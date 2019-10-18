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Приморская торгово-промышленная палата переизбрала президента

18 Октября 2019, 09:31 | Владивосток

Борис Ступницкий вновь избран президентом Союза «Приморская торгово-промышленная палата»

16 октября в бизнес-зале «Даймонд» отеля LOTTE во Владивостоке состоялась отчетно-выборная конференция Союза «Приморская торгово-промышленная палата».

Президентом Союза «Приморская торгово-промышленная палата» единогласным решением переизбран на новый срок Борис Ступницкий. Также на конференции был утверждён новый состав совета Союза «Приморская торгово-промышленная палата» и вновь выбран председателем совета Владимир Стегний, заместитель генерального директора ОАО «Тернейлес».

Союз «Приморская торгово-промышленная палата» призван содействовать развитию экономического потенциала Приморского края, привлечению инвестиции, участвовать в модернизации экономики региона, развивать внешнеэкономические связи, участвовать в интеграции регионального бизнеса в международное разделение труда.

Борис Ступницкий возглавляет Союз «Приморская торгово-промышленная палата» с 2014 года. За это время Приморская ТПП заняла одно из лидирующих положений среди территориальных палат Дальневосточного региона. На сегодняшний день деятельность Приморской торгово-промышленной палаты признана соответствующей стандарту.

В 2018 году Приморская ТПП одержала победу в конкурсе Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР в номинации «Лучшая малая торгово-промышленная палата Азиатско-Тихоокеанского региона».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: ТПП  поддержка  экономика  торговля  предпринимательство  конкурс  промышленность  АТР  инвестиции  бизнес  приморье 



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