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Джамбулат Текиев судится из-за 47 миллионов
Принадлежащий известному политику завод обратился с иском к «Нацрыбресурсу»
ПАО «Славянский судоремонтный завод» в Арбитражном суде Приморского края пытается взыскать 47,3 млн рублей с ФГУП «Нацрыбресурс».
Решение о принятии заявления к производству еще не опубликовано.
В ведении ФГУП «Нацрыбресурс» находится 130 портовых гидротехнических сооружений (ГТС) протяженностью около 21 км, которые расположены в 16 морских рыбных терминалах четырех рыбопромысловых бассейнов России. Больше всего ГТС - 110 протяженностью около 17 км - находится на Дальнем Востоке.
«Славянский СРЗ» является одним из крупнейших предприятий судоремонтной отрасли Дальнего Востока. На территории завода расположен международный порт Славянка, который располагает таможенными складами для переработки и хранения грузов. Единственным акционером ПАО является депутат Законодательного собрания Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
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