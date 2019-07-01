Во Владивостоке выставка "Шкатулка матроны" открылась первой в сейфовом зале

За 50-сантиметровой дверью выставлены образцы ювелирного искусства римской эпохи

Во Владивостоке в хранилище ценностей Российско-Азиатского банка открыли выставочный зал-сейф и представили римские ювелирные изделия из коллекции Эрмитажа

Выставка «Шкатулка матроны» из собрания Государственного Эрмитажа в Приморской государственной картинной галерее стала первой в новом выставочном пространстве – большом сейфовом зале.





В 1903 году здесь располагалось хранилище ценностей Российско-Азиатского банка. Теперь за 50-сантиметровой дверью выставлены образцы ювелирного искусства римской эпохи.

Спустившись по довольно крутой лестнице в отреставрированный подвал галереи, посетители совершают путешествие во времени – в I-III век новой эры. Корреспондент газеты «Золотой Рог» в числе первых зрителей увидел драгоценности, которые могла иметь достойная римлянка, матрона, в своей шкатулке.





Как пояснила куратор выставки, научный сотрудник отдела античного мира, хранитель коллекции античных ювелирных изделий из частных собраний Государственного Эрмитажа Ольга ГОРСКАЯ, матрона, символическую шкатулку которой представляет музей, - это свободно рожденная женщина, как правило знатного рода, вышедшая замуж, - мать семейства. Матроной не могла быть юная незамужняя девушка или вольноотпущенница (бывшая рабыня). Это всегда взрослая замужняя женщина, которая должна была отличаться исключительным благонравием и строгим поведение. Но любовь женщины к украшениям никто не отменял, тем более что с их помощью демонстрировался не только ее тонкий вкус, но и высокий социальный статус.

­- Мы представили украшения всех основных видов, которые существовали в то время, - рассказала куратор выставки. - Комплект украшений дамы римской эпохи очень похож на набор современной женщины. Все основные виды украшений пришли к нам из глубокой древности. Прически скрепляли булавками, голову увенчивали диадемой, в уши вставляли серьги, на шее красовались бусы и ожерелья, на руках и ногах носили браслеты, на пальцах – перстни. Все это и вошло в нашу экспозицию.

По словам Ольги Горской, это первый проект, который Эрмитаж посвящает ювелирным украшениям римской эпохи и Владивосток принимает его на старте.

- Выставка камерная, небольшая – 19 предметов. Украшения очень хрупкие и транспортировка их сопряжена со множеством сложностей и опасений, поэтому мы не часто возим украшения, но решили, что Владивосток достоин принять «Шкатулку матроны». С берегов Средиземного моря эти украшения проделали огромный путь, и временной, и географический, чтобы попасть в Приморский край. Бывшие владелицы украшений не могли бы даже предположить, что когда-нибудь эти изделия увидят люди так далеко от места их обитания, - сказала она, презентуя коллекцию.









Все предметы, представленные на выставке, найдены в погребениях, на некоторых из них до сих пор видны следы пребывания в земле. Путь к музейному собранию у каждого украшения свой, подчас драматичный и не до конца понятный.

- У этих изделий интересная судьба. Они были найдены неизвестно кем в различных частях планеты – на территории современной Турции, Крыма, Украины, Италии и, пройдя путь с приключениями, попали в коллекции совершенно разных людей. Это были государственные деятели, успешные предприниматели, интересующиеся искусством, антиквары и дилеры, возможно, даже с криминальными наклонностями. Они собирали украшения по самым разным причинам, кто-то для себя, из любви к искусству, кто-то - из любви к деньгам. И потом разными путями они попали к нам в музей, поэтому они лишены кусочка древней истории, которую мы получаем, когда находим украшения в захоронении в земле, - рассказала Ольга Горская. - Надо понимать, что найти старинное ювелирное изделие в 99% случаев можно только в захоронении. И все коллекции древнего золота во всех музеях мира происходят только из раскопок некрополей (кладбищ). Когда их проводят ученые, каждое погребение дает массу информации, что позволяет порой составить рассказ о жизни конкретного человека. Но когда украшения добывают, назовем вещи своими именами, - гробокопательстким способом, эти вещи лишаются части своей истории.

Но одна вещь, представленная на выставке, по мнению куратора, все-таки позволяет судить о ее римской хозяйке. Это перстень-ключ для шкатулки с драгоценностями. Он является символическим ключом ко всей выставке и выставлен в начале экспозиции.

- Этот золотой ключ открывал дамскую шкатулочку. Первыми такие перстни-ключи использовали воины, которые в специальных сундучках запирали ценные вещи, находясь в длительных походах. Находили такие ключи и в женских захоронения. Но как правило они были сделаны из бронзы. Почему-то бывшая хозяйка этого ключа выбрала именно золото, скорее всего, из тщеславия, - делится предположениями куратор выставки. - Этот ключ действительно принадлежал матроне. К сожалению, поскольку археологических контекст утрачен, мы не знаем, какие сокровища он запирал, но то, что я выбрала для экспозиции, действительно могло бы содержаться в ее шкатулке. Здесь нет ни одной вещи, которую бы знатная дама отказалась надеть, потому что она, например, не модная.

Надо заметить, что и сегодня эти серьги, украшенные зернью и вставками из полудрагоценных камней, браслеты с головками змей, ожерелья из бусин и золотых цепочек, вызывают восхищенье. Кольцо, сплетенное из золотых нитей можно разглядывать бесконечно, сочетание бликующих и поглощающих свет нитей создает интересный оптический эффект. Для того чтобы эти, в общем-то не очень крупные, экспонаты можно было получше рассмотреть со всех сторон, в специальных шкафчиках-витринах установлены зеркала, а рядом с ними предусмотрительно положены лупы.

Как рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО, это уже третий проект в рамках Дней Эрмитажа во Владивостоке, который традиционно проходит в последнюю неделю сентября. Но выставка открывается за три месяца до Дней Эрмитажа, чтобы приморцы и гости края смогли познакомиться с уникальными экспонатами, которые хранятся в одном из величайших музеев мира.

Ранее в Приморской картинной галерее из собрания Эрмитажа выставляли лишь один шедевр. Это был греческий кратер (сосуд) из керамики и голова Ареса. На этот раз формат был расширен, хотя и остается камерным. Но экспозиция также посвящена античности, которая, несмотря на прошедшие два тысячелетия, тесно связана с современностью. На примере представленной коллекции ювелирных изделий это видно особенно отчетливо.

- Этим проектом мы открываем новое выставочное пространство в галерее, рассказала Алена Даценко. - Ни для кого не секрет, что Приморская государственная картинная галерея находится в здании Русско-Азиатского банка, построенного в 1903 году по проекту архитектора П. БАЗИЛЕВСКОГО. Изначально в цоколь здания закладывались огромные сейфовые комнаты, которые предназначались для хранения золота и денег. И сегодня, когда эти помещения мы можем использовать совсем по другому назначению, посетители попадают в уникальное помещение – большой сейфовый зал, в который ведет дверь толщиной около 50 см. Стены, пол и потолок в нем обшиты листовой сталью. Здесь и выставлены ювелирные изделия из Государственного Эрмитажа.

Сейчас это лучшее в галерее помещение для представления драгоценностей, заметила директор галереи, и по безопасности, и по ощущению. Попадая сюда, зритель чувствует некую таинственность, сопричастность к чему-то старинному и загадочному.

- Надеемся, что жители Приморья и туристы проявят к выставке интерес, потому что это действительно уникальный проект. Как говорила куратор выставки, золото экспонируют очень редко, как правило такие выставки могут себе позволить большие музеи. И мы благодарны директору государственного Эрмитажа Борису Петровичу ПИОТРОВСКОМУ за поддержку. Особая ценность представленной коллекции состоит в том, что некоторые вещи взяты не из кладовых музея, а еще два месяца назад были в постоянной экспозиции Эрмитажа и изъяты из нее, чтобы представить их во Владивостоке. Выставка обязательно будет сопровождаться экскурсоводом, потому что каждая вещь заслуживает рассказа, только так можно проникнуться уникальностью этих вещей.

Первым посетителям выставки повезло еще и в том, что импровизированную экскурсию провела куратор выставки из Эрмитажа, привнеся в общение особый петербургский стиль. Разглядывая вместе с ней содержимое шкатулки римской матроны, слушатели словно бы отмотали назад пару тысяч лет…

- Мы с особым теплом относимся к вещам, на которых есть следы бытования, это значит, что вещь жила, что она была любима, ее часто надевали, и это такой особенный посыл из древности, - рассказывает Ольга Горская. - И вы представляете себе эту женщину, которая две тысячи лет назад подбирала украшения для выхода, для пира, для торжественного случая, для религиозного праздника… У нее шикарная прическа римских дам, она скрепляет ее вот такой булавкой, надевает на себя серьги и кольца. Здесь вещи расположены таким образом, чтобы они выглядели как гарнитуры, и зрители могли представить, как женщина их комбинировала. Скорее всего, в руках матрона держала зеркало, чтобы полюбоваться собой. И как завершающий акцент выставки мы представляем такое древнее зеркало. Оно были бронзовым, начищалась так сильно, что можно было видеть отражение. К сожалению, ни одно бронзовое зеркало, сохранившееся до наших дней, ни в одном музее мира не отражает современную действительность, потому что бронзовый материал подвержен необратимым изменениям, но форма и украшение ручки сохранились. В сопроводительных материалах к выставке можно увидеть римских дам, изображенных на античных вазах, сами древние показывают нам, как это было.

На вопрос, какова стоимость собранных в «шкатулке» драгоценностей, куратор выставки ответила обтекаемо:

- Назвать сумму невозможно, но это очень дорогие вещи. Они были дорогими уже в древности, и цена их с тех пор только увеличивается, потому что сейчас они несут на себе огромный исторический пласт, информационную нагрузку. Хранители не лукавят, когда говорят, что вещь бесценна, и мы не можем назвать ее стоимость. Это действительно так. Такие колье или серьги – единственные в своем роде.

Стоит заметить, что выставка «Шкатулка матроны» продлится до 29 сентября, даты закрытия Четвертых дней Эрмитажа во Владивостоке. Поскольку зал-сейф может принять одновременно ограниченное число посетителей, посещение будет организовано сеансами, по несколько экскурсий в день.

Фото автора и ПГКГ.