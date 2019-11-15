Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На ярмарку за работой: ННК предлагает достойную зарплату и яркую корпоративную жизнь
На ярмарке вакансий приморцы получили возможность
напрямую пообщаться с представителями АО "ННК-Приморнефтепродукт",
узнать требования к кандидатам на вакантные позиции и на месте заполнить анкету
Несмотря на век интернета, ярмарки вакансий продолжают оставаться эффективной площадкой для диалога работодателей и соискателей. Формат конструктивной и обстоятельной беседы, когда вместе собираются те, кто ищет работу по душе, и те, кто готов ее предложить, пользуется большой популярностью.
В АО «ННК-Приморнефтепродукт» таким мероприятиям придают большое значение. Ежегодно кадровые специалисты ННК посещают несколько подобных встреч, организованных для выпускников вузов, людей с ограниченными физическими возможностями, для пенсионеров военных и силовых ведомств.
Недавно во Владивостоке состоялось, пожалуй, главное HR-мероприятие – ежегодная общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, где свободные позиции представило более ста компаний различных сфер деятельности. Около 1,5 тысяч человек смогли задать вопросы работодателям и обсудить условия работы.
Специалисты отдела подбора, обучения и развития персонала АО «ННК-Приморнефтепродукт» рассказали посетителям о старейшем предприятии нефтяной отрасли Приморья. В будущем году Владивостокская нефтебаза отмечает 125-летний юбилей, по историческим меркам являясь, практически, ровесницей Владивостока. Компания сильна и сложившимися традициями, и главным своим активом – дружной, нацеленной на успех командой, трудовыми династиями, свидетельствующими о стабильности предприятия и уверенности поколений нефтяников в завтрашнем дне.
- Ярмарка вакансий – живая форма взаимодействия двух заинтересованных сторон. Выстроить конструктивный диалог с каждым соискателем - наша задача. Консультируя по вопросам трудоустройства и условиях труда, заработной плате и социальных гарантиях, рассказывая о корпоративной жизни нашего предприятия, мы отмечаем неподдельный интерес со стороны и выпускников, и людей старшего возраста, особенно представителей рабочих профессий, которые сегодня востребованы, - отмечают специалисты кадровой службы «ННК-Приморнефтепродукт».
Соискатели, посетившие крупнейшую в году ярмарку вакансий, получили возможность напрямую пообщаться с представителями АО «ННК-Приморнефтепродукт», узнать требования к кандидатам на вакантные позиции и прямо на месте заполнить анкету для дальнейшего рассмотрения возможности приема на работу. Надеемся, что для большинства из них решение будет положительным.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- На ярмарку за работой: ННК предлагает достойную зарплату и яркую корпоративную жизнь
- Приморская торгово-промышленная палата переизбрала президента
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
- У Дальневосточного морского пароходства новые руководители
- Один из самых известных инвесторов Приморья уходит в тень
- Агентство по развитию человеческого капитала проводит ярмарку вакансий во Владивостоке
- Интервью с Натальей Даниной – директором департамента аналитики HeadHunter
- Из приморцев будут делать огранщиков алмазов
- Техдиректором Tele2 во Владивостоке назначен Александр Седин
- Гендиректору аэропорта Владивостока предложат продлить контракт
Новости раздела
- На ярмарку за работой: ННК предлагает достойную зарплату и яркую корпоративную жизнь
- Гендиректором одной из крупнейших российских компаний стал выходец из Приморья
- Приморская торгово-промышленная палата переизбрала президента
- ООО "Первомайская управляющая компания-2" информирует о проведении конкурса
- Рыбный рынок в центре Владивостока обещают открыть в начале 2022 года
- Эдуард Худайнатов провел выездное совещание во Владивостоке
- В Приморье реализован крупнейший частный проект
- ООО "Первомайская управляющая компания-2" информирует о проведении конкурса
- РЖД и FESCO запускают полностью электронное оформление импортных грузов через Владивостокский морской торговый порт
- McDonalds, IBM, General Electric, MasterCard...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Десятки гектаров в одном из лучших районов Владивостока выставляют на аукцион дешевле рыночной цены
- В Приморье план по выявлению нелегального бизнеса выполнен на 133%
- В Приморье начали делать легкооткрываемую крышку
- Сахалинскую область ждет жилищный строительный бум
- Крым наш: "Крымчане ничего не знают про влажность"
- Еще одна туристическая база строится в Приморье рядом с живописным морским побережьем
- Сроки получения разрешений на строительство значительно сократили в Хабаровском крае
- Приморье вошло в ТОП-15 регионов с привлекательными турмаршрутами
- Торговые сети Владивостока снижают цены
- Джулиан Ассанж сорвал маску с генконсула США во Владивостоке