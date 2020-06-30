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Во Владивостоке прошли онлайн-переговоры российского и корейского бизнеса
Подписаны соглашения на несколько миллионов долларов
Во Владивостоке прошли онлайн-переговоры между компаниями южнокорейской провинции Северная Кёнсан и российскими компаниями. Всего прошло 62 встречи, в результате которых были подписаны соглашения на 3 500 000 долларов.
Администрация провинции Северна Чолла и Агентство развития экономики и торговли провинции провели 25 июня онлайн переговоры c компаниями г. Владивостока. Данное мероприятие должно помочь корейским компаниям выйти на российский рынок в рамках Новой северной политики РК.
Данное мероприятие является мерой борьбы с глобальным экономическим кризисом, усугубленным коронавирусом COVID 19, и рассчитано на стимулирование экспорта компаний провинции Северная Чолла.
В переговорах приняли участие 9 российских компаний, специализирующихся на импорте косметики и продуктов питания. Они провели 62 онлайн встречи с 20-ю корейскими поставщиками, в результате чего были подписаны соглашения о поставках товаров на общую сумму 3 520 000 долларов.
Для успешного проведения переговоров, образцы товаров были заранее отправлены в Россию и предоставлены потенциальным компаниям-импортерам для их тестирования.
Кроме того, 19 июня 2020 г. для лучшего понимания российского рынка корейским компаниям был проведен онлайн семинар по стратегии выхода на зарубежные рынки.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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