Во Владивостоке прошли онлайн-переговоры российского и корейского бизнеса

Подписаны соглашения на несколько миллионов долларов

Во Владивостоке прошли онлайн-переговоры между компаниями южнокорейской провинции Северная Кёнсан и российскими компаниями. Всего прошло 62 встречи, в результате которых были подписаны соглашения на 3 500 000 долларов.

Администрация провинции Северна Чолла и Агентство развития экономики и торговли провинции провели 25 июня онлайн переговоры c компаниями г. Владивостока. Данное мероприятие должно помочь корейским компаниям выйти на российский рынок в рамках Новой северной политики РК.





Данное мероприятие является мерой борьбы с глобальным экономическим кризисом, усугубленным коронавирусом COVID 19, и рассчитано на стимулирование экспорта компаний провинции Северная Чолла.

В переговорах приняли участие 9 российских компаний, специализирующихся на импорте косметики и продуктов питания. Они провели 62 онлайн встречи с 20-ю корейскими поставщиками, в результате чего были подписаны соглашения о поставках товаров на общую сумму 3 520 000 долларов.





Для успешного проведения переговоров, образцы товаров были заранее отправлены в Россию и предоставлены потенциальным компаниям-импортерам для их тестирования.





Кроме того, 19 июня 2020 г. для лучшего понимания российского рынка корейским компаниям был проведен онлайн семинар по стратегии выхода на зарубежные рынки.