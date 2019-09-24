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ООО "Первомайская управляющая компания-2" информирует о проведении конкурса
Дата публикации извещения: 06.09.2019.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: г. Владивосток, ул. Катерная, д. 5а
Работы (объект): капитальный ремонт фасада дома
Заказчик(Организатор) конкурса: ООО «Первомайская управляющая компания-2» г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 34 кабинет № 1, тел. 8 (4232) 63 02 28, [email protected]
Контактное лицо: Моторина Наталья Геннадьевна
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 340 470, 00 (два миллиона триста сорок тысяч четыреста семьдесят ) рублей.
Срок предоставления гарантии качества работ : 5 лет
Срок выполнения работ: до 01.12.2019 года.
Место, дата, время начала срока подачи заявок на участие в конкурсе : с 06.09.2019 в ООО «Первомайская управляющая компания-2» г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 34 кабинет № 1.
Место, дата, время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 17.09.2019 в 9:00 часов.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие , рассмотрение заявок, подведения итогов конкурса: 17.09.2019 в 9:00 часов, г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 34 кабинет № 1.
Официальный интернет-сайт для публикации: ZRPRESS.ru
Срок подписания договора: 1 рабочий день после подписания протокола итогов конкурса.
Дата начала работ: в течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора
Приложение: конкурсная документация в составе:
1). Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов
2) Локальный ресурсный сметный расчёт (без учёта НДС 20%)
3). Договор подряда
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