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Логистические решения для интернет-торговли обсудят на форуме "Мой бизнес" во Владивостоке
Почта России выступила партнером форума для предпринимателей «Мой бизнес». Во Владивостоке с его участниками встретится Евгений Лаптиёв, заместитель директора по посылочному бизнесу Макрорегиона Дальний Восток Почты России.
Эксперт расскажет, как заработать предпринимателям, не обладая собственной службой доставки, и поделится кейсами успешной интеграции интернет-магазинов с Почтой России.
Отдельной темой диалога станут цифровые решения и перспективы предоставления услуги фулфилмента для развития малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке.
Форум «Мой бизнес» пройдет во Владивостоке 24 ноября в кампусе Дальневосточного федерального университета. Получить подробную информацию о мероприятии и пройти бесплатную регистрацию можно на сайте https://мойбизнес.рф/events/vladivostok.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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