Джамбулат Текиев судится из-за 47 миллионов

Принадлежащий известному политику завод обратился с иском к «Нацрыбресурсу»

ПАО «Славянский судоремонтный завод» в Арбитражном суде Приморского края пытается взыскать 47,3 млн рублей с ФГУП «Нацрыбресурс».

Решение о принятии заявления к производству еще не опубликовано.

В ведении ФГУП «Нацрыбресурс» находится 130 портовых гидротехнических сооружений (ГТС) протяженностью около 21 км, которые расположены в 16 морских рыбных терминалах четырех рыбопромысловых бассейнов России. Больше всего ГТС - 110 протяженностью около 17 км - находится на Дальнем Востоке.

«Славянский СРЗ» является одним из крупнейших предприятий судоремонтной отрасли Дальнего Востока. На территории завода расположен международный порт Славянка, который располагает таможенными складами для переработки и хранения грузов. Единственным акционером ПАО является депутат Законодательного собрания Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС