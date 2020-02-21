Заирбек Юсупов останется генеральным директором ВМТП

Наблюдательный совет ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) продлил полномочия гендиректора Заирбека ЮСУПОВА на три года – по 25 февраля 2023 года включительно. Порт является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Приморского края.

Г-н Юсупов был назначен гендиректором ВМТП в марте 2016 года, до этого возглавлял ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). В феврале 2017 года набсовет ВМТП" принял решении о продлении его полномочий сроком на три года, на срок с 1 марта 2017 года по 25 февраля 2020 года включительно.

«Под руководством Заирбека Юсупова грузооборот порта увеличился более чем в два раза - с 5,6 млн тонн в 2016 году до рекордных 11,5 млн в 2019 году. За это время порт значительно увеличил скорость перевалки грузов - с 278 до 549 вагонов в сутки, провел комплексную программу модернизации производственных мощностей, расширил сотрудничество с партнерами, а также расширил социальный пакет сотрудников порта», - сообщили в пресс-службе ВМТП.

В настоящее время г-н Юсупов также занимает должность президента хоккейного клуба «Адмирал».

Досье деловой газеты «Золотой Рог»: «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта. Порт в 2019 году увеличил перевалку грузов на 10,5% по сравнению с показателем 2018 года, до 11,5 млн тонн. 65,8275% акций стивидора владеет ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, на 100% принадлежит ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) - 50% напрямую, 50% через АО «Порт-Актив». Еще 28,458% владеет ООО «Национальная контейнерная компания» (Москва, 100% принадлежит ПАО «ДВМП»). FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.