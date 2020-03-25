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На Шаморе построят 4-звездочную гостиницу
На 49 номеров разных категорий
ООО «Лазур» построит на побережье бухты Лазурная (она же Шамора) во Владивостоке гостиницу уровня «4 звезды» на 49 номеров разных категорий. Кредит на сумму 202,5 млн рублей компании выдл МСП Банк под поручительство «Гарантийного Фонда Приморского края».
Финансирование предоставлено по ставке 8,5% годовых на 7 лет в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП министерства экономического развития РФ.
Для отдыхающих будут доступны сауна, кафе, охраняемая парковка и другие сервисы.
Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Лазур» зарегистрировано в мае 2018 года. Уставный капитал компании составляет 5 млн рублей. Учредителем компании является ООО «Лотс» (Владивосток), имеющее в собственности базу отдыха, расположенную вдоль песчаного побережья бухты Лазурная. Основным владельцем ООО является его гендиректор Людмила СЛЕПЦОВА, которой принадлежит 65% капитала.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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