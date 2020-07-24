На острове Русском продолжается борьба с "веревочниками"

Поводом для проверки на территории, прилегающей к мысу Тобизина, послужили поступающие жалобы граждан

Специалисты административно-территориального управления Фрунзенского района совместно с сотрудниками полиции проводят рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности на прибрежных территориях острова Русского. В отношении так называемых «веревочников» составляют административные протоколы, которые направляются в суд для дальнейших разбирательств.

22 июля рейд пошел на территории, прилегающей к мысу Тобизина. Поводом для проверки послужили поступающие жалобы граждан. В результате в отношении предприимчивых граждан, требующих плату за проезд на пляж, здесь было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях.

«Взимать плату с граждан арендаторы имеют право только в том случае, если у них на руках есть соответствующий договор. Во всех остальных случаях эти требования незаконны. Рейдовые мероприятия по мере возможности проводятся если не ежедневно, то еженедельно. В летний сезон этот вопрос стоит у нас на особом контроле», – рассказывают специалисты административно-территориального управления Фрунзенского района.

Специалисты также отмечают, что при возникновении сомнений в законности взимания денежных средств при въезде на территорию пляжа гражданам предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции либо звонить по телефону 02 (для мобильных – 102).

Фото - административно-территориальное управление Фрунзенского района