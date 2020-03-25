www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 78.85 р. 100 JPY: 71.21 р.
EUR: 85.43 р. 10 CNY: 11.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

На Шаморе построят 4-звездочную гостиницу

25 Марта 2020, 13:36 | Владивосток

На 49 номеров разных категорий

ООО «Лазур» построит на побережье бухты Лазурная (она же Шамора) во Владивостоке гостиницу уровня «4 звезды» на 49 номеров разных категорий. Кредит на сумму 202,5 млн рублей компании выдл МСП Банк под поручительство «Гарантийного Фонда Приморского края».

Финансирование предоставлено по ставке 8,5% годовых на 7 лет в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП министерства экономического развития РФ.

Для отдыхающих будут доступны сауна, кафе, охраняемая парковка и другие сервисы.

Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Лазур» зарегистрировано в мае 2018 года. Уставный капитал компании составляет 5 млн рублей. Учредителем компании является ООО «Лотс» (Владивосток), имеющее в собственности базу отдыха, расположенную вдоль песчаного побережья бухты Лазурная. Основным владельцем ООО является его гендиректор Людмила СЛЕПЦОВА, которой принадлежит 65% капитала.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: гостиница  пляж  банк  туризм  шамора  кредит 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]