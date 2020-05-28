Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В порту Владивосток построят новый холодильник
Стоимость нового объекта, рассчитанного прежде всего для хранения рыбопродукции, оценивается в 1,8 млрд рублей
Акционеры ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) не испугались кризиса на фоне пандемии – совет директоров порта одобрил строительство нового холодильного комплекса стоимостью не более 1,8 млрд рублей. Новый объект на 32 тыс. тонн единовременного хранения предполагается построить за 20 месяцев.
В настоящее время в порту работает холодильный комплекс на 12,5 тыс. тонн, он задействован в перевалке рыбы как для внутреннего рынка, так и на экспорт. По грузообороту рыбной продукции ВМРП занимает первое место среди портов РФ.
Досье газеты «Золотой Рог»: «Владивостокский морской рыбный порт» представляет собой универсальный перегрузочный комплекс, способный осуществлять операции с различными видами грузов и переработку рыбопродукции. В 2019 году «Владморрыбпорт» увеличил перевалку грузов на 1% по сравнению с 2018 годом, до 4,592 млн тонн. Основным акционером порта (52,14% обыкновенных акций) является ООО «Геотэкс», гендиректором которого работает Владимир КАТУНИН, сын экс-совладельца холдинга Evraz Александра КАТУНИНА. Член совета директоров порта, гендиректор ООО «ВМРП Инвест» Денис САРАНА контролирует около 35% акций.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В порту Владивосток построят новый холодильник
- Во Владивостоке построят еще один жилой "небоскреб"
- Аэропорт Владивосток подсчитывает убытки
- На Шаморе построят 4-звездочную гостиницу
- На острове Русском взбунтовались рабочие со "стройки века"
- Бывший президент FESCO нашел новое место работы
- Выгрызая зубами каждый доллар
- Первый рейс японской авиакомпании JAL приземлился во Владивосток
- Заирбек Юсупов останется генеральным директором ВМТП
- Полномочия гендиректора "Владивостокского морского торгового порта" будут продлены еще на три года
Новости раздела
- В порту Владивосток построят новый холодильник
- Во Владивостоке построят еще один жилой "небоскреб"
- "Роснефть" не оставила в беде владивостокский зоопарк
- Аэропорт Владивосток подсчитывает убытки
- На Шаморе построят 4-звездочную гостиницу
- На острове Русском взбунтовались рабочие со "стройки века"
- Бывший президент FESCO нашел новое место работы
- Выгрызая зубами каждый доллар
- Одно из самых статусных мероприятий Владивостока презентует новый формат общения
- Колонизаторы Свободного порта
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На дорогах появились автомобили с наклейками в виде буквы "А"
- Застрявшие в Китае россияне: "Да, идиоты, да, недооценили опасность"
- Карантин оправдан, а паника – нет
- Новый жилой комплекс во Владивостоке строит компания с китайским капиталом
- На Дальнем Востоке семьи начали массово разводиться ради льготной ипотеки
- Голосуй сердцем и мышью
- В центре Владивостока можно будет гулять вдоль моря
- Коронавирус ударил по регистрации прав
- С коронавирусом борись, но про зиму не забывай
- Парку и миллиарда будет мало