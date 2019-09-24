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ООО "Первомайская управляющая компания-2" информирует о проведении конкурса

24 Сентября 2019, 14:46 | Владивосток

Дата публикации извещения: 06.09.2019.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: г. Владивосток, ул. Катерная, д. 5а

Работы (объект): капитальный ремонт фасада дома

Заказчик(Организатор) конкурса: ООО «Первомайская управляющая компания-2» г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 34 кабинет № 1, тел. 8 (4232) 63 02 28,   [email protected]

Контактное лицо:  Моторина Наталья Геннадьевна

Начальная (максимальная) цена договора подряда:  2 340 470, 00 (два миллиона триста сорок  тысяч четыреста семьдесят  ) рублей.

Срок предоставления гарантии качества работ : 5 лет

Срок выполнения работ: до 01.12.2019 года.

Место, дата, время начала срока подачи заявок на участие в конкурсе :   с 06.09.2019 в  ООО «Первомайская управляющая компания-2» г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 34 кабинет № 1.

Место, дата, время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе  17.09.2019 в 9:00 часов.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие ,  рассмотрение     заявок, подведения итогов конкурса: 17.09.2019 в 9:00 часов,   г. Владивосток,  ул. Героев Хасана, д. 34 кабинет № 1.              

Официальный интернет-сайт для публикации:    ZRPRESS.ru

Срок подписания договора: 1 рабочий день после подписания протокола итогов конкурса.

Дата начала работ: в течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора

 

Приложение: конкурсная документация в составе:

1).        Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов

2)        Локальный ресурсный сметный расчёт (без учёта НДС 20%)

3).        Договор подряда

 

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Теги: извещение  конкурс 



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