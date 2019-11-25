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Первый форум экспортеров "Экспортный потенциал Приморья" состоится во Владивостоке
Одной из главных тем мероприятия станет экспорт туристических услуг. Эксперты расскажут, как продвигать на зарубежный рынок медицинские услуги, обозначат мировые тренды развития в сфере гостеприимства, а также оценят экспортный потенциал региональных туристических продуктов. Форум проводит центр «Мой бизнес» совместно с Администрацией Приморского края 2 декабря. Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация.
На площадке форума встретятся более 300 экспортеров и предпринимателей, которые только собираются покорить зарубежные рынки. Сейчас тенденция мировой экономики — увеличение доли экспорта услуг. Для Приморья в этом смысле очевидной точкой роста является сфера туризма.
Деловая программа форума включает шесть ключевых сессией, одной из главных тем станет экспорт медицинских услуг. В Приморье у иностранных гостей наиболее востребованы направления офтальмологии, стоматологии, генетики и репродукции, услуги перинатального центра и терапия онкологических заболеваний. Эксперты секции расскажут про новые тренды и представят успешные кейсы по привлечению приморскими и российскими компаниями зарубежных клиентов
— Для края медицинский экспорт — направление стратегически важное по ряду факторов. Первое — это географическая близость к огромным целевым рынкам потребителей. Второе — удобная логистика. И третье — наличие упрощенных визовых режимов или же возможность пересечения границы без получения виз, например, для жителей Китая. Четвертый фактор — низкая стоимость в перерасчете на национальную валюту тех услуг, которые здесь могут предоставляться, — отметил врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков.
В рамках сессии «Экспорт туристических услуг Приморского края» спикеры расскажут, чем предприниматели могут привлечь иностранных туристов и какие новые направления стоит развивать малому бизнесу. О гастрономическом туризме расскажет руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна Заречнева. Она подведет итоги прошедших гастрономических фестивалей и анонсирует новые идеи.
— Экспорт долгое время ассоциировался только с продажей товаров местного производства за границу. Мы помогаем экспортерам адаптировать свой товар для зарубежного покупателя и вывести его на новый рынок. Сейчас нужно учитывать, что в Приморье приезжает много иностранцев и они становятся потребителями услуг наших предпринимателей. Мы, обладая знаниями о предпочтениях зарубежных гостей, поможем малому бизнесу выйти на новый уровень. Ведь вызов заключается не только в том, чтобы на высоком уровне работать с существующем турпотоком, нужно сформировать такой турпродукт для иностранцев, чтобы из тысяч возможных направлений для путешествия, они выбирали именно Приморье, — сказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.
Тренды на рынке гостиниц, хостелов и других мест размещения туристов эксперты обсудят на отдельной сессии. Член правления Российской Гостиничной Ассоциации, эксперт по классификации гостиниц (Москва) Екатерина Гаранина представит успешные кейсы по стимулированию экспорта гостиничных услуг и ответ на вопрос – какой номер туристы считают идеальным для отдыха?
На площадке «Электронная коммерция: продажи будущего» будут обсуждать новые тренды продвижения услуг с помощью онлайн платформ — Amazon.com, Alibaba.com, Tmall.com, 1688.com, Taobao и других.
Также форум будет полезен и приморским производителям. На секции «Экспортный потенциал региональных продуктов» эксперты расскажут какие товары больше всего привлекают внимание иностранцев и какие новые рынки открываются для традиционных продуктов из Приморья.
Ознакомиться с полной программой форума можно по ссылке https://drive.google.com/open?id=15XHexTxhSerGV-D3yhaSZ2xFhA07pz6Y. Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация.
Напомним, что наращивание объема экспорта услуг – одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта — с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США. Для достижения этой цели Российский экспортный центр и центр «Мой бизнес» в Приморском крае предоставляют государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, экспортирующим свои товары и услуги.
По вопросам участия + 7 (423) 2999 514
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