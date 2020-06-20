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"Росконгресс" официально объявил об отмене ВЭФ в 2020 году
Ранее были отменены Сочинский и Петербургский форумы
Восточный экономический форум в 2020 году не состоится, следующее подобное мероприятие запланировано на сентябрь 2021 года, сообщили организаторы форума.
"В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение Форума отменено", - сообщили в дирекции по работе со СМИ Фонда "Росконгресс".
"VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года", - отмечается в сообщении.
Ранее были последовательно приняты решения о переносе Сочинского инвестиционного форума, который в последние годы проводился зимой, а также об отмене Петербургского экономического форума, проходящего в июне, и ряда других менее крупных форумов экономической и инвестиционной направленности.
Фото ТАСС.
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