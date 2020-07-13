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ИП Иванчихин Андрей Дмитриевич заявляет об изготовлении печатных и иных агитационных материалов
ИП Иванчихин Андрей Дмитриевич (юридический адрес г.Владивосток ул.Гамарника 46 д.9 кв, ИНН252104700505) в соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», заявляет об изготовлении печатных и иных агитационных материалов для кандидатов для проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №9, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года, на следующих условиях и по следующим расценкам*:
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