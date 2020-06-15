Проект строительства дорог на Патрокле во Владивостоке оценят эксперты

Проектная документация на строительство первого этапа улично-дорожной сети в микрорайоне Патрокл, разработанная по заказу администрации Владивостока компанией «Перспектива», направлена на госэкспертизу. Об этом сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города.

В рамках данного проекта в микрорайоне Патрокл на первом этапе планируется строительство улично-дорожной сети и линий уличного освещения на нескольких участках. Это улица Архангельская - от Басаргина до примыкания к земельному участку 25:28:030014:1304, Новороссийская - от Басаргина до пересечения с Сочинской, Североморская и подъезд к детскому саду №1 от Архангельской.

«Строительство автодороги по улице Сочинской разбито на два подобъекта - от Архангельской до кольцевого пересечения общей протяженностью 580 метров и Сочинская, 2 - от кольцевого пересечения до Новороссийской общей протяженностью 270 метров. Дорога будет асфальтобетонной», - рассказали специалисты.

Проект предусматривает не только строительство дорог с асфальтобетонным покрытием, но и прокладку сети ливневой канализации, установку опор уличного освещения и ряд других мероприятий по благоустройству, в том числе разделение проезжей части и тротуаров зелёными зонами.