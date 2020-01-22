Совладелец FESCO Магомедов не готов продать свою долю

Вопрос в том, кто пытается воспользоваться «нынешней ситуацией для извлечения личной выгоды»

Совладелец Транспортной группы FESCO (создана на базе ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) Зиявудин Магомедов опроверг информацию о намерении продать принадлежащую ему долю в группе. В состав группы входит ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, основная стивидорная компания в порту Владивосток).

«В последнее время все чаще распространяются слухи о том, что якобы по моему поручению и от моего имени ведутся переговоры о продаже моей доли в компании Fesco. К сожалению, эти слухи распространяются в стремлении воспользоваться моей нынешней ситуацией для извлечения личной выгоды. Чтобы эта целенаправленно распространяемая дезинформация никого не ввела в заблуждение, я официально заявляю, что я не поручал председателю совета директоров Fesco Лейле МАММЕД ЗАДЕ вести с кем бы то ни было переговоры о продаже принадлежащей мне доли в компании, и в настоящее время у меня нет намерения её продавать», - приводит заявление г-на Магомедова пресс-служба группы.

«Я официально информирую всех заинтересованных лиц о том, что Лейла Маммед Заде не имеет никаких полномочий на любые действия от моего имени, включая ведение переговоров о продаже принадлежащей мне доли в Fesco», - добавил Магомедов.

Ранее стало известно, что группа «Дело» интересуется возможностью вхождения в капитал FESCO. Еще одним претендентом на покупку доли в FESCO является арабский портовый оператор DP World. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлила срок рассмотрения ходатайства DP World до 26 февраля.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка", ПАО "Владивостокский морской торговый порт". В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном они работают на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО "ДВМП", 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.

Зиявудин Магомедов был задержан 30 марта 2018 года и с тех пор находится под арестом. Он обвиняется в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В конце декабря Мосгорсуд продлил его арест до 30 марта 2020 года.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото FESCO