером, 3 ноября.
«Краевые культурные организации приготовили обширную программу в рамках ежегодной акции “Ночь искусств”. Каждый сможет найти что-то интересное для себя и провести время с пользой», – прокомментировали в департаменте культуры.
Расписание мероприятий:
«Приморская государственная картинная галерея»
С 18.00 до 23.00 в галерее пройдет ряд мероприятий.
В рамках акции будут работать выставки: постоянная экспозиция «Русское искусство XVI-начала XX веков, «Сочинение по картине. «Опять двойка», «Итальянская коллекция», выставки «Боттичелли. Мастер универсального искусства» из коллекции итальянских галерей Уффици, «Мадонны Дальнего Востока», «Мой город город/село будущего, персональная выставка Светланы Фирюлиной.
Вниманию посетителей! В филиал на Алеутской будет доступен бесплатный вход для тех, кто придет в маскарадных костюмах эпохи итальянского Возрождения.
Приморский краевой драматический театр молодежи
С 18.00 до 23.00 – театральные эпизоды (в рамках «Года театра») в залах Приморской государственной картинной галереи.
Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького
В 18.30 для гостей театра будет проведена экскурсия «Тайны закулисья», мастер-классы с ведущими артистами театра, тематическая дискуссия «Что для вас театр?».
Также в 18.30 на большой сцене зрители увидят спектакль «Энергичные люди».
В 22.00 на малой сцене – спектакль с участием молодых актеров театра «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина.
Приморский государственный объединенный музей имени Владимира Арсеньева
С 10.00 до 21.00 – экскурсионное обслуживание на постоянной экспозиции музея, открытые уроки, посвященные знакомству школьников с символами России и Приморского края, уроки мужества и экскурсии по выставке орденов и наград из коллекции Музеев Московского Кремля «За Службу и Храбрость. Награды России».
В 12.00, 15.00 и 18.00 – проект «Сказки с молоком» для детей, в 20.00 – для взрослых.
В 20.00 состоится экскурсия, с рассказами о музыкальной культуре Владивостока конца XIX – начала XX века и о культурных событиях сегодня. Также в рамках «Виртуального концертного зала» пройдет трансляция: концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра в концертном зале имени Петра Чайковского в Московской филармонии.
Приморский краевой центр народной культуры
С 10.00 до 21.00 – персональная выставка художника Ивана Чипизубова.
Приморская государственная публичная библиотека имени Алексея Горького
С 20.00 до 21.30 – презентация сборника «Колокольное дерево» Андрея Земскова, поэта, автора – исполнителя собственных песен.
С 21.30 до 22.30 – работа клуба молодых поэтов «Узкий взгляд».
Приморский краевой колледж культуры
С 19.00 до 22.00 – концерт творческих коллективов студентов колледжа в музее Уссурийского городского округа.
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