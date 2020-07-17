Власти уже не знают, чем еще завлечь большие деньги на остров Русский

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

На фоне общего ужесточения налогового режима для выплат за рубеж резидентам специальных административных районов во Владивостоке и Калининграде обещают разрешить ставку налога на дивиденды 5% вместо 15%, пишет РБК.

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.

Меры из «дорожной карты» во многом копируют лучшие европейские практики. Бизнес получит либеральный холдинговый режим, как на Кипре и в Голландии, рассказали РБК налоговые консультанты.

Законопроекты планируется подготовить к сентябрю 2020 года и принять в мае—июне 2021 года. Изменения должны вступить в силу с 2022 года. РБК направил запросы в Минфин и Минэкономразвития.

САР на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде появились в 2018 году. Их главная цель — привлечь капитал зарубежных компаний россиян. Редомициляция, или смена корпоративной прописки, позволяет осуществить полную «миграцию» иностранных компаний в Россию, то есть помимо смены налогового резидентства сменить личный закон (страну регистрации) компании.

Главная из инициатив в «дорожной карте» — существенное расширение права на применение льготной ставки в размере 5% на дивиденды за рубеж. Сейчас такое право есть только у публичных международных холдинговых компаний.

Международными холдинговыми компаниями (МХК) признаются не все резиденты САР, а только те, кто выполняет критерии: созданы до 2018 года; контролирующие лица стали таковыми до 2017 года; зарегистрированы в САР в порядке редомициляции: сменили «прописку» с сохранением названия, банковских счетов, штата сотрудников, договорных отношений и т.д.

Расширение льготы до 5% — это «щедрый жест в период, когда бюджет несет потери в связи с пандемией и низкими ценами на энергоресурсы», отмечает партнер Deloitte Наталья Кузнецова. Идея выбивается на общем фоне повышения налогового бремени на выплаты доходов за рубеж.

По поручению президента, ставки налогов на дивиденды и проценты на Кипр, в Люксембург и Мальту вырастут до максимума в 15 и 20%. Кроме того, Минфин намерен закрыть возможности для «сквозного подхода» — популярного инструмента для выплат за рубеж с пониженной ставкой, в том числе 0%.

«Многие компании сейчас находятся в подвешенном состоянии, не понимают, как действовать дальше. Оптимальные решения, которые работали еще недавно, теперь потеряли смысл», — объясняет Кузнецова из Deloitte. «В этих условиях в САРы может выстроиться очередь, особенно из компаний на Кипре с учетом неясности будущего налогового соглашения с этой страной, поскольку это может стать чуть ли не единственным способом применить ставку на дивиденды в 5%», — считает эксперт.

Сейчас в САРах зарегистрировано 30 компаний и один фонд. Среди резидентов САР пока почти нет совместных предприятий с иностранными инвесторами, у большинства российские бенефициары, рассказала партнер PwC, участник утвержденной правительством экспертной группы по направлению «корпоративное управление, специальные административные районы, процедура банкротства, оценочная деятельность» Галина Науменко.

Редомициляция в САР может стать хорошей альтернативой, например, для совместных предприятий, считает партнер КПМГ Анна Воронкова: «Для компаний, которые хотят продолжать облагать по ставке 0% входящие дивиденды и при этом продолжать использовать иностранное право для акционерного соглашения, «переезд» в САР может стать панацеей».

Но налоги далеко не главный фактор в решении о смене юрисдикции. «Бизнес учитывает правовые аспекты, степень защиты права собственности, общую обстановку в стране», — заключает партнер EY Марина Белякова.