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Первый форум экспортеров "Экспортный потенциал Приморья" состоится во Владивостоке

25 Ноября 2019, 09:17 | Владивосток

Одной из главных тем мероприятия станет экспорт туристических услуг. Эксперты расскажут, как продвигать на зарубежный рынок медицинские услуги, обозначат мировые тренды развития в сфере гостеприимства, а также оценят экспортный потенциал региональных туристических продуктов. Форум проводит центр «Мой бизнес» совместно с Администрацией Приморского края 2 декабря.  Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация.

На площадке форума встретятся более 300 экспортеров и предпринимателей, которые только собираются покорить зарубежные рынки. Сейчас тенденция мировой экономики — увеличение доли экспорта услуг. Для Приморья в этом смысле очевидной точкой роста является сфера туризма.

Деловая программа форума включает шесть ключевых сессией, одной из главных тем станет экспорт медицинских услуг. В Приморье у иностранных гостей наиболее востребованы направления офтальмологии, стоматологии, генетики и репродукции, услуги перинатального центра и терапия онкологических заболеваний. Эксперты секции расскажут про новые тренды и представят успешные кейсы по привлечению приморскими и российскими компаниями зарубежных клиентов

— Для края медицинский экспорт — направление стратегически важное по ряду факторов. Первое — это географическая близость к огромным целевым рынкам потребителей. Второе — удобная логистика. И третье — наличие упрощенных визовых режимов или же возможность пересечения границы без получения виз, например, для жителей Китая. Четвертый фактор — низкая стоимость в перерасчете на национальную валюту тех услуг, которые здесь могут предоставляться, — отметил врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков.

В рамках сессии «Экспорт туристических услуг Приморского края» спикеры расскажут, чем предприниматели могут привлечь иностранных туристов и какие новые направления стоит развивать малому бизнесу. О гастрономическом туризме расскажет руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна Заречнева. Она подведет итоги прошедших гастрономических фестивалей и анонсирует новые идеи.

— Экспорт долгое время ассоциировался только с продажей товаров местного производства за границу. Мы помогаем экспортерам адаптировать свой товар для зарубежного покупателя и вывести его на новый рынок. Сейчас нужно учитывать, что в Приморье приезжает много иностранцев и они становятся потребителями услуг наших предпринимателей. Мы, обладая знаниями о предпочтениях зарубежных гостей, поможем малому бизнесу выйти на новый уровень. Ведь вызов заключается не только в том, чтобы на высоком уровне работать с существующем турпотоком, нужно сформировать такой турпродукт для иностранцев, чтобы из тысяч возможных направлений для путешествия, они выбирали именно Приморье, — сказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Тренды на рынке гостиниц, хостелов и других мест размещения туристов эксперты обсудят на отдельной сессии. Член правления Российской Гостиничной Ассоциации, эксперт по классификации гостиниц (Москва) Екатерина Гаранина представит успешные кейсы по стимулированию экспорта гостиничных услуг и ответ на вопрос – какой номер туристы считают идеальным для отдыха?

На площадке «Электронная коммерция: продажи будущего» будут обсуждать новые тренды продвижения услуг с помощью онлайн платформ — Amazon.com, Alibaba.com, Tmall.com, 1688.com, Taobao и других.

Также форум будет полезен и приморским производителям. На секции «Экспортный потенциал региональных продуктов» эксперты расскажут какие товары больше всего привлекают внимание иностранцев и какие новые рынки открываются для традиционных продуктов из Приморья.

Ознакомиться с полной программой форума можно по ссылке  https://drive.google.com/open?id=15XHexTxhSerGV-D3yhaSZ2xFhA07pz6Y. Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация.

Напомним, что наращивание объема экспорта услуг – одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта — с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США. Для достижения этой цели Российский экспортный центр и центр «Мой бизнес» в Приморском крае предоставляют государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, экспортирующим свои товары и услуги.

По вопросам участия + 7 (423) 2999 514

[email protected]

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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