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Анастасия Орлова: Подготовка лонг-листа премии им. Арсеньева идет полным ходом
Жюри рассматривает порядка 100 заявок, список первых претендентов огласят 30 сентября
Подготовка лонг-листа литературной премии им. Арсеньева идет полным ходом. Уже 30 сентября жюри огласит имена авторов, чьи произведения продолжат борьбу за звание лучших в номинациях "Длинная проза", "Короткая проза", "Детская проза". Победитель в любой из номинаций получит 500 тыс. рублей.
Всего на соискание жюри поступило порядка 100 произведений, отмечает детский поэт и писатель, член экспертного жюри литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева Анастасия ОРЛОВА.
— Премия "Дальний Восток" имени Арсеньева оказалась востребованной. Порядка ста заявок мы получили, и сейчас полным ходом идёт подготовка лонг-листа. Работы очень разные. И реализм, и фантасмагория, и исторические романы. Кто-то прислал публицистику и мемуаристку о родном Дальнем Востоке. Но предпочтение отдаётся художественным текстам. И, конечно, есть произведения для детей. По уровню и мастерству владения языком тексты разные, но выбор есть. В финал пройдут весьма достойные произведения, — рассказала Анастасия Орлова.
Шорт-лист Премии будет объявлен 30 ноября, а победителей назовут в декабре в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве". В состав экспертного жюри вошли – прозаик, куратор премии "Национальный бестселлер" Вадим Левенталь; писатель Ольга Погодина-Кузмина; писатель Лев Данилкин; ректор Литературного института им. М. Горького Алексей Варламов; писатель Евгений Водолазкин; детский поэт Анастасия Орлова; детский писатель Юрий Нечипоренко; критик Андрей Рудалев; глава издательства "Рубеж" Александр Колесов; директор музея-заповедника "Владивостокская крепость" Виктор Шалай; писатель, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.
Напомним, общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена по инициативе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнева. Одну из номинаций полпред финансирует лично.
Сайт премии — премияарсеньева.рф, новости премии также доступны в Facebook, Instagram @premiyaarsenyeva и Вконтакте.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото: ИА PrimaMedia
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