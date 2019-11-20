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Приморских предпринимателей научат соблюдать финансовый баланс
Об этом на масштабном бесплатном форуме «Мой бизнес», который пройдёт 24 ноября в кампусе Дальневосточного федерального университета, расскажет управляющий РОО Приморский банка «Открытие» Кирилл Грибов.
Спикер порекомендует предпринимателям, как работать с банками, и поделится экспертным мнением о том, как разделять личные деньги и финансы компании.
«Разумный баланс между личными нуждами и реинвестированием прибыли повышает привлекательность бизнеса в глазах инвесторов и банков, создавая основу для дальнейшего роста. Если каждый из начинающих или опытных предпринимателей будет действовать подобным образом, то привлечение финансирования значительно упростится, а бизнес сможет отвечать на всё новые и новые вызовы внешней среды», – отметил Кирилл Грибов.
Форум «Мой бизнес» во Владивостоке пройдёт в формате однодневной деловой программы, в ходе которой представители федеральных и региональных органов власти, лидеры мнений, действующие бизнесмены сообщат о мерах господдержки для предпринимателей и проинформируют, как ими воспользоваться, поделятся личным опытом и лайфхаками, озвучат бизнес-тренды и расскажут истории успеха.
Банк «Открытие» выступает официальным партнёром мероприятия. В финале программы состоится розыгрыш специального приза от банка – дистанционного обучения МВА.
Форумы «Мой бизнес» проходят по всей стране. До конца года состоится 27 мероприятий под одноимённым брендом. По прогнозам организаторов, их посетят более 60 тысяч человек.
Владивосток станет 19-м городом проведения форума. Подобные мероприятия уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Кызыле, Сургуте, Московской области, Улан-Удэ и т. д.
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