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На ярмарку за работой: ННК предлагает достойную зарплату и яркую корпоративную жизнь

15 Ноября 2019, 14:45 | Владивосток

На ярмарке вакансий приморцы получили возможность
напрямую пообщаться с представителями АО "ННК-Приморнефтепродукт",
узнать требования к кандидатам на вакантные позиции и на месте заполнить анкету

Несмотря на век интернета, ярмарки вакансий продолжают оставаться эффективной площадкой для диалога работодателей и соискателей. Формат конструктивной и обстоятельной беседы, когда вместе собираются те, кто ищет работу по душе, и те, кто готов ее предложить, пользуется большой популярностью.

В АО «ННК-Приморнефтепродукт» таким мероприятиям придают большое значение. Ежегодно кадровые специалисты ННК посещают несколько подобных встреч, организованных для выпускников вузов, людей с ограниченными физическими возможностями, для пенсионеров военных и силовых ведомств.

Недавно во Владивостоке состоялось, пожалуй, главное HR-мероприятие – ежегодная общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, где свободные позиции представило более ста компаний различных сфер деятельности. Около 1,5 тысяч человек смогли задать вопросы работодателям и обсудить условия работы.

Специалисты отдела подбора, обучения и развития персонала АО «ННК-Приморнефтепродукт» рассказали посетителям о старейшем предприятии нефтяной отрасли Приморья. В будущем году Владивостокская нефтебаза отмечает 125-летний юбилей, по историческим меркам являясь, практически, ровесницей Владивостока. Компания сильна и сложившимися традициями, и главным своим активом – дружной, нацеленной на успех командой, трудовыми династиями, свидетельствующими о стабильности предприятия и уверенности поколений нефтяников в завтрашнем дне.

 - Ярмарка вакансий – живая форма взаимодействия двух заинтересованных сторон. Выстроить конструктивный диалог с каждым соискателем -  наша задача. Консультируя по вопросам трудоустройства и условиях труда, заработной плате и социальных гарантиях, рассказывая о корпоративной жизни нашего предприятия, мы отмечаем неподдельный интерес со стороны и выпускников, и людей старшего возраста, особенно представителей рабочих профессий, которые сегодня востребованы, - отмечают специалисты кадровой службы «ННК-Приморнефтепродукт».  

Соискатели, посетившие крупнейшую в году ярмарку вакансий, получили возможность напрямую пообщаться с представителями АО «ННК-Приморнефтепродукт», узнать требования к кандидатам на вакантные позиции и прямо на месте заполнить анкету для дальнейшего рассмотрения возможности приема на работу. Надеемся, что для большинства из них решение будет положительным.

 Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: приморье  кадры  юбилей  ярмарка  предприятие  топливо  ннк  владивосток  вакансии  бизнес  производство 



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