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Энергетики будут погашать убытки
ДЭК воздержится от выплаты дивидендов
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро») не будет выплачивать дивиденды за 2018 год, а большую часть прибыли направит на погашение убытков прошлых лет. Энергетики не платят дивиденды в течение уже многих лет. В том числе по итогам 2017 года компания не платила дивиденды в связи с получением чистого убытка.
ДЭК в 2018 году получила чистую прибыль по РСБУ в размере 1,11 млрд рублей против 3,719 млрд рублей чистого убытка в 2017 году.
Акционеры ДЭК на годовом собрании утвердили следующее распределение прибыли: 1 млрд 054,82 млн рублей (95%) - на погашение убытков прошлых лет; 55,517 млн рублей (5%) - в резервный фонд.
В новый совет директоров, сформированный на годовом собрании, вошли 8 представителей «Русгидро» и 7 представителей кипрской компании Donalink Ltd. (структура Андрея МЕЛЬНИЧЕНКО, бенефициара СУЭК и «Сибирской генерирующей компании»).
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ДЭК является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне, ежегодно поставляет потребителям на розничном рынке более 23 млрд кВт.ч электроэнергии, из этого объема около 25% отпускается населению. ДЭК также осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО «Дальневосточная генерирующая компания», АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами. Основным акционером ДЭК является ПАО «РусГидро» с долей 52,07% (1,04% - прямой контроль, 51,03% - через АО «РАО ЭС Востока»). Компании AIM Capital SE, аффилированной с Андреем Мельниченко, принадлежат 40,38%.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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