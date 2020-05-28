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В порту Владивосток построят новый холодильник

28 Мая 2020, 17:23 | Владивосток

Стоимость нового объекта, рассчитанного прежде всего для хранения рыбопродукции, оценивается в 1,8 млрд рублей

Акционеры ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) не испугались кризиса на фоне пандемии – совет директоров порта одобрил строительство нового холодильного комплекса стоимостью не более 1,8 млрд рублей. Новый объект на 32 тыс. тонн единовременного хранения предполагается построить за 20 месяцев.

В настоящее время в порту работает холодильный комплекс на 12,5 тыс. тонн, он задействован в перевалке рыбы как для внутреннего рынка, так и на экспорт. По грузообороту рыбной продукции ВМРП занимает первое место среди портов РФ.

Досье газеты «Золотой Рог»: «Владивостокский морской рыбный порт» представляет собой универсальный перегрузочный комплекс, способный осуществлять операции с различными видами грузов и переработку рыбопродукции. В 2019 году «Владморрыбпорт» увеличил перевалку грузов на 1% по сравнению с 2018 годом, до 4,592 млн тонн. Основным акционером порта (52,14% обыкновенных акций) является ООО «Геотэкс», гендиректором которого работает Владимир КАТУНИН, сын экс-совладельца холдинга Evraz Александра КАТУНИНА. Член совета директоров порта, гендиректор ООО «ВМРП Инвест» Денис САРАНА контролирует около 35% акций.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: рыба  порт  стивидор  инвестиции  Денис Сарана  холодильник  вмрп  проект  акционеры 



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