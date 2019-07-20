Во Владивостоке устроили распродажу алмазов

Выручка составила 6,5 миллионов долларов

Якутская «АЛРОСА» в ходе международного аукциона на алмазы спецразмеров (более 10,8 карата), который проходил в июле во Владивостоке, продала 112 алмазов ювелирного качества общим весом 1,78 тыс. карат. Суммарная выручка от продажи камней составила $6,5 млн.

«На рынке происходит сезонное снижение активности, также наши аукционы находятся под давлением общей по отрасли коррекции спроса на алмазное сырье», - заявил, комментируя итоги аукциона, директор ЕСО «АЛРОСА» Евгений АГУРЕЕВ. Тем не менее, в торгах приняли участие фирмы из России, Гонконга, США, ОАЭ, Израиля, Бельгии и Индии, всего около 50 компаний.

С начала 2019 года «АЛРОСА» провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн. Следующий аукцион на этой торговой площадке пройдет в сентябре.

По данным компании, «АЛРОСА» в июне реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $222,4 млн, что на 16% ниже уровня мая. По сравнению с результатом годичной давности ($390 млн) показатель рухнул на 43%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото: вебсайт АЛРОСА