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Президент России Владимир Путин подписал закон об острове Русском
Президент подписал закон, касающийся работы международных фондов на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.
Такие фонды можно создавать в специальных административных районах. Сейчас режим распространяется на коммерческие компании, а новый закон дает разрешение работать в таких районах и некоммерческим организациям.
Правом проведения документарных проверок на соответствие деятельности фонда его целям наделяется Минюст.
Напомним, в августе прошлого года Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Приморском крае и в Калининградской области - на островах Русский и Октябрьский специальных административных районов (САР) - зон с льготными условиями для работы иностранных компаний.
Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.
Как отмечается в пояснительных материалах, законом предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».
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