Во Владивостоке построят еще один многоэтажный жилой дом

Проект реализует компания основателя группы «Эскадра» Бориса Позднякова

Банк ДОМ.РФ кредитную линию объемом 733 млн рублей на строительство многоэтажного жилого дома во Владивостоке. Проект реализует ООО специализированный застройщик «Смарт Недвижимость», основным учредителем которого является хорошо известный во Владивостоке девелопер Борис ПОЗДНЯКОВ.

Дом на 231 квартиру планируется достроить во второй половине 2022 года вблизи лесного массива.

Г-н Поздняков является совладельцем почти 50 компаний, в том числе ООО «Эскадра девелопмент», ООО «Мой дом», специализированных застройщиков «Альянс инвест», «Днепр-строй», «Паритет», «Развитие», «Фаворит» и «Босфор Восточный».

На сайте «Эскадра девелопмент» говорится, что в настоящее время сдан жилой комплекс «Вертикаль», в стадии строительства два дома жилого комплекса «Atmosfera», в проекте жилой 23-этажный комплекс «Legenda» на улице Гамарника. Также в сферу интересов г-на Позднякова входит апарт-отель «Арбат-Владивосток», здание которого еще в 2014 году было запрещено эксплуатировать по судебному решению.

По данным портала наш.дом.рф, на 29 апреля более 50% жилья в Приморском крае строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 836 тыс. кв. м жилья.

АО «Банк ДОМ.РФ» - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Он осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ.

С 1 июля 2019 года застройщики жилья обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Стройкомпании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.