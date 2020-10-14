Уникальную "Храбрую книгу" для детей презентовали в Приморском крае

Встреча с писателем и «живая» сказка «Храбрая книга» готова к встрече с детьми, проходящими длительное лечение

Фонд «Сохрани жизнь» собрал своих друзей на презентацию уникальной книги, написанной специально для детей, находящихся в больницах и интернатах Приморского края. Более 50 человек пришли в Приморскую картинную галерею поддержать автора книги Александра Киктенко и директора НКО Светлану Горковенко. «Храбрая книга» напечатана, в том числе, благодаря средствам гранта, полученного в рамках конкурса социальных проектов «Море возможностей», который организовала Транспортная группа FESCO. Помощь в выходе издания оказала также гимназии ДВФУ.

«Ламповый» вечер – такие отзывы звучали во время презентации книги, созданной резидентом фонда «Сохрани жизнь» в рамках проекта «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция». Помещения Приморской картинной галереи на время превратились в место встречи писателя с поклонниками таланта. А чуть позже – после официальной части церемонии – состоялся сказочный музыкальный аудиоспектакль «Город у моря» автора Александр Киктенко.

«Храбрая книга» родилась из стремления поддержать тех, кому сейчас тяжело. Все сказки написаны специально для детей, проходящих длительное лечение. Каждая из них погружает читателя в особый мир и раскрывает особые грани мира.

«Идея родилась спонтанно, но неожиданно возникло ощущение, что она правильная и очень нужная для наших детей. Я несколько раз бывал в отделении и общался с онкобольным малышами. Тогда и понял, насколько им больно, страшно и трудно, и насколько им нужны позитивные эмоции. И из этого опыта и родилась книга», – рассказывает писатель Александр Киктенко.

Пока в свет вышли 100 экземпляров, которые в ближайшее время будут переданы детям в больницы и интернаты Приморского края. На презентации книги все гости могли написать свои пожелания будущим читателям. Как отметила супруга губернатора Приморского края Ирина Герасименко, такие проекты крайне важны для развития всего общества.

«Впервые в отделение я пришла в 2019 и познакомилась с детьми, которые находятся там на лечении. Долгое пребывание в больнице, доже в хороших условиях, это испытание. И чтобы это испытание было более щадящим, нужна помощь не только врачей, но и неравнодушных людей. Моя семья материально участвует и привлекает спонсоров в различных акциях. Очень рада, что вышла книга, которая погружает малышей в мир позитивных эмоций и которая поможет отвлечься от каждодневных процедур и боли», - отметила Ирина Герасименко

Первую оценку проекта дали и психологи, плотно работающие с детьми. Как отметила на презентации книги заведующая медико-реабилитационным отделением Краевой детской психиатрической больницы Ольга Решетова, «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция» в целом и «Храбрая книга», в частности, крайне важны для восстановления семейных связей.

«Такое общение помогает укрепить связи внутри семьи, позволяет больше времени провести вместе и многое другое. А те уроки, которые преподносят сказки, учат детей правильному мировосприятию, развивают их кругозор. Проект очень важен как для детей, так и взрослых. Он фактически состоит из уникальных психологических абилитаций (помощь тяжелобольным пациентам приспособиться к жизни – прим. фонд), нужно, чтобы его реализация стала постоянной практикой в нашей стране. Проект помогает воспитывать привычку к благотворительности, формирует желание помогать. И вообще я желаю, чтобы проект развивался и стал всенародным», - отметила Ольга Решетова.

Одно из ярких событий мероприятия стали стихи 9-летней Кристины, которая вдохновилась проектом «Сказки на здоровье». Ее произведение своей искренностью, мотивацией в веру, в любовь и доброту поразило присутствующих, и главврач Краевой детской клинической больницы № 1 Надежда Горелик приняла решение сделать его гимном всего медицинского учреждения.

А главным подарком вечера стал сертификат от секретаря Приморского отделения партии «Единая Россия», губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Эти деньги фонд направит на печать нового тиража книги