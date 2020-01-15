От острова Русского инвесторы шарахаются как от чумы

Минэкономразвития разработало меры для увеличения популярности специальных административных районов (САР), известных как российские офшоры. В их числе, в частности, «транзитная» перерегистрация и освобождение от налогов зарубежных филиалов фирм-резидентов, сообщил замминистра экономического развития Илья ТОРОСОВ. На сегодняшний день САРы оказались практически мертворожденным проектом, так как инвесторы в них явно не спешат.

Сегодня в российских САР зарегистрировано более 20 международных компаний, заявили в Корпорациях развития Калининградской области и Дальнего Востока, пишут «Известия». Правда, на Русском зарегистрировались всего две компании, и то те, которых очень просили об этом федеральные власти хотя бы для того, что обозначить видимость работы нового инструмента. Впрочем, для Русского это весьма привычный итог. Здесь были загублены на корню уже с десяток масштабных проектов. Увы, от далекого острова на отшибе Приморья инвесторы как шарахались, так и шарахаются как от чумы.

Тем временем, усиление санкций будет тормозить появление новых резидентов, которых и так не густо, опасаются эксперты.

Специальные административные районы - территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций. В России два САР: на острове Октябрьский Калининградской области и острове Русском Приморского края.

Минэкономразвития готовит поправки в законодательство, чтобы в дальнейшем увеличить число их резидентов, рассказал Илья Торосов. Так, планируется ввести «транзитную редомициляцию» - механизм, который даст возможность переезжать в «российские офшоры» в два и более этапа через промежуточные юрисдикции. Если поправку примут, компании смогут перерегистрироваться, например, из Нидерландов через Кипр, так как на сегодняшний день «переезд» юрлиц из Нидерландов напрямую запрещен, однако министерство уже получило несколько анонимных заявок оттуда, отметил замминистра. Планирует Минэкономразвития и несколько налоговых нововведений.

Досье "Золотого Рога"

На острове Русском зарегистрированы «Финвижн Холдингс» Артема АВЕТИСЯНА - один из ключевых акционеров банка «Восточный», а также «Доналинк» Андрея МЕЛЬНИЧЕНКО, сферой деятельности которой выступает угольный и энергетический бизнес. В Корпорации развития Дальнего Востока сообщили, что ведут переговоры с тремя новыми компаниями по поводу редомициляции. Там также отметили, что интерес к САР со стороны бизнеса есть, однако «невозможно не заметить и определенную осторожность».