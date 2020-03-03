"Бууза" во время пандемии

В период разгула в странах АТР коронавируса предлагаем вам подумать о посещении интересных событий 2020 года на Дальнем Востоке

Март

XXI Международный Сахалинский лыжный марафон, посвященный памяти Губернатора Сахалинской области И.П. Фархутдинова. Предполагается свыше 500 участников, в том числе иностранных спортсменов. Дистанции составят 1 км, 5 км, 30 км и 50 км. Старт будет дан в селе Троицкое.

Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР» пройдет 15 - 19 марта в г. Хабаровске. В фестивале ежегодно принимает участие более 800 детей из Хабаровска и стран АТР, фестиваль является одним из главных событий в культурной жизни г. Хабаровска. В рамках мероприятия проводятся три конкурса по направлениям: музыкальное исполнительство, живопись и графика, творчество и технологии XXI века.

Дни оленевода и охотника пройдут в эвенкийских селах Усть-Уркима, Усть-Нюкжа, Первомайское Тындинского района Амурской области. Концертные программы, конкурсы «Лучшая хозяйка чума», «Лучший мастер», соревнования по национальным видам спорта, гонки на оленьих упряжках.

В марте в Магадане проходит этнофестиваль «Дзялбу», на эвенском языке название означает «друзья, содружество». Этнический фестиваль - это яркий праздник, где жители города и туристы могут посетить выставку народных промыслов, посмотреть выступление творческих коллективов, дефиле национальных костюмов, а также соревнования по национальным видам спорта. Самое зрелищное событие - гонки на собачьих упряжках и выставка собак северных ездовых пород: хаски, маламуты, лайки, самоеды.

Якутский международный кинофестиваль (Yakutsk international film festival) пройдет 18-22 марта. В центре внимания фестиваля - тема национальной культуры в современном мире, сложный путь идентификации человека и интеграции традиций в глобальный контекст.

На Фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» приглашает Сахалин. Отметим, что это первый в России фестиваль телевизионных художественных фильмов и сериалов.

Фестиваль «Полюс Холода» пройдет 26-29 марта в одном из самых суровых мест земли - Оймяконе и продемонстрирует уникальность якутской и эвенкийской культур. Чтобы добраться до Оймякона, гостям предстоит преодолеть около 1000 км пути по знаменитому Колымскому тракту посреди бескрайней тундры и вечной мерзлоты.

«Байкальская рыбалка-2020» - крупнейшее соревнование по подледному лову, вошедшее в Книгу рекордов России. 1000 участников выходят на лед Байкала, чтобы поймать удачу за хвост. 27-28 марта, Прибайкальский район, ОЭЗ «Байкальская Гавань».

Апрель

Любителям зимних видов спорта и спортсменам в апреле самое время отправиться на Камчатку, где пройдет сразу несколько знаковых мероприятий. Чемпионат России, финал Кубка России и соревнования FIS по горнолыжному спорту. Камчатка, гора Морозная, 28 марта - 5 апреля. В соревнованиях в 2020 году примут участие порядка 150 спортсменов, в том числе представители стран АТР. 27-е Международные массовые лыжные соревнования «Авачинский марафон-2020». Авачинский марафон с 2005 года включен в календарь Международной федерации лыжного спорта и входит в состав Суперкубка России по лыжным марафонам Гран-При Russialoppet. Трасса марафона проходит у подножия Авачинского вулкана. Чемпионат и Первенство России по ски-альпинизму, международные соревнования по ски-альпинизму ISMF «KAMCHATKA RACE». Краевые соревнования по лыжным гонкам «Мутновский экстремальный марафон». Чемпионат Камчатского края по кроссу на снегоходах.

Весь снежный сезон местом притяжения для лыжников был Сахалин. СТК «Горный воздух» в апреле по случаю завершения горнолыжного сезона организует костюмированный «Снежный карнавал» (12 апреля) и экстремальное закрытие горнолыжного сезона - «Жаркий спуск» (19 апреля).

«Baikal Travel Mart - Туризм и отдых в Бурятии». Значимое событие для профессионалов сферы туризма Байкальского региона: ворк-шопы, вебинары, мастер-классы, консультации.

XXIX Фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» - ежегодное крупнейшее событие музыкальной жизни Владивостока и всего Дальневосточного региона, настоящий праздник для поклонников высокого искусства, а для исполнителей - своеобразный ежегодный итог и одновременно стартовая площадка для новых творческих свершений.

X Международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР Юрия БАШМЕТА пройдет 07 - 14 апреля в городах Хабаровске, Комсомольске-на-

Амуре, Амурске. В фестивале принимают участие коллективы и известные музыканты из разных стран.

Май

Владивосток в мае традиционно примет Тихоокеанский туристский форум (16 - 24 мая). Это одно из главных отраслевых событий в сфере туризма на территории АТР. В рамках форума пройдет Международная туристская выставка «PITE» (Pacific International Tourism EXPO).

Выставка катеров и яхт «Vladivostok Boat Show» (17-19 мая, г. Владивосток). Это яркое событие в жизни города, поддерживающее статус Владивостока как центра яхтенного и морского туризма. Здесь любители моря могут найти все самое новое и интересное в сфере водного транспорта. Ежегодно в выставке принимают участие около 100 компаний из России и стран АТР. За несколько дней мероприятие посещают более 4500 человек.

Фестиваль дальневосточных мидий + «мидиясаммит» (14-24 мая, г. Владивосток) - отличное время, чтобы лакомиться мидиями, сидя в ресторане у моря под лучами весеннего солнца с бокалом вина!

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2020» традиционно приглашает гостей в город Благовещенск. Мероприятие является уникальной площадкой для представления продукции и услуг малого и среднего бизнеса предприятиям, реализующим крупные инвестиционные проекты в Амурской области. В проекте принимают участие до 200 российских и иностранных компаний.

IX Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» пройдет 25 - 31 мая в г. Хабаровске. Это второй крупнейший военно-музыкальный фестиваль в России после фестиваля «Спасская Башня», который проходит в Москве. Кроме лучших духовых оркестров России в мероприятиях Фестиваля принимают участие и оркестры из зарубежных стран. Программа включает сольные выступления оркестров в концертных залах и на открытых площадках города Хабаровска, плац-концерты, марш-парад, гала-концерт, исполнение музыкальных произведений в составе сводного оркестра участников фестиваля.

Июнь

XI Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», г. Благовещенск. За семь дней Фестиваля будет представлено более 60 уникальных проектов одновременно на двух берегах пограничной реки Амур.

Амурский международный туристический форум «AMUR TRAVEL» пройдет в Зейском районе Амурской области. Здесь можно будет познакомиться с новыми маршрутами экологического, промышленного, сельского, спортивного, событийного и других видов туризма на Дальнем Востоке России.

Молодежный образовательный форум «Амур» пройдет в г. Комсомольске-на-Амуре. Форум «Амур» - это одна из важнейших инновационных площадок, нацеленных на вовлечение активной молодежи в развитие страны, формирование команд, способных обеспечить инициацию, запуск, сопровождение и вывод на рынок проектов развития Дальнего Востока.

Дни международного бизнеса в г. Хабаровске - крупнейший региональный экспортный форум, нацеленный на продвижение продукции дальневосточных производителей на зарубежные рынки. На площадках Форума собираются сотни участников, в том числе из 10-ти стран: КНР, Япония, Республика Корея, США, Республика Беларусь, КНДР, Монголия, Индия, Малайзия и Вьетнам.

Одним из самых колоритных, уникальных, брендовых стал в Забайкальском крае Международный фестиваль старообрядческой и славянской культуры «Семейская круговая», который проходит в Красном Чикое - одном из красивейших сел Забайкалья ( 5-8 июня). Гостей ждут сотни старинных песен над чикойской тайгой, аутентичное вокальное мастерство, реконструкция ритуально-обрядовых комплексов, выставки-ярмарки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, ежедневные «вечерки».

Эвенкийский национальный фестиваль «Бакалдын» (этнографический комплекс «Эвенкийская деревня») пройдет в с. Первомайское Тындинского района Амурской области.

Региональный эвенский праздник встречи Нового года (Нового солнца) «Хэбденек» пройдет в Магадане 20 июня. Когда во всем мире уже середина лета, в Магадане только кончилась весна - нэлкэни. Это значит, что наступило время праздновать северный Новый год «Хэбденек».

Праздник Камчатского края «День первой рыбы». Это традиционный праздник, когда аборигены встречают первого лосося в камчатских реках, совершая всевозможные обряды, чтобы магическим способом заманить рыбу в реки, чтобы обеспечить ее добычу в течение летне-осеннего сезона. Праздник пройдет на берегу Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском.

Фольклорно-обрядовое мероприятие «Праздник Первой горбуши» пройдет 27 июня на берегу залива Советская Гавань. Цель праздника - сохранение национальной культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера - орочей.

В национальном селе Авангай Камчатского края пройдет XXXI краевой фольклорный праздник «Нургэнэк» - встреча Нового года по эвенскому календарю. Ровно в полночь под звуки бубна проводится обряд - все участники праздника принимают в нем участие, берутся за руки, исполняют танец «Норгали»; круг символизирует солнце, а руки - солнечные лучи.

Ысыах Туймаады - якутский праздник лета. Представляет собой весенне-летний праздник в честь Бога Айыы и возрождения природы, сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных и ловких. Пройдет в Якутске 27-28 июня.

Июль

XIV Международный бурятский фестиваль «Алтаргана-2020» состоится с 16 по 18 июля в Агинском Бурятском округе Забайкальского края. Грандиозный фестиваль традиционной бурятской культуры и спорта раз в два года становится местом встречи различных исторических эпох в жизни бурятского народа. В программу Фестиваля входят соревнования по национальным видам спорта: бурятской борьбе и стрельбе из лука по древним правилам, конные скачки...

«Наадан Сурхарбаан» (30 июня - 3 июля) - один из самых любимых национальных летних праздников в Бурятии, который проходит одновременно на центральном стадионе г. Улан-Удэ и в с. Верхняя Иволга, на ипподроме при Иволгинском дацане. Каждое село, район выставляют лучших баторов (борцов-богатырей), мэргэнов (метких стрелков), коней и ловких наездников. В программу, кроме традиционных видов спорта, входят бурятские этнические забавы: разбивание хребтовой кости «hээршаалган», игра в кости «шагай наадан.

«Ночь Ёхора» - Международный фестиваль исполнителей кругового танца. «Ночь Ёхора» - единственный в своем роде - пройдет в г. Улан-Удэ 3 июля. Ёхор - это бурятский круговой танец, отображающий солярный круг. Танцуя Ёхор, люди погружаются в атмосферу духовного единения; танец сопровождается песнопением участников. В программу Фестиваля входит великолепная концертная программа от театра «Байкал».

«Голос кочевников» - Международный музыкальный фестиваль в формате world music - является музыкальной визитной карточкой Республики Бурятия. Он пройдет 11-12 июля в с. Ацагат, этнокомплексе «Степной кочевник». На этом Фестивале нужно побывать хотя бы один раз, чтобы познакомиться с музыкантами высочайшего уровня, которые на основе народной музыки создают современное музыкальное искусство.

Фестиваль гребешка «На гребне!» (1 - 15 июля, г. Владивосток). Гребешок - один из ценнейших продуктов дальневосточной кухни. Главная концепция гастрономического двухнедельного праздника, организованного командой паназиатского ресторана Zuma, - культовый сезонный продукт подается в сыром виде по одинаковой во всех заведениях-участниках промоцене.

Международный заплыв «Дружба» на реке Амур» (г. Благовещенск). Традиционное ежегодное российско-китайское физкультурное мероприятие, проводимое с 2001 года. В заплыве принимают участие около 300 пловцов с обеих сторон.

XXIV Районный фестиваль творчества коренных малочисленных народов севера «Аист над Амуром» пройдет 25 июля в с. Вознесенском Хабаровского края. Это фестиваль традиционной культуры, историко-культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.

Всероссийский фестиваль старательского мастерства «Золотой фестиваль». Единственный в России фестиваль старательского мастерства проходит каждый июль в Магадане. Увидеть воочию как добывают настоящее колымское золото можно на главном событии Фестиваля во время соревнований по промывке грунта «Старательский фарт» - как в качестве участника, так и в качестве зрителя. По итогам соревнований участники получают дипломы, а победители - денежные вознаграждения в размере до 1 000 000 рублей.

Национальный праздник народов Крайнего Северо-Востока «Бакылдыдяк» («Встреча») (18 июля, г. Магадан). Издревле аборигены, проживающие на территории Магаданской области, кочевали к местам нереста рыбы, встречались, заготавливали запасы и проводили ярмарки. С этим масштабным событием связан ряд древних обрядов, которые и сегодня составляют основу праздника. На берегу Охотского моря разбивают стойбища, со всех сторон доносятся звуки бубна и варгана, а в морском воздухе витает запах ухи, которую может попробовать каждый желающий.

V Международный фестиваль «Мариинский» (июль-август, г. Владивосток). Самый крупный культурный проект региона - Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский». В его программе выступают ведущие исполнители мировой оперы, балета и инструментальной музыки из России, стран АТР, Европы, Америки.

Август

«Еланка фест-2020». Проводится ежегодно в начале августа на скальном полигоне рядом с селом Еланка Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия). В рамках фестиваля организуется палаточный городок на берегу реки Лены, традиционные песни у костра под звездным небом, дискотека, веревочный парк, стрельба из лука, байдарки, бег по пересеченной местности и йога.

Краевой праздник «День вулкана» пройдет на Камчатке с 14 по 16 августа. Камчатка - край вулканов. У жителей и гостей Камчатки есть уникальная возможность получить незабываемые впечатления от чудесных ландшафтов, подняться на вершину огнедышащего вулкана, прикоснуться к красоте камчатской природы. Место проведения: Камчатский край, Авачинский вулкан и Козельский вулкан.

«Байкальский ветер». Межрегиональный фестиваль по водным видам спорта - это зрелищные соревнования по виндсерфингу, кайтсерфингу, SUP-cерфингу, гонкам на каноэ-двойке, байдарке и плаванию в открытой воде. Песчаная коса Посольского Сора Байкала в дни Фестиваля собирает около 1000 любителей активного отдыха из Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Благовещенска, Читы, Красноярска, Новосибирска.

V ежегодный поселковый фестиваль «Три спаса: медовый, яблочный, ореховый» пройдет 30 августа в п. Эльбан Хабаровского края. Творческие коллективы представляют программу в форме театрализованного действия (инсталляция частного подворья), вокальное исполнение, танцевальные композиции, отражающие традиции и обряды праздника «Три спаса».

Сентябрь

Фестиваль «Владивостокская крепость» познакомит гостей с историко-культурным наследием фортификационных объектов Владивостокской крепости.

X Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» - это эхо большого мира кино, которое звучит и на краю света. И в то же время, это ответ, который дает Восток на вопросы Запада.

II Международная Дальневосточная регата «СКФ Белый Парус Мира 2020» ( 31 августа-6 сентября, г. Владивосток). К участию в Регате-2020 приглашены порты Йосу (Yeosu, Южная Корея) и Нанао (Nanao, Япония). Парусники будут пришвартованы у причала в каждом из городов и открыты для посещения.

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Забайкальскому краю - любо!» будет проходить с 6 по 9 августа в селе Кыра Кыринского района Забайкальского края. Традиционно его участниками становятся исполнители из порядка десяти районов края, соседней Бурятии и других регионов России. Особый казачий характер, особенности бытового и военного уклада раскрывают реконструкции семейных казачьих обрядов.

Литературный праздник «Забайкальская осень» пройдет в Чите и районах Забайкальского края. Мероприятия литературного праздника представляют большой интерес для профессиональных и самодеятельных прозаиков и поэтов, ученых-литературоведов, литературных организаций и объединений городов и районов края, учителей русского языка и литературы и др.

XVIII Открытый российский фестиваль кино и театра «Амурская осень». В область ежегодно приезжают более 150 гостей - деятелей театра и кино, представителей столичной прессы, участниками мероприятий являются более 30 тысяч гостей и жителей Амурской области.

XVIII кинофестиваль «Меридианы Тихого». Фестиваль проходит во Владивостоке с 2003 года. Ежегодно в кинофестивале принимают участие около шестидесяти стран мира, в оргкомитет приходит более 850 фильмов.

Этнокультурный фестиваль «Великие мелодии - великой степи» пройдет 26-27 сентября в п. Новоселенгинск Республики Бурятия. Он приурочен к 355-летию основания Селенгинского острога. Фестиваль познакомит гостей с традиционной музыкой бурятского народа и народными инструментами. В концерте примут участие 108 морин-хуристов, звезды бурятской и монгольской культуры, здесь же пройдут районные конкурсы по сувенирной продукции и смотр-конкурс юрт среди поселений района.

Galaxy Vladivostok Marathon. Международный владивостокский марафон, который пройдет 26 сентября, - это одно из самых масштабных беговых событий г. Владивостока и ДФО с уникальным маршрутом.

«День тигра» пройдет 27 сентября на территории Уссурийского городского округа. Гостей ожидают праздничное шествие и фестиваль танцевальных команд, тематические площадки с мастер-классами и квестами.

Праздник Камчатского края «Алхалалалай» пройдет 12-13 сентября в пригороде г. Петропавловска-Камчатского, в ительменском стойбище «Пимчах».

Октябрь

Дальневосточная Неделя Туризма приглашает гостей на Сахалин. Организаторы готовят культурные события и фестивали.

Амурский экономический форум состоится в г. Благовещенске. Это эффективная площадка развития отношений между представителями малого и среднего бизнеса Амурской области и провинции Хэйлунцзян.

Фестиваль цирка «Мамонтенок» пройдет в г. Якутске. Якутия давно стала центром развития циркового искусства на Дальнем Востоке. Ее «Бриллиантовый» цирк с большим успехом гастролирует в регионах России и за рубежом. Фестиваль - это смотр лучших творческих коллективов, талантливых детей и молодежи.

Фестиваль «Держи краба» (15-30 октября, Владивосток) - общероссийский гастрономический фестиваль, посвященный камчатским крабам.

Ноябрь

XVII Международный Джазовый фестиваль во Владивостоке - один из самых известных джазовых фестивалей на Дальнем Востоке и одно из важнейших музыкальных событий приморской столицы. Он проходит ежегодно осенью, как и большинство джазовых фестивалей в мире.

Региональная туристическая выставка «Камчатка - твое невероятное приключение!» пройдет 9-10 октября в Петропавловске-Камчатском (КВЦ-инвест, ул. Северо-Восточное шоссе, 27). В мероприятии примут участие представители туристской индустрии Камчатского края, особо охраняемых природных территорий, гостиниц и гостевых домов, организаций общественного питания, транспортных компаний, музеев, мастера народных промыслов.

Праздник Камчатского края «Хололо» пройдет 4 ноября в г. Петропавловске-Камчатском на берегу Озерновской косы. Это праздник конца охоты на морского зверя, который проводят береговые коряки.

Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» (28 ноября - 1 декабря) - одно из ключевых мероприятий событийного туризма в России, которое с каждым годом собирает все больше гостей. Главное событие фестиваля - это зажжение первой официальной новогодней елки страны с участием Деда Мороза, который приезжает из Великого Устюга, чтобы получить из рук Чысхаана символ холода.

Неделя моды «Baikal Fashion Week 2020» (5 декабря, г. Улан-Удэ). Современный фестиваль одаренных дизайнеров - любимое событие творческой молодежи.

Декабрь

Городской конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь» состоится в декабрь в городском парке культуры и отдыха «Динамо» г. Хабаровска.

КСТАТИ

Вокруг да около ВЭФ

Восточный экономический форум (ВЭФ)-2020, остров Русский, сентябрь. ВЭФ - авторитетная площадка для встречи международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти.

В рамках ВЭФ будет представлен ряд перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, пригодных для практической реализации. Гостей Форума и Владивостока в эти дни ждет «Улица Дальнего Востока», которую построят дальневосточные регионы на набережной кампуса ДФУ.

КРОМЕ ТОГО

Владивостокцы дачи не жалуют

Нужно ли владивостокцам море? Действительно ли жители города предпочитают проводить отпуск на даче? В период подготовки к летнему сезону-2020 эксперты международного туристического метапоиска Momondo.Ru провели опрос и выяснили, как отдыхают жители Владивостока.

«Несмотря на то, что большинство владивостокцев по-прежнему стремится на пляж, очевиден пробуждающийся интерес к альтернативным видам отдыха, прежде всего, к путешествиям по России. При этом на федеральном уровне налицо тенденция к более тщательной подготовке и планированию отпуска – с погружением в историю страны, изучением языка и новостных сводок. Все это позволяет предположить, что россияне стали отдыхать более осознанно, а стереотипы о русских туристах скоро станут пережитком прошлого», – комментирует Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo.ru в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.