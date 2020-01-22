Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Совладелец FESCO Магомедов не готов продать свою долю
Вопрос в том, кто пытается воспользоваться «нынешней ситуацией для извлечения личной выгоды»
Совладелец Транспортной группы FESCO (создана на базе ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) Зиявудин Магомедов опроверг информацию о намерении продать принадлежащую ему долю в группе. В состав группы входит ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, основная стивидорная компания в порту Владивосток).
«В последнее время все чаще распространяются слухи о том, что якобы по моему поручению и от моего имени ведутся переговоры о продаже моей доли в компании Fesco. К сожалению, эти слухи распространяются в стремлении воспользоваться моей нынешней ситуацией для извлечения личной выгоды. Чтобы эта целенаправленно распространяемая дезинформация никого не ввела в заблуждение, я официально заявляю, что я не поручал председателю совета директоров Fesco Лейле МАММЕД ЗАДЕ вести с кем бы то ни было переговоры о продаже принадлежащей мне доли в компании, и в настоящее время у меня нет намерения её продавать», - приводит заявление г-на Магомедова пресс-служба группы.
«Я официально информирую всех заинтересованных лиц о том, что Лейла Маммед Заде не имеет никаких полномочий на любые действия от моего имени, включая ведение переговоров о продаже принадлежащей мне доли в Fesco», - добавил Магомедов.
Ранее стало известно, что группа «Дело» интересуется возможностью вхождения в капитал FESCO. Еще одним претендентом на покупку доли в FESCO является арабский портовый оператор DP World. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлила срок рассмотрения ходатайства DP World до 26 февраля.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка", ПАО "Владивостокский морской торговый порт". В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном они работают на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО "ДВМП", 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.
Зиявудин Магомедов был задержан 30 марта 2018 года и с тех пор находится под арестом. Он обвиняется в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В конце декабря Мосгорсуд продлил его арест до 30 марта 2020 года.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото FESCO
Новости партнеров
Новости тематики
- Совладелец FESCO Магомедов не готов продать свою долю
- Как создать личный бренд расскажут спикеры из Сингапура, Москвы и Санкт-Петербурга во Владивостоке
- Первый форум экспортеров "Экспортный потенциал Приморья" состоится во Владивостоке
- Приморских предпринимателей научат соблюдать финансовый баланс
- Логистические решения для интернет-торговли обсудят на форуме "Мой бизнес" во Владивостоке
- Рыбный рынок в центре Владивостока обещают открыть в начале 2022 года
- ООО "Первомайская управляющая компания-2" информирует о проведении конкурса
- РЖД и FESCO запускают полностью электронное оформление импортных грузов через Владивостокский морской торговый порт
- Во Владивостоке устроили распродажу алмазов
- Арсеньевские авиастроители выплатят почти 1,5 миллиарда дивидендов
Новости раздела
- Совладелец FESCO Магомедов не готов продать свою долю
- Центр развития предпринимательства пригласил на бал
- От острова Русского инвесторы шарахаются как от чумы
- Зачем экс-мэр столицы Приморья задумал открыть во Владивостоке еще один аэропорт
- Решение об увольнениях на "Дальзаводе" назревало уже давно
- Аэропорт Владивосток отстает от графика
- Как создать личный бренд расскажут спикеры из Сингапура, Москвы и Санкт-Петербурга во Владивостоке
- ПСБ провел обучение жен военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке
- Президент России Владимир Путин подписал закон об острове Русском
- Первый форум экспортеров "Экспортный потенциал Приморья" состоится во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Ипотека под 2% оказалась ловушкой
- Известный приморский бизнесмен расширил свою бизнес-империю
- Медведев не согласился с Путиным!
- В России заговорили об очередной деноминации рубля
- Правительство страны возглавит профессиональный мытарь
- В Приморье из острова Попова хотят сделать "пилотный" проект
- На Сахалине возобновляет работу ведомство по привлечению инвестиций
- Аэродром "Пушистый" переходит в собственность Сахалинской области
- Олег Кожемяко: Скажу прямо, мы не волшебники
- Международный мост через реку Амур в Приамурье готов к вводу в эксплуатацию